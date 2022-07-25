Оккупанты обстреляли из "Градов" приграничье Черниговщины

Российские военные обстреляли из "Градов" территорию у села Михальчина Слобода.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на главу Черниговской ОВА Вячеслава Чауса.

"Сегодня, 25 июля, около 19.00 россияне обстреляли из "градов" территорию возле села Михальчина Слобода (Новгород-Северская громада). Насчитали 12 взрывов/"приходов"", - говорится в сообщении.

Отмечается, что информация о потерях среди населения и разрушениях уточняется.

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