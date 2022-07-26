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Российские военные используют мины с сенсорными датчиками движения, - ГСЧС

міна

Военные РФ используют в Украине различные виды боеприпасов и взрывоопасных предметов, в частности мины с сенсорными датчиками движения.

Об этом в телеэфире заявил руководитель отдела организации пиротехнических работ ГСЧС Сергей Рева, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Россияне используют мины с сенсорными датчиками движения. Когда вы к ним подходите, они могут сработать даже от колебаний, которые будут от вашего движения", - подчеркнул специалист.

Среди наиболее распространенных боеприпасов, которые можно обнаружить на территории после того, как ее покинул враг, – противопехотные мины и кассетные элементы.

"Мины, которые мы можем встретить чаще всего и которые остаются в нашей земле после того, как враг оттуда ушел, – это противопехотные мины, гранаты и, конечно, опасные кассетные элементы, которыми обстреливают наши города и села", - сказал представитель ГСЧС.

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Он рассказал о типах этих боеприпасов. В частности, мина ПФМ-1, которую еще называют "лепесток", содержит жидкое взрывоопасное вещество и срабатывает от любого нажатия.

В Украине зафиксировано довольно много случаев применения таких мин, особенно на востоке, в Донецкой области.

"Буквально вчера была найдена целая кассета с такими минами. Они – дистанционного минирования, и разбрасываются по территории на достаточно большую площадь – покрывают около 100 квадратов. Их довольно сложно найти, потому что боевые мины – зеленые... сейчас лето, трава высокая, так их сложно обнаружить", - сказал Рева.

По его словам, эти мины пластиковые и металлодетектор не всегда на них срабатывает.

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Распространены также кассетные элементы к РСЗО, которые запрещены международными конвенциями.

"Они опасны, ими снаряжаются "Ураганы" и "Смерчи", и сейчас очень (активно захватчики) применяют по Харькову, Николаеву. Если вы обнаружили что-то подобное, то нельзя прикасаться и подходить к нему, потому что он в любой момент может сработать", - сказал представитель ГСЧС.

Как он уточнил, что в этих кассетах есть взрывчатое вещество и осколочные элементы, которые могут сработать и от огня, и других внешних факторов.

Специалист отметил, что захватчики также оставляют в Украине противопехотную мину ПМН-2 и мину ПНМ, обе – нажимного действия.

"Еще есть мина МОН-50 – это мина направленного действия, в ней более 500 осколочных элементов, также устанавливается на растяжку, маскируется в траве, чтобы было тяжело ее заметить", - добавил он.

Враг достаточно широко использует мины советского образца для поражения украинских защитников или защиты своих позиций, отметил руководитель отдела организации пиротехнических работ ГСЧС.

Рева подчеркнул, что в отношении ВОП существует три правила: в случае выявления не прикасаться к ним, не подходить и звонить по номеру 101.
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сенсорный датчик и сейсмический датчик - это разные понятия )
просто звучат похоже.
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26.07.2022 12:24 Ответить
В основном монка на растяжке.правда диллетанты поджигают траву чтоб не ипаться с миноискателем.сам лично видал как кадровики учили желторотиков растяжки находить
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26.07.2022 13:04 Ответить
от ссуки, сволочі. жах. де вони таке й набрали.
а от писали, що французи, здається, подарували нам робота-сапера. це ж скільки для нього роботи((
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26.07.2022 12:31 Ответить
"медальоны" росийский ВПК массово начал производить в 2020-го года.
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26.07.2022 12:41 Ответить
Почему у нас таких мин нету? Взяли бы и на Рашке пораскидали в ответ
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26.07.2022 12:33 Ответить
потому что мы не кацапы.
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26.07.2022 12:40 Ответить
У нас такие же поуничтожали , несколько миллионов на Павлоградском заводе, еще Бутусов писал, что мол не стоит такого делать. Нам надо миньі, чтоб срабітьівала, когда не правильно "Паляньіця" скажешь, вот такие только и можно применять
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26.07.2022 12:55 Ответить
 
 