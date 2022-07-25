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Очільника ГУР Буданова призначено керівником комітету з розвідки, – Зеленський

буданов

Очільника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова призначено керівником Комітету з питань розвідки при президенті.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Кирилл Буданов очолюватиме і комітет у справах розвідки при президенті України", - сказав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наприкінці року інтенсивність боїв зменшиться. Кінцем війни має стати вихід України на межі 1991 року, - Буданов

Нагадуємо, що до 25 липня 2022 р. Комітет з розвідки очолював Руслан Демченко, звільнений 24 липня з посад керівника Комітету з розвідки та першого заступника секретаря Ради безпеки та оборони України.

Автор: 

Буданов Кирило (492) Зеленський Володимир (23832) розвідка (3862) Галаган Григорій (6)


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Топ коментарі
+50
Любовница Гогиашвили возглавит комитет разведки при ***********
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25.07.2022 22:05
+46
Переставляет кровати в борделе
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25.07.2022 22:05
+42
Клоун готує фокус і перетасовує замацану колоду.
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25.07.2022 22:04
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капэц
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25.07.2022 22:02 Відповісти
Почему НЕ маршала - Марьяну ??
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26.07.2022 01:32 Відповісти
юаинфо.орг (латиною) "Обязаны открыть восемь уголовных дел: Бутусов о скандале с Гогилашвили, помощницей президента и главой военной разведки"
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26.07.2022 01:38 Відповісти
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25.07.2022 22:03 Відповісти
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25.07.2022 22:04 Відповісти
Клоун готує фокус і перетасовує замацану колоду.
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25.07.2022 22:04 Відповісти
Переставляет кровати в борделе
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25.07.2022 22:05 Відповісти
Так он и так разведкой командует!!
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25.07.2022 23:08 Відповісти
Любовница Гогиашвили возглавит комитет разведки при ***********
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25.07.2022 22:05 Відповісти
Житомирянин@Aleks_Kovalyuk

https://twitter.com/Aleks_Kovalyuk/status/1551650962313551873 42 мин

Скоро так Єрмак звільнить Зєлю.
По стану здоров'я
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25.07.2022 23:16 Відповісти
Він і досі з Гогіашвілі живе? Тоді зрозуміле призначення.
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25.07.2022 22:06 Відповісти
Перший вападок в історії коли країна замість того щоб знищити п'яту колону ворога дала їй себе очолити.
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25.07.2022 22:07 Відповісти
А літінанта квартального куди влаштує Блазень...?
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25.07.2022 22:08 Відповісти
може,старшим по зерну?
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25.07.2022 22:22 Відповісти
Поки наші хлопці воюють на фронті,українська розвідка впевнено переходить до рук червоненків,гогілашвілів,шевченків.... під пильним наглядом єрмаків-,татарових- портнових.
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25.07.2022 22:09 Відповісти
😢
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25.07.2022 22:20 Відповісти
жесть...
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25.07.2022 22:51 Відповісти
0-0-0
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25.07.2022 22:09 Відповісти
Найвеличніший лідер ********** призначив на кримський напрям генералів Криворучка, Садохіна і Кулініча, які раптом виявились зрадниками.
Як і голова внутрішньої безпеки СБУ Наумов і голова СБУ Херсонщини.

Хто ж здав Південь?

