РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12210 посетителей онлайн
Новости Война
13 600 50

Руководитель ГУР Буданов назначен руководителем комитета по разведке, – Зеленский

буданов

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов назначен руководителем Комитета по вопросам разведки при президенте.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Кирилл Буданов будет возглавлять и комитет по делам разведки при президенте Украины", - сказал Зеленский.

Новым командующим Сил специальных операций ВСУ, сообщил президент, назначен боевой генерал Виктор Хоренко.

"Генерал Георгий Галаган переводится на другое направление и с целью обновления Службы Безопасности Украины назначен первым заместителем Центра специальных операций "А" СБУ", - сказал Зеленский.

Также читайте: Оккупанты обстреляли из "Градов" приграничье Черниговщины

Напомним, что до 25 июля 2022 г. Комитет по разведке возглавлял Руслан Демченко, уволенный 24 июля с посла руководителя Комитета по разведке и первого заместителя секретаря Совета безопасности и обороны Украины.

Буданов Кирилл (456) Зеленский Владимир (20365) разведка (4175) Галаган (6)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+50
Любовница Гогиашвили возглавит комитет разведки при ***********
показать весь комментарий
25.07.2022 22:05
+46
Переставляет кровати в борделе
показать весь комментарий
25.07.2022 22:05
+42
Клоун готує фокус і перетасовує замацану колоду.
показать весь комментарий
25.07.2022 22:04
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
капэц
показать весь комментарий
25.07.2022 22:02 Ответить
Почему НЕ маршала - Марьяну ??
показать весь комментарий
26.07.2022 01:32 Ответить
юаинфо.орг (латиною) "Обязаны открыть восемь уголовных дел: Бутусов о скандале с Гогилашвили, помощницей президента и главой военной разведки"
показать весь комментарий
26.07.2022 01:38 Ответить
показать весь комментарий
25.07.2022 22:03 Ответить
показать весь комментарий
25.07.2022 22:04 Ответить
Клоун готує фокус і перетасовує замацану колоду.
показать весь комментарий
25.07.2022 22:04 Ответить
Переставляет кровати в борделе
показать весь комментарий
25.07.2022 22:05 Ответить
Так он и так разведкой командует!!
показать весь комментарий
25.07.2022 23:08 Ответить
Любовница Гогиашвили возглавит комитет разведки при ***********
показать весь комментарий
25.07.2022 22:05 Ответить
Житомирянин@Aleks_Kovalyuk

https://twitter.com/Aleks_Kovalyuk/status/1551650962313551873 42 мин

Скоро так Єрмак звільнить Зєлю.
По стану здоров'я
показать весь комментарий
25.07.2022 23:16 Ответить
Він і досі з Гогіашвілі живе? Тоді зрозуміле призначення.
показать весь комментарий
25.07.2022 22:06 Ответить
Перший вападок в історії коли країна замість того щоб знищити п'яту колону ворога дала їй себе очолити.
показать весь комментарий
25.07.2022 22:07 Ответить
А літінанта квартального куди влаштує Блазень...?
показать весь комментарий
25.07.2022 22:08 Ответить
може,старшим по зерну?
показать весь комментарий
25.07.2022 22:22 Ответить
Поки наші хлопці воюють на фронті,українська розвідка впевнено переходить до рук червоненків,гогілашвілів,шевченків.... під пильним наглядом єрмаків-,татарових- портнових.
показать весь комментарий
25.07.2022 22:09 Ответить
😢
показать весь комментарий
25.07.2022 22:20 Ответить
жесть...
показать весь комментарий
25.07.2022 22:51 Ответить
0-0-0
показать весь комментарий
25.07.2022 22:09 Ответить
Найвеличніший лідер ********** призначив на кримський напрям генералів Криворучка, Садохіна і Кулініча, які раптом виявились зрадниками.
Як і голова внутрішньої безпеки СБУ Наумов і голова СБУ Херсонщини.

Хто ж здав Південь?

