По меньшей мере, 300 дагестанцев отказались воевать в Украине, - росСМИ

300 военнослужащих из части в Буйнакске отказались участвовать в войне с Украиной. Они вернулись в Россию и подали рапорты об увольнении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Moscow Times.

Через месяц после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, 300 военнослужащих из части 63354, дислоцирующейся в Буйнакске, сложили оружие и уехали из Украины.

Как рассказывают правозащитники, мужчины служили в районе оккупированной части Донецкой области. Как только они добрались до Буйнакска, начали процедуру расторжения контракта.

Читайте: Учителей из Дагестана заманивают работать в ОРДЛО – обещают большие деньги

"Военнослужащие утверждали, что у них біли проблемы с обмундированием и вооружением, - объясняет военный юрист из Москвы, к которому обратились контрактники. - Если военнослужащий отсутствует по месту службы более 10 дней, к нему может применяться уголовная ответственность, и сейчас по делу разбирается военная прокуратура".

В Буйнакске мужчины были встречены в качестве дезертиров. Один из кавказских правозащитников рассказывает, что сразу после возвращения солдат в городе состоялось собрание с участием местных властей, военных, прокуратуры и родственников военнослужащих.

"Я посмотрел в глаза каждому, кто говорил, что их нужно пожалеть. Матери плакали, говорили, что сыновья мерзли, что не могли помыться нормально. А я говорил: вы думаете, в Великую Отечественную в окопах хорошо было? Кто нас защитит, если они оказались такими?", - рассказал изданию один из жителей города, посетивший собрание.

По данным правозащитника, некоторые солдаты вернулись с обмороженными конечностями, несколько человек из-за этого получили инвалидность, поскольку пришлось "срезать почерневшее мясо". Он подтверждает, что военнослужащие столкнулись с проблемами с обмундированием, обеспечением, а "оружие попадалось попросту неисправное". В результате часть людей уволилась, а некоторые под давлением родственников и местных властей восстановились и после госпиталя снова уехали в Украину. Не удалось поговорить с военнослужащими. На Кавказе, как объясняют местные правозащитники, оставление службы – позор.

Также смотрите: "Умерли по состоянию здоровья", - мэр дагестанского города на похоронах 9 ликвидированных в Украине российских военных. ВИДЕО

"Мы полностью поддерживаем президента (президента РФ Владимира Путина. – Ред.)! У нас недавно было жертвоприношение за его здоровье, пусть Аллах бережет его. Если мы не защитим себя от фашистов, они придут к нам", – говорит местный житель.

Напомним, фонд "Свободная Бурятия" сообщил, что в Россию из Украины вернулось около 150 контрактников, отказавшихся воевать. Они расторгли контракты с Минобороны еще в июне, но после обращения 15 женщин к главе региона, которые просили вернуть их мужчин в Бурятию, "автобус с уже едущими домой развернули".