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25.07.2022 22:10 Відповісти
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25.07.2022 22:10 Відповісти
Розвідник, блд ..
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25.07.2022 22:13 Відповісти
Замість старого зрадника,(відправленого на почесну пенсію за станом здоров'я),-свіжий,молоденький...💩
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25.07.2022 22:14 Відповісти
Скоро так Єрмак звільнить Зєлю. По стану здоров'я
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25.07.2022 23:03 Відповісти
а це не той Зе-лений Джеймс Бонд,який ввечері 23.02.22 заявляв,що ГУР не має свідчень про підготовку раші до нападу? взага,за 3 роки складається враження що Боневтік має одну цікаву особливість-з усіх можливих рішень він завжди вибирає найідіотське...хоча,зараз не так,він,взагалі міг призначити на цю посаду Колю Котлету або Ковальова з Херсона...
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25.07.2022 22:20 Відповісти
Ну то був такий хитрий план , що у нас є розвідка .
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25.07.2022 22:29 Відповісти
знаєте,я вже не здивуюся якщо Боневтік призначить новим головою СБУ Гіркіна...до речі,він йому ще не присвоїв генеральське звання? щось Гіркіна останнім часом дуже багато в Зе-засобах інформації...
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25.07.2022 22:25 Відповісти
Щось і правда Буданов виглядів більше медійною особою аніж спеціалістом з розвідки.
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25.07.2022 22:30 Відповісти
Ця людина некопенгаген і явно не на своєму місці. Звідси її балабольство і відсутність зримих результатів нашої військової розвідки.
Наразі ЗСУ користають дані американської розвідки (склади з БК, командні пункти, позиції ЗРК). Але цього замало.
Агентурна робота помітно кульгає. Так, не дивлячись на гігантські обсяги перевалки ворожих *********** і техніки залізницею по всій протяжності фронту, дані про переміщення і пункти розвантаження ворожих ешелонів у нашої розвідки, нажаль, мінімальні, а значить і випадки їх підриву чи знищення артилерією одиничні.
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25.07.2022 22:32 Відповісти
The Times: Абрамович в Стамбуле при помощи Зеленского пытается снять санкции с миллиардов Путина. (И видимо получается). Шестерит на Абрамовича Арахамия, письменно написав прошение о снятии санкций.
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25.07.2022 22:33 Відповісти
Ну теперь заживем.....
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25.07.2022 22:40 Відповісти
А гогашвіллі, хоть якусь хлібну посаду тре дати…, як кулінічу та деркачам…
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25.07.2022 22:42 Відповісти
Его Буданов уже давно пристроил, хотя *********** под следствием
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25.07.2022 23:03 Відповісти
Смерть ворогам!
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25.07.2022 22:48 Відповісти
одного русского шпиона поменял на другого. Плановая ротация... Зебила могила исправит.
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25.07.2022 22:50 Відповісти
От йому б зараз очолити яку небудь крупну диверсію в глибокому тилу кацапському...
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25.07.2022 22:56 Відповісти
Ротація рашистської агентури?
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25.07.2022 22:58 Відповісти
Сейчас слушаю Юрия Щвеца👿🤢💩👹ЗЕЛЕНСКИЙ И АРАХЛАМИДИЯ СНЯЛИ ТАЙНО САНКЦИИ С Абрамовича-путлера
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25.07.2022 23:05 Відповісти
опять Зельц в бардаке койки переставляет. Дурачок малахольный...
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25.07.2022 23:06 Відповісти
Мрази зелёные убивают украинцев - вы выродки не лучше. *****
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25.07.2022 23:06 Відповісти
Це *******, Боневтіка треба виносити, бо України дійсно не буде.
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25.07.2022 23:07 Відповісти
ТРЕШ.НЕ ОТДАМ.НЕ КУМОВСТВО ЭТО.НАРОД ВСЕ ВИДИТ!
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25.07.2022 23:16 Відповісти
Российского крота поменяли на российского крота.
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25.07.2022 23:31 Відповісти
а бывшего помощника сенатора валуева буданов возьмёт себе советником?
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25.07.2022 23:44 Відповісти
Буданов світився на публіку, щоб нове призначення від Зеленського було позитивно сприйняте глядачами марафону. Я думаю, що нова влада має повернути Бурбу і підло звільнених з військової служби розвідників, що служили Україні.
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25.07.2022 23:50 Відповісти
Пресуху з цим красавцом -він же любить світитися , й відповісти чітко, чому він підіббрав Гогілашвілі , по котрому ДБР відкрило дві справи після скандалу з незрозуміло посадженням у крісло замісника міністар МВД З РАШИСТСЬКИМ ПАСПОРТОМ , коли війна вже йшла в Україні з 2014 року!!!
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26.07.2022 00:35 Відповісти
Ну теперь заживём! Этот дебил в упор не видел войска кацапов у нас на границе. Теперь кацапские шпиёны будут в Украине, как у себя дома. Хотя они и сейчас не скрываются
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26.07.2022 02:16 Відповісти
Напевно пан Буданов теж з Квартал 95. Він ловко "все знав в лютому" і зараз теж читаю телеграм канали білорусів і "все знає" як профі.
Також лошара Буданов вангував як і "говоряща жопа зеленського - аферистович", що верняк буде мобілізація оголошена Путлером 9 травня.
Обіженка Зєля дуже любить шанувати тупих лохів і дуже боїться і уникає розумних людей.
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26.07.2022 02:52 Відповісти
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26.07.2022 06:04 Відповісти
Любая служба имеет свое количество дураков. Се ля ви.
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26.07.2022 06:36 Відповісти
 
 