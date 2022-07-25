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Окупанти обстріляли з "Градів" прикордоння Чернігівщини

град

Російські військові обстріляли із "Градів" територію біля села Михальчина Слобода.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на очільника Чернігівської ОВА Вʼячеслава Чауса.

"Сьогодні, 25 липня, близько 19.00 росіяни обстріляли із "градів" територію біля села Михальчина Слобода (Новгород-Сіверська громада). Нарахували 12 вибухів / "приходів"", - ідеться в дописі.

Зазначається, що інформація про втрати серед населення та руйнування уточнюється.

Також читайте: РФ обстріляла прикордоння Сумщини та Чернігівщини з авіації. артилерії, мінометів, гранатометів - ДПСУ

Автор: 

обстріл (28486) Чернігівщина (1584) Чаус Микола (327)


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Біля тижня ще треба почекати, коли мордор визнають країною-спонсором тероризму, і можна починати лупити по їхнім бойовим позиціям на їхній території.
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29.07.2022 14:42 Відповісти
 
 