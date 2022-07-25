Руководитель ГУР Буданов назначен руководителем комитета по разведке, – Зеленский

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов назначен руководителем Комитета по вопросам разведки при президенте.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Кирилл Буданов будет возглавлять и комитет по делам разведки при президенте Украины", - сказал Зеленский.

Новым командующим Сил специальных операций ВСУ, сообщил президент, назначен боевой генерал Виктор Хоренко.

"Генерал Георгий Галаган переводится на другое направление и с целью обновления Службы Безопасности Украины назначен первым заместителем Центра специальных операций "А" СБУ", - сказал Зеленский.

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Напомним, что до 25 июля 2022 г. Комитет по разведке возглавлял Руслан Демченко, уволенный 24 июля с посла руководителя Комитета по разведке и первого заместителя секретаря Совета безопасности и обороны Украины.