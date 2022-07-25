Очільника ГУР Буданова призначено керівником комітету з розвідки, – Зеленський
Очільника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова призначено керівником Комітету з питань розвідки при президенті.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Кирилл Буданов очолюватиме і комітет у справах розвідки при президенті України", - сказав Зеленський.
Нагадуємо, що до 25 липня 2022 р. Комітет з розвідки очолював Руслан Демченко, звільнений 24 липня з посад керівника Комітету з розвідки та першого заступника секретаря Ради безпеки та оборони України.
Топ коментарі
+50 Павло ШОвте
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+46 Roman Podyu #221750
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показати весь коментар25.07.2022 22:04
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https://twitter.com/Aleks_Kovalyuk/status/1551650962313551873 42 мин
Скоро так Єрмак звільнить Зєлю.
По стану здоров'я
Як і голова внутрішньої безпеки СБУ Наумов і голова СБУ Херсонщини.
Хто ж здав Південь?
Наразі ЗСУ користають дані американської розвідки (склади з БК, командні пункти, позиції ЗРК). Але цього замало.
Агентурна робота помітно кульгає. Так, не дивлячись на гігантські обсяги перевалки ворожих *********** і техніки залізницею по всій протяжності фронту, дані про переміщення і пункти розвантаження ворожих ешелонів у нашої розвідки, нажаль, мінімальні, а значить і випадки їх підриву чи знищення артилерією одиничні.
Також лошара Буданов вангував як і "говоряща жопа зеленського - аферистович", що верняк буде мобілізація оголошена Путлером 9 травня.
Обіженка Зєля дуже любить шанувати тупих лохів і дуже боїться і уникає розумних людей.