Руководитель ГУР Буданов назначен руководителем комитета по разведке, – Зеленский
Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов назначен руководителем Комитета по вопросам разведки при президенте.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
"Кирилл Буданов будет возглавлять и комитет по делам разведки при президенте Украины", - сказал Зеленский.
Новым командующим Сил специальных операций ВСУ, сообщил президент, назначен боевой генерал Виктор Хоренко.
"Генерал Георгий Галаган переводится на другое направление и с целью обновления Службы Безопасности Украины назначен первым заместителем Центра специальных операций "А" СБУ", - сказал Зеленский.
Напомним, что до 25 июля 2022 г. Комитет по разведке возглавлял Руслан Демченко, уволенный 24 июля с посла руководителя Комитета по разведке и первого заместителя секретаря Совета безопасности и обороны Украины.
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https://twitter.com/Aleks_Kovalyuk/status/1551650962313551873 42 мин
Скоро так Єрмак звільнить Зєлю.
По стану здоров'я
Як і голова внутрішньої безпеки СБУ Наумов і голова СБУ Херсонщини.
Хто ж здав Південь?
Наразі ЗСУ користають дані американської розвідки (склади з БК, командні пункти, позиції ЗРК). Але цього замало.
Агентурна робота помітно кульгає. Так, не дивлячись на гігантські обсяги перевалки ворожих *********** і техніки залізницею по всій протяжності фронту, дані про переміщення і пункти розвантаження ворожих ешелонів у нашої розвідки, нажаль, мінімальні, а значить і випадки їх підриву чи знищення артилерією одиничні.
Також лошара Буданов вангував як і "говоряща жопа зеленського - аферистович", що верняк буде мобілізація оголошена Путлером 9 травня.
Обіженка Зєля дуже любить шанувати тупих лохів і дуже боїться і уникає розумних людей.