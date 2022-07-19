УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
14809 відвідувачів онлайн
Новини Війна
14 833 30
армія рф (16180) Дагестан (75) відмова (56)

Щонайменше 300 дагестанців відмовилися воювати в Україні, - росЗМІ

рф,армія

300 військовослужбовців із частини у Буйнакську відмовилися брати участь у війні з Україною. Вони повернулися до Росії та подали рапорти про звільнення.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Moscow Times.

Через місяць після початку повномасштабного наступу РФ в Україні, 300 військовослужбовців із частини 63354, що дислокується у Буйнакську, склали зброю та виїхали з України.

Як розповідають правозахисники, чоловіки служили в районі окупованої частини Донецької області. Щойно вони дісталися Буйнакська, розпочали процедуру розірвання контракту.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Війна мусульман Росії в Україні не є джихадом, загиблі за злочинні ідеї Путіна не є шахідами, - звернення лідерів мусульман щодо заяв імамів РФ. ВIДЕО

"Військовослужбовці стверджували, що мали проблеми з обмундируванням і озброєнням, - пояснює військовий юрист із Москви, до якого звернулися контрактники. - Якщо військовослужбовець відсутній за місцем служби понад 10 днів, то до нього може застосовуватися кримінальна відповідальність, і зараз у справі розбирається військова прокуратура".

У Буйнакську чоловіків зустріли як дезертирів. Один із кавказьких правозахисників розповідає, що одразу після повернення солдатів у місті відбулися збори за участю місцевої влади, військових, прокуратури та родичів військовослужбовців.

"Я подивився у вічі кожному, хто казав, що їх треба пожаліти. Матері плакали, казали, що сини мерзли, що не могли помитися нормально. А я казав: ви думаєте, у Велику Вітчизняну в окопах добре було? Хто нас захистить, якщо вони виявилися такими? - розповів виданню один із мешканців міста, який відвідав збори.

За даними правозахисника, деякі солдати повернувлися з обмороженими кінцівками, кілька людей через це отримали інвалідність, оскільки довелося "зрізати почорніле м'ясо". Він підтверджує, що військовослужбовці зіткнулися з проблемами з обмундируванням, забезпеченням, а "зброя траплялася несправна". У результаті частина людей звільнилася, а дехто під тиском родичів та місцевої влади відновився і після госпіталю знову поїхав до України. Виданню не вдалося поговорити із військовослужбовцями. На Кавказі, як пояснюють місцеві правозахисники, залишення служби - ганьба.

Також читайте: Росії важко підтримувати ефективну наступальну бойову силу в Україні. Проблема стає дедалі гострішою, - британська розвідка

"Ми повністю підтримуємо президента (президента РФ Володимира Путіна. - Ред.)! У нас нещодавно було жертвопринесення за його здоров'я, хай Аллах береже його. Якщо ми не захистимо себе від фашистів, вони прийдуть до нас", - каже місцевий мешканець.

Нагадаємо, фонд "Вільна Бурятія" повідомив, що до Росії з України повернулося близько 150 контрактників, які відмовилися воювати. Вони розірвали контракти з Міноборони ще у червні, але після звернення 15 жінок до голови регіону, які просили повернути їхніх чоловіків до Бурятії, "автобус із чоловіками, які вже їхали додому, розвернули".

