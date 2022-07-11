Учителей из Дагестана заманивают работать в ОРДЛО – обещают большие деньги
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Министерство образования и науки Дагестана приглашает учителей региона работать на оккупированном Донбассе. Им обещают платить двойную зарплату и почти 8000 суточных рублей.
Об этом пишет издание "Кавказский Узел", сообщает Цензор.НЕТ.
По его данным, на предложение приняли около 60 учителей из Дагестана. "Отправить" учителей на оккупированные украинские территории россияне собираются с 1 сентября.
Минобразования Дагестана получило письмо от Минобразования России, в котором отмечено, что для организации образовательного процесса на территории "ЛНР" и "ДНР" к новому учебному году нужно предоставить информацию о работниках, готовых к командировке в эти регионы на длительный период.
На 8 июля было подано около 60 заявок. Власти обещают, что якобы подпишут постановление, согласно которому командированным в ОРДЛО педагогам принадлежит ежесуточная выплата в размере восьми тысяч рублей и двойная зарплата.
"Главная мотивировка – это деньги. Зарплата в дагестанской школе 17-20 тысяч рублей. Восемь тысяч суточных – это 240 тысяч в месяц. Пусть на аренду жилья и питания уйдет 50 тысяч, остаются хорошие деньги, тем более платят двойную зарплату. Исходя из этого , коллега приняла такое решение", – рассказала учительница из Махачкалы Асият, подруга которой согласилась ехать на оккупированный Донбасс.
Ранее сообщалось, что на оккупированные территории Запорожской области хотят отправить учителей из Новосибирска.
Пожалуйста, подождите...
Причому Дагестан - багатонаціональний. І лезгіни, аварці, гірські євреї не дуже толерують між собою.
@Korona_news2022
·
1 год
"Змушували кричати "Ахмат - сила". Я їм сказав: "Я з Ахмада знаю лише чай". Поліцейський їх Бердянська розповідає про побиття та тортури струмом, які він пережив у російському полоні.
https://twitter.com/Korona_news2022/status/1546351399134531587
а замість бурятів які скінчуються на кацапії - тюленей завезіть ...
"Дика дивізія" у складі дагестанців та чеченців відмовилася виконувати наказ атакувати Україну
https://www.youtube.com/watch?v=Dd5bKqSVIyU
але ти ба, теж окацапилися...
Да, ватосамки?
Урок сруской типа литературы. Басни плагиатора Крылова. Учительница:
- Муса, ки доска. Раскижи басня про лебедя, рака и щука.
Муса:
- Однажды ********* ******* раком щука ...
- Вай каком не стыдна! Садысь, дыва! Мартан, начинай да.
Марта:
- Однажды раком ******* щуку ...
- Каки не стыдны! Садысь, два!
Вахид тянет руку. Чительница, решившись:
- Начинай да, Вахид!
- Ва, учитыль, слюший, - Однажды лебедь, рак и щука ...
- Вай маладець Вахид, ты правильна начал! Прадалжай да!
- Однажды лебедь, рак и щука
Задумали сыграть в квартет.
Поставили мартышка раком,
Е#ут, Е#ут - а сыра нэт!
Ми будэм учит вас вэликий руский культур-мультур!