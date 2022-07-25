Окупанти обстріляли з "Градів" прикордоння Чернігівщини

Російські військові обстріляли із "Градів" територію біля села Михальчина Слобода.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на очільника Чернігівської ОВА Вʼячеслава Чауса.

"Сьогодні, 25 липня, близько 19.00 росіяни обстріляли із "градів" територію біля села Михальчина Слобода (Новгород-Сіверська громада). Нарахували 12 вибухів / "приходів"", - ідеться в дописі.



Зазначається, що інформація про втрати серед населення та руйнування уточнюється.

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