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Новости Фото Война
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Жительница Киевщины подорвалась на противопехотной мине в лесу, - Нацполиция. ФОТО

Жительница села Милая Киевской области в лесу подорвалась на противопехотной мине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Жительница Киевщины подорвалась на противопехотной мине в лесу, - Нацполиция 01

"18 июля 65-летняя женщина вместе с мужем пошла в лес, где наткнулась на противопехотную мину. В результате взрыва потерпевшая получила многочисленные телесные повреждения. Медики сделали все для спасения женщины, но, к сожалению, пациентка погибла", - сообщили в полиции.

Жительница Киевщины подорвалась на противопехотной мине в лесу, - Нацполиция 02

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За нарушение законов и обычаев войны полицейские приступили к судебному расследованию [ст. 438 УК]. Взрывотехники обследуют близлежащие территории.

Киевская область (4149) минирование (1446) Нацполиция (16492) смерть (9230)


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Это теперь на долгие годы такие случаи будут. С такой интенсивностью боёв, как были. А на Донбассе на десятки лет.
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19.07.2022 16:33 Ответить
Ну, начнем с того, что ДСНС предупреждали: не ходите в лес...
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19.07.2022 17:09 Ответить
На Киевщине столько леса что его физически не реально полностью разминировать. Люди еще 10 лет будут гибнуть
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19.07.2022 18:00 Ответить
От вам чорниця і гриби! Краще не ходити і не збирати нічого
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19.07.2022 19:00 Ответить
Люди! Берегите себя, сейчас не то время, чтобы ходить по лесам. Одумайтесь, стоит ли рисковать здоровьем и жизнью, ради прогулок по лесу, жизнь и здоровье - дороже всего!
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19.07.2022 19:31 Ответить
 
 