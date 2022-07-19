Жительница Киевщины подорвалась на противопехотной мине в лесу, - Нацполиция. ФОТО
Жительница села Милая Киевской области в лесу подорвалась на противопехотной мине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
"18 июля 65-летняя женщина вместе с мужем пошла в лес, где наткнулась на противопехотную мину. В результате взрыва потерпевшая получила многочисленные телесные повреждения. Медики сделали все для спасения женщины, но, к сожалению, пациентка погибла", - сообщили в полиции.
За нарушение законов и обычаев войны полицейские приступили к судебному расследованию [ст. 438 УК]. Взрывотехники обследуют близлежащие территории.
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wittmann1980
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