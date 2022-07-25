Оккупанты обстреляли из "Градов" приграничье Черниговщины
Российские военные обстреляли из "Градов" территорию у села Михальчина Слобода.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на главу Черниговской ОВА Вячеслава Чауса.
"Сегодня, 25 июля, около 19.00 россияне обстреляли из "градов" территорию возле села Михальчина Слобода (Новгород-Северская громада). Насчитали 12 взрывов/"приходов"", - говорится в сообщении.
Отмечается, что информация о потерях среди населения и разрушениях уточняется.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Yuroktl
показать весь комментарий29.07.2022 14:42 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль