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По меньшей мере, 300 дагестанцев отказались воевать в Украине, - росСМИ

рф,армія

300 военнослужащих из части в Буйнакске отказались участвовать в войне с Украиной. Они вернулись в Россию и подали рапорты об увольнении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Moscow Times.

Через месяц после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, 300 военнослужащих из части 63354, дислоцирующейся в Буйнакске, сложили оружие и уехали из Украины.

Как рассказывают правозащитники, мужчины служили в районе оккупированной части Донецкой области. Как только они добрались до Буйнакска, начали процедуру расторжения контракта.

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"Военнослужащие утверждали, что у них біли проблемы с обмундированием и вооружением, - объясняет военный юрист из Москвы, к которому обратились контрактники. - Если военнослужащий отсутствует по месту службы более 10 дней, к нему может применяться уголовная ответственность, и сейчас по делу разбирается военная прокуратура".

В Буйнакске мужчины были встречены в качестве дезертиров. Один из кавказских правозащитников рассказывает, что сразу после возвращения солдат в городе состоялось собрание с участием местных властей, военных, прокуратуры и родственников военнослужащих.

"Я посмотрел в глаза каждому, кто говорил, что их нужно пожалеть. Матери плакали, говорили, что сыновья мерзли, что не могли помыться нормально. А я говорил: вы думаете, в Великую Отечественную в окопах хорошо было? Кто нас защитит, если они оказались такими?", - рассказал изданию один из жителей города, посетивший собрание.

По данным правозащитника, некоторые солдаты вернулись с обмороженными конечностями, несколько человек из-за этого получили инвалидность, поскольку пришлось "срезать почерневшее мясо". Он подтверждает, что военнослужащие столкнулись с проблемами с обмундированием, обеспечением, а "оружие попадалось попросту неисправное". В результате часть людей уволилась, а некоторые под давлением родственников и местных властей восстановились и после госпиталя снова уехали в Украину. Не удалось поговорить с военнослужащими. На Кавказе, как объясняют местные правозащитники, оставление службы – позор.

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"Мы полностью поддерживаем президента (президента РФ Владимира Путина. – Ред.)! У нас недавно было жертвоприношение за его здоровье, пусть Аллах бережет его. Если мы не защитим себя от фашистов, они придут к нам", – говорит местный житель.

Напомним, фонд "Свободная Бурятия" сообщил, что в Россию из Украины вернулось около 150 контрактников, отказавшихся воевать. Они расторгли  контракты с Минобороны еще в июне, но после обращения 15 женщин к главе региона, которые просили вернуть их мужчин в Бурятию, "автобус с уже едущими домой развернули".
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Топ комментарии
+27
чурбани щось стали підозрювати, що білий фіноугорський гаспадін відправляє їх в один кінець
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19.07.2022 15:35
+10
Сдыхать за то что б папа "ладу" купил не охота?
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19.07.2022 15:35
+10
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19.07.2022 15:38
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Правила форума Совет форумчан
ми його повністю підтримаємо але десь дуже далеко)
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19.07.2022 15:33 Ответить
чурбани щось стали підозрювати, що білий фіноугорський гаспадін відправляє їх в один кінець
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19.07.2022 15:35 Ответить
Вони вівцейоби
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19.07.2022 15:49 Ответить
Сдыхать за то что б папа "ладу" купил не охота?
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19.07.2022 15:35 Ответить
Ну якби ще фольксваген, ще б подумали!
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19.07.2022 15:45 Ответить
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19.07.2022 15:38 Ответить
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19.07.2022 15:40 Ответить
пора менять надпись на ватниках ! Украина Сила ! даги рабы !
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19.07.2022 18:20 Ответить
Зробіть жертвопринесення куйла і буде вам щастя.
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19.07.2022 15:41 Ответить
Проблема в тому, що багато погодилися…
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19.07.2022 15:43 Ответить
Ну, тут вам не кацапськими салабонами слово "Дагестан" викладать. Можете послухать своїх мудрих і поважних радіхонов і повернутися назад. Але ,завважте , радіхони на ваші гробові придбають собі "Ладу", той іще корч, і без подушок, але до діда за барашьком довезе. А от вам того шашличка і не покуштувать.
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19.07.2022 15:44 Ответить
стейк кобе, из быка японской чёрной породы стоит кучу денёг, а чёрная вырезка из тупых дагестанских баранов вообще ничего не стоит ))
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19.07.2022 15:47 Ответить
рф - територія моральних уродів.
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19.07.2022 15:47 Ответить
Тик ток войска сложили телефоны.А чё?В заград отрядах все места заняты кадыровцами?Некого на убой гнать?Даже боевые буряты огрызаются и не хотят умирать за *****.Даже за возможность намародерить стиралку.
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19.07.2022 15:51 Ответить
Взрывы в Новой Каховке снова!
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19.07.2022 15:52 Ответить
даешь стране угля!
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19.07.2022 15:57 Ответить
Ето же бубльґум! (с).
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19.07.2022 16:05 Ответить
та ну ***** -- 300 повернулись -- 3000 приіхали
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19.07.2022 15:54 Ответить
По моим данным Бурятов сдохли 5651 хмырь...дагестанов 3812...на третьем месте Татарстан 2811..
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19.07.2022 15:56 Ответить
ганьба - це прислужувати окупанту..
Кавказ досі під окупацією Московської Імперії..
походу, кавказці забули історію і зрадили предків.. їм так спокійніше вмирати та вбивати за узкій мир
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19.07.2022 15:56 Ответить
"А я казав: ви думаєте, у Велику Вітчизняну в окопах добре було?" - еще один свидетель второй мировой и рождения Христа.
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19.07.2022 15:57 Ответить
Александра Ж. Из бурятии каже шо у них к Майдану все готово...ждут какого то бурята-офицера который отказался стрелять в украинцев...
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19.07.2022 16:01 Ответить
чують шо кацапії пізда, і треба буде аул захищати
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19.07.2022 16:06 Ответить
ваньки із маааскви і пітьора напряглись
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19.07.2022 16:07 Ответить
А туменам великого Темуджина думаете легко было под Киевом в 1240 год в окопах мёрзнуть! Всем женам отказников кастрировать своих предателей! Писюны принести в жертву великому хану Пугидею!!!
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19.07.2022 16:19 Ответить
🤣
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19.07.2022 16:25 Ответить
скоріше 300 спартанців, а про дагів не вірю
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19.07.2022 16:21 Ответить
цвет нации, будущее независимой республики
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19.07.2022 16:21 Ответить
Щонайменше 300 дагестанців відмовилися воювати в Україні, - росЗМІ Джерело:
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19.07.2022 16:27 Ответить
 
 