показать весь комментарий
25.07.2022 22:10 Ответить
показать весь комментарий
25.07.2022 22:10 Ответить
Розвідник, блд ..
показать весь комментарий
25.07.2022 22:13 Ответить
Замість старого зрадника,(відправленого на почесну пенсію за станом здоров'я),-свіжий,молоденький...💩
показать весь комментарий
25.07.2022 22:14 Ответить
Скоро так Єрмак звільнить Зєлю. По стану здоров'я
показать весь комментарий
25.07.2022 23:03 Ответить
а це не той Зе-лений Джеймс Бонд,який ввечері 23.02.22 заявляв,що ГУР не має свідчень про підготовку раші до нападу? взага,за 3 роки складається враження що Боневтік має одну цікаву особливість-з усіх можливих рішень він завжди вибирає найідіотське...хоча,зараз не так,він,взагалі міг призначити на цю посаду Колю Котлету або Ковальова з Херсона...
показать весь комментарий
25.07.2022 22:20 Ответить
Ну то був такий хитрий план , що у нас є розвідка .
показать весь комментарий
25.07.2022 22:29 Ответить
знаєте,я вже не здивуюся якщо Боневтік призначить новим головою СБУ Гіркіна...до речі,він йому ще не присвоїв генеральське звання? щось Гіркіна останнім часом дуже багато в Зе-засобах інформації...
показать весь комментарий
25.07.2022 22:25 Ответить
Щось і правда Буданов виглядів більше медійною особою аніж спеціалістом з розвідки.
показать весь комментарий
25.07.2022 22:30 Ответить
Ця людина некопенгаген і явно не на своєму місці. Звідси її балабольство і відсутність зримих результатів нашої військової розвідки.
Наразі ЗСУ користають дані американської розвідки (склади з БК, командні пункти, позиції ЗРК). Але цього замало.
Агентурна робота помітно кульгає. Так, не дивлячись на гігантські обсяги перевалки ворожих *********** і техніки залізницею по всій протяжності фронту, дані про переміщення і пункти розвантаження ворожих ешелонів у нашої розвідки, нажаль, мінімальні, а значить і випадки їх підриву чи знищення артилерією одиничні.
показать весь комментарий
25.07.2022 22:32 Ответить
The Times: Абрамович в Стамбуле при помощи Зеленского пытается снять санкции с миллиардов Путина. (И видимо получается). Шестерит на Абрамовича Арахамия, письменно написав прошение о снятии санкций.
показать весь комментарий
25.07.2022 22:33 Ответить
Ну теперь заживем.....
показать весь комментарий
25.07.2022 22:40 Ответить
А гогашвіллі, хоть якусь хлібну посаду тре дати…, як кулінічу та деркачам…
показать весь комментарий
25.07.2022 22:42 Ответить
Его Буданов уже давно пристроил, хотя *********** под следствием
показать весь комментарий
25.07.2022 23:03 Ответить
Смерть ворогам!
показать весь комментарий
25.07.2022 22:48 Ответить
одного русского шпиона поменял на другого. Плановая ротация... Зебила могила исправит.
показать весь комментарий
25.07.2022 22:50 Ответить
От йому б зараз очолити яку небудь крупну диверсію в глибокому тилу кацапському...
показать весь комментарий
25.07.2022 22:56 Ответить
Ротація рашистської агентури?
показать весь комментарий
25.07.2022 22:58 Ответить
Сейчас слушаю Юрия Щвеца👿🤢💩👹ЗЕЛЕНСКИЙ И АРАХЛАМИДИЯ СНЯЛИ ТАЙНО САНКЦИИ С Абрамовича-путлера
показать весь комментарий
25.07.2022 23:05 Ответить
опять Зельц в бардаке койки переставляет. Дурачок малахольный...
показать весь комментарий
25.07.2022 23:06 Ответить
Мрази зелёные убивают украинцев - вы выродки не лучше. *****
показать весь комментарий
25.07.2022 23:06 Ответить
Це *******, Боневтіка треба виносити, бо України дійсно не буде.
показать весь комментарий
25.07.2022 23:07 Ответить
ТРЕШ.НЕ ОТДАМ.НЕ КУМОВСТВО ЭТО.НАРОД ВСЕ ВИДИТ!
показать весь комментарий
25.07.2022 23:16 Ответить
Российского крота поменяли на российского крота.
показать весь комментарий
25.07.2022 23:31 Ответить
а бывшего помощника сенатора валуева буданов возьмёт себе советником?
показать весь комментарий
25.07.2022 23:44 Ответить
Буданов світився на публіку, щоб нове призначення від Зеленського було позитивно сприйняте глядачами марафону. Я думаю, що нова влада має повернути Бурбу і підло звільнених з військової служби розвідників, що служили Україні.
показать весь комментарий
25.07.2022 23:50 Ответить
Пресуху з цим красавцом -він же любить світитися , й відповісти чітко, чому він підіббрав Гогілашвілі , по котрому ДБР відкрило дві справи після скандалу з незрозуміло посадженням у крісло замісника міністар МВД З РАШИСТСЬКИМ ПАСПОРТОМ , коли війна вже йшла в Україні з 2014 року!!!
показать весь комментарий
26.07.2022 00:35 Ответить
Ну теперь заживём! Этот дебил в упор не видел войска кацапов у нас на границе. Теперь кацапские шпиёны будут в Украине, как у себя дома. Хотя они и сейчас не скрываются
показать весь комментарий
26.07.2022 02:16 Ответить
Напевно пан Буданов теж з Квартал 95. Він ловко "все знав в лютому" і зараз теж читаю телеграм канали білорусів і "все знає" як профі.
Також лошара Буданов вангував як і "говоряща жопа зеленського - аферистович", що верняк буде мобілізація оголошена Путлером 9 травня.
Обіженка Зєля дуже любить шанувати тупих лохів і дуже боїться і уникає розумних людей.
показать весь комментарий
26.07.2022 02:52 Ответить
показать весь комментарий
26.07.2022 06:04 Ответить
Любая служба имеет свое количество дураков. Се ля ви.
показать весь комментарий
26.07.2022 06:36 Ответить
 
 