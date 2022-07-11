Вчителів із Дагестану заманюють працювати в ОРДЛО - обіцяють великі гроші

Міністерство освіти і науки Дагестану запрошує вчителів регіону працювати на окупованому Донбасі. Їм обіцяють платити подвійну зарплатню й майже 8000 рублів добових.

Про це пише видання "Кавказский Узел", повідомляє Цензор.НЕТ.

За його даними, на пропозицію пристали близько 60 вчителів з Дагестана. "Відрядити" вчителів на окуповані українські території росіяни збираються з 1 вересня.

Міносвіти Дагестану отримало лист від Міносвіти Росії, в якому зазначено, що для організації освітнього процесу на території "ЛНР" та "ДНР" до нового навчального року потрібно подати інформацію про працівників, готових до відрядження в ці регіони на тривалий період.

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Станом на 8 липня було подано близько 60 заявок. Влада обіцяє, що нібито підпишуть постанову, згідно з якою відрядженим в ОРДЛО педагогам належить щодобова виплата розміром вісім тисяч рублів і подвійна зарплата.

"Головне мотивування - це гроші. Зарплата в дагестанській школі 17-20 тисяч рублів. Вісім тисяч добових