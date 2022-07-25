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Новости Война
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Оккупанты обстреляли из "Градов" приграничье Черниговщины

град

Российские военные обстреляли из "Градов" территорию у села Михальчина Слобода.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на главу Черниговской ОВА Вячеслава Чауса.

"Сегодня, 25 июля, около 19.00 россияне обстреляли из "градов" территорию возле села Михальчина Слобода (Новгород-Северская громада). Насчитали 12 взрывов/"приходов"", - говорится в сообщении.

Отмечается, что информация о потерях среди населения и разрушениях уточняется.

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Автор: 

обстрел (27165) Черниговщина (1485) Чаус Николай (330)


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Біля тижня ще треба почекати, коли мордор визнають країною-спонсором тероризму, і можна починати лупити по їхнім бойовим позиціям на їхній території.
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29.07.2022 14:42 Ответить
 
 