Автор: 
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+27
чурбани щось стали підозрювати, що білий фіноугорський гаспадін відправляє їх в один кінець
показати весь коментар
19.07.2022 15:35
+10
Сдыхать за то что б папа "ладу" купил не охота?
показати весь коментар
19.07.2022 15:35
+10
показати весь коментар
19.07.2022 15:38
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ми його повністю підтримаємо але десь дуже далеко)
показати весь коментар
19.07.2022 15:33 Відповісти
чурбани щось стали підозрювати, що білий фіноугорський гаспадін відправляє їх в один кінець
показати весь коментар
19.07.2022 15:35 Відповісти
Вони вівцейоби
показати весь коментар
19.07.2022 15:49 Відповісти
Сдыхать за то что б папа "ладу" купил не охота?
показати весь коментар
19.07.2022 15:35 Відповісти
Ну якби ще фольксваген, ще б подумали!
показати весь коментар
19.07.2022 15:45 Відповісти
показати весь коментар
19.07.2022 15:38 Відповісти
показати весь коментар
19.07.2022 15:40 Відповісти
пора менять надпись на ватниках ! Украина Сила ! даги рабы !
показати весь коментар
19.07.2022 18:20 Відповісти
Зробіть жертвопринесення куйла і буде вам щастя.
показати весь коментар
19.07.2022 15:41 Відповісти
Проблема в тому, що багато погодилися…
показати весь коментар
19.07.2022 15:43 Відповісти
Ну, тут вам не кацапськими салабонами слово "Дагестан" викладать. Можете послухать своїх мудрих і поважних радіхонов і повернутися назад. Але ,завважте , радіхони на ваші гробові придбають собі "Ладу", той іще корч, і без подушок, але до діда за барашьком довезе. А от вам того шашличка і не покуштувать.
показати весь коментар
19.07.2022 15:44 Відповісти
стейк кобе, из быка японской чёрной породы стоит кучу денёг, а чёрная вырезка из тупых дагестанских баранов вообще ничего не стоит ))
показати весь коментар
19.07.2022 15:47 Відповісти
рф - територія моральних уродів.
показати весь коментар
19.07.2022 15:47 Відповісти
Тик ток войска сложили телефоны.А чё?В заград отрядах все места заняты кадыровцами?Некого на убой гнать?Даже боевые буряты огрызаются и не хотят умирать за *****.Даже за возможность намародерить стиралку.
показати весь коментар
19.07.2022 15:51 Відповісти
Взрывы в Новой Каховке снова!
показати весь коментар
19.07.2022 15:52 Відповісти
даешь стране угля!
показати весь коментар
19.07.2022 15:57 Відповісти
Ето же бубльґум! (с).
показати весь коментар
19.07.2022 16:05 Відповісти
та ну ***** -- 300 повернулись -- 3000 приіхали
показати весь коментар
19.07.2022 15:54 Відповісти
По моим данным Бурятов сдохли 5651 хмырь...дагестанов 3812...на третьем месте Татарстан 2811..
показати весь коментар
19.07.2022 15:56 Відповісти
ганьба - це прислужувати окупанту..
Кавказ досі під окупацією Московської Імперії..
походу, кавказці забули історію і зрадили предків.. їм так спокійніше вмирати та вбивати за узкій мир
показати весь коментар
19.07.2022 15:56 Відповісти
"А я казав: ви думаєте, у Велику Вітчизняну в окопах добре було?" - еще один свидетель второй мировой и рождения Христа.
показати весь коментар
19.07.2022 15:57 Відповісти
Александра Ж. Из бурятии каже шо у них к Майдану все готово...ждут какого то бурята-офицера который отказался стрелять в украинцев...
показати весь коментар
19.07.2022 16:01 Відповісти
чують шо кацапії пізда, і треба буде аул захищати
показати весь коментар
19.07.2022 16:06 Відповісти
ваньки із маааскви і пітьора напряглись
показати весь коментар
19.07.2022 16:07 Відповісти
А туменам великого Темуджина думаете легко было под Киевом в 1240 год в окопах мёрзнуть! Всем женам отказников кастрировать своих предателей! Писюны принести в жертву великому хану Пугидею!!!
показати весь коментар
19.07.2022 16:19 Відповісти
🤣
показати весь коментар
19.07.2022 16:25 Відповісти
скоріше 300 спартанців, а про дагів не вірю
показати весь коментар
19.07.2022 16:21 Відповісти
цвет нации, будущее независимой республики
показати весь коментар
19.07.2022 16:21 Відповісти
Щонайменше 300 дагестанців відмовилися воювати в Україні, - росЗМІ Джерело:
показати весь коментар
19.07.2022 16:27 Відповісти
 
 