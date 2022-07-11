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Новости За рубежомВойна в Украине Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Дагестан (137) оккупация (9530) россия (91360) Донбасс (26927) учитель (483) ОРДЛО (246)

Учителей из Дагестана заманивают работать в ОРДЛО – обещают большие деньги

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

дагестан

Министерство образования и науки Дагестана приглашает учителей региона работать на оккупированном Донбассе. Им обещают платить двойную зарплату и почти 8000 суточных рублей.

Об этом пишет издание "Кавказский Узел", сообщает Цензор.НЕТ.

По его данным, на предложение приняли около 60 учителей из Дагестана. "Отправить" учителей на оккупированные украинские территории россияне собираются с 1 сентября.

Минобразования Дагестана получило письмо от Минобразования России, в котором отмечено, что для организации образовательного процесса на территории "ЛНР" и "ДНР" к новому учебному году нужно предоставить информацию о работниках, готовых к командировке в эти регионы на длительный период.

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На 8 июля было подано около 60 заявок. Власти обещают, что якобы подпишут постановление, согласно которому командированным в ОРДЛО педагогам принадлежит ежесуточная выплата в размере восьми тысяч рублей и двойная зарплата.

"Главная мотивировка – это деньги. Зарплата в дагестанской школе 17-20 тысяч рублей. Восемь тысяч суточных – это 240 тысяч в месяц. Пусть на аренду жилья и питания уйдет 50 тысяч, остаются хорошие деньги, тем более платят двойную зарплату. Исходя из этого , коллега приняла такое решение", – рассказала учительница из Махачкалы Асият, подруга которой согласилась ехать на оккупированный Донбасс.

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Ранее сообщалось, что на оккупированные территории Запорожской области хотят отправить учителей из Новосибирска.
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Топ комментарии
+7
В ордло нет овец и ишаков. Дагам там делать нечего.
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11.07.2022 09:13
+6
... а сол, фасол и антресол пишутся с мягким знаком. Вот такой он загадочный рузьге изык.)
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11.07.2022 09:28
+5
Очень надеюсь что все 60 домой все вернутся в деревянных макинтошах!!!! Даги, суки продажные, где же ваша хваленная горская гордость???!!!
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11.07.2022 09:23
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В ордло нет овец и ишаков. Дагам там делать нечего.
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11.07.2022 09:13 Ответить
овец привезут с собой
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11.07.2022 09:24 Ответить
навіщо везти овець з собою, якраз ОРДЛО і є вівці колорадського кольору, як ОПЗЖ, а тут у нас зеленого, як 73%.
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11.07.2022 09:36 Ответить
а чему там вообще учат жена вещь мужа он ее ногами бьет а она славит Аллаха за такое счастье... е@аться до свадьбы нельзя -- в анус можно с родными братьями и отцом.. и Коран всему ....голова.... хоть и составлен пастухом не умевший читать и писать...и нетрадиционной ориентации
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11.07.2022 10:33 Ответить
Слова вилька и тарелька пишутся без мягкого знака.....
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11.07.2022 09:16 Ответить
... а сол, фасол и антресол пишутся с мягким знаком. Вот такой он загадочный рузьге изык.)
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11.07.2022 09:28 Ответить
чому ви там де потрібно не ставите м'який знак, а де не потрібно ставите? Та машинално!
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11.07.2022 09:40 Ответить
Очень надеюсь что все 60 домой все вернутся в деревянных макинтошах!!!! Даги, суки продажные, где же ваша хваленная горская гордость???!!!
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11.07.2022 09:23 Ответить
їх доволі багато народжується. І там їм тісно. От вони й роз'їжджаються по всім усюдам. Ще за совка їх приїхало в Харків поступати хоч куди - як не в інститут, то в технікум, як не в технікум, то в пту, аби подалі.
Причому Дагестан - багатонаціональний. І лезгіни, аварці, гірські євреї не дуже толерують між собою.
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11.07.2022 09:59 Ответить
KORONAVIRUS ODESSA

