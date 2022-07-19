Щонайменше 300 дагестанців відмовилися воювати в Україні, - росЗМІ
300 військовослужбовців із частини у Буйнакську відмовилися брати участь у війні з Україною. Вони повернулися до Росії та подали рапорти про звільнення.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Moscow Times.
Через місяць після початку повномасштабного наступу РФ в Україні, 300 військовослужбовців із частини 63354, що дислокується у Буйнакську, склали зброю та виїхали з України.
Як розповідають правозахисники, чоловіки служили в районі окупованої частини Донецької області. Щойно вони дісталися Буйнакська, розпочали процедуру розірвання контракту.
"Військовослужбовці стверджували, що мали проблеми з обмундируванням і озброєнням, - пояснює військовий юрист із Москви, до якого звернулися контрактники. - Якщо військовослужбовець відсутній за місцем служби понад 10 днів, то до нього може застосовуватися кримінальна відповідальність, і зараз у справі розбирається військова прокуратура".
У Буйнакську чоловіків зустріли як дезертирів. Один із кавказьких правозахисників розповідає, що одразу після повернення солдатів у місті відбулися збори за участю місцевої влади, військових, прокуратури та родичів військовослужбовців.
"Я подивився у вічі кожному, хто казав, що їх треба пожаліти. Матері плакали, казали, що сини мерзли, що не могли помитися нормально. А я казав: ви думаєте, у Велику Вітчизняну в окопах добре було? Хто нас захистить, якщо вони виявилися такими? - розповів виданню один із мешканців міста, який відвідав збори.
За даними правозахисника, деякі солдати повернувлися з обмороженими кінцівками, кілька людей через це отримали інвалідність, оскільки довелося "зрізати почорніле м'ясо". Він підтверджує, що військовослужбовці зіткнулися з проблемами з обмундируванням, забезпеченням, а "зброя траплялася несправна". У результаті частина людей звільнилася, а дехто під тиском родичів та місцевої влади відновився і після госпіталю знову поїхав до України. Виданню не вдалося поговорити із військовослужбовцями. На Кавказі, як пояснюють місцеві правозахисники, залишення служби - ганьба.
"Ми повністю підтримуємо президента (президента РФ Володимира Путіна. - Ред.)! У нас нещодавно було жертвопринесення за його здоров'я, хай Аллах береже його. Якщо ми не захистимо себе від фашистів, вони прийдуть до нас", - каже місцевий мешканець.
Нагадаємо, фонд "Вільна Бурятія" повідомив, що до Росії з України повернулося близько 150 контрактників, які відмовилися воювати. Вони розірвали контракти з Міноборони ще у червні, але після звернення 15 жінок до голови регіону, які просили повернути їхніх чоловіків до Бурятії, "автобус із чоловіками, які вже їхали додому, розвернули".
Будь ласка, зачекайте...
Кавказ досі під окупацією Московської Імперії..
походу, кавказці забули історію і зрадили предків.. їм так спокійніше вмирати та вбивати за узкій мир