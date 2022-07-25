Очільника ГУР Буданова призначено керівником комітету з розвідки, – Зеленський

Очільника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова призначено керівником Комітету з питань розвідки при президенті.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Кирилл Буданов очолюватиме і комітет у справах розвідки при президенті України", - сказав Зеленський.

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Нагадуємо, що до 25 липня 2022 р. Комітет з розвідки очолював Руслан Демченко, звільнений 24 липня з посад керівника Комітету з розвідки та першого заступника секретаря Ради безпеки та оборони України.