@Korona_news2022

·

1 год

"Змушували кричати "Ахмат - сила". Я їм сказав: "Я з Ахмада знаю лише чай". Поліцейський їх Бердянська розповідає про побиття та тортури струмом, які він пережив у російському полоні.
https://twitter.com/Korona_news2022/status/1546351399134531587
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11.07.2022 09:29 Ответить
В Галичині завезені вчителі вивідували у дітей, про що говорять батьки вдома.
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11.07.2022 09:29 Ответить
Але навіть тупий совок додумався завозити вчителів-українців! Так, коумняк, але зі східних і центральних областей...
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11.07.2022 09:47 Ответить
дагестанці вже були, по полях розбросані, дагестанок ще дайте,
а замість бурятів які скінчуються на кацапії - тюленей завезіть ...
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11.07.2022 09:30 Ответить
Хай целофанові мішки з собою везуть
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11.07.2022 09:34 Ответить
Долб..би чекали "русский мир", а приходить "дагестанский мир", світ "дикої дивізії"
"Дика дивізія" у складі дагестанців та чеченців відмовилася виконувати наказ атакувати Україну
https://www.youtube.com/watch?v=Dd5bKqSVIyU
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11.07.2022 09:35 Ответить
Зяпомните дэти, слова СОЛ в русском язике пишится с мягким знаком, а ТАРЕЛЬКА без
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11.07.2022 09:39 Ответить
і начебто дагестанці не тей наріт який втратив ідентічність,
але ти ба, теж окацапилися...
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11.07.2022 09:42 Ответить
Причому Дагестан - багатонаціональний. І лезгіни, аварці, гірські євреї не дуже толерують між собою.
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11.07.2022 10:01 Ответить
Цель ***** из Украины сделать отстойник всякой швали понаехавших из всех глубинок Засрашки от которой Запад сам захочет построить забор
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11.07.2022 09:45 Ответить
Що вони можуть навчити? Як кіз драти?))
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11.07.2022 09:46 Ответить
слюшай дэти сичас ми будэм читат пюшкина....
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11.07.2022 09:47 Ответить
Будут учить варить баранов и говорить "Мага".
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11.07.2022 09:48 Ответить
краще хай не приїздять....закормимо свининою
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11.07.2022 10:02 Ответить
Не хватало ещё свининку на этих овцеё..б переводить. Свиным навозом их кормить надо. НАВОЗОМ. И непременно свиным.
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11.07.2022 10:52 Ответить
і мазати
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11.07.2022 10:55 Ответить
Парочку овце*бов показательно повесить и у остальных поубавится желание ехать в Украину зомбировать наших детей
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11.07.2022 10:17 Ответить
...а потім загорнути у свинячу шкіру. Так вони не потраплять у їхній рай за жодних обставин.
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11.07.2022 17:22 Ответить
А осеменителями в ОРДЛО предложили работать бурятам.
Да, ватосамки?
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11.07.2022 10:25 Ответить
Убивать училок оккупантов не стоит, но переломать им ноги в нескольких местах желательно. Зачем? А шоб прониклись и к нам не лезли, вот.
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11.07.2022 10:42 Ответить
Для этих овцеё..в и 100 гривен целое состояние. И что они тут найдут кроме могилы на свинарнике?
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11.07.2022 10:50 Ответить
Дагестан, Среднеобразовательная школа сруского типа.

Урок сруской типа литературы. Басни плагиатора Крылова. Учительница:
- Муса, ки доска. Раскижи басня про лебедя, рака и щука.
Муса:
- Однажды ********* ******* раком щука ...
- Вай каком не стыдна! Садысь, дыва! Мартан, начинай да.
Марта:
- Однажды раком ******* щуку ...
- Каки не стыдны! Садысь, два!
Вахид тянет руку. Чительница, решившись:
- Начинай да, Вахид!
- Ва, учитыль, слюший, - Однажды лебедь, рак и щука ...
- Вай маладець Вахид, ты правильна начал! Прадалжай да!
- Однажды лебедь, рак и щука
Задумали сыграть в квартет.
Поставили мартышка раком,
Е#ут, Е#ут - а сыра нэт!
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11.07.2022 11:03 Ответить
😂
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11.07.2022 11:18 Ответить
Їхні даги-самці на війні вже «заробили» , ще самиці вчителями зароблять. Наші партизани їх повбивають та на цьому всьо.
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11.07.2022 11:21 Ответить
Дэти!
Ми будэм учит вас вэликий руский культур-мультур!
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11.07.2022 11:40 Ответить
Знищувати фізично як посібників ворога і терористів !
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11.07.2022 18:38 Ответить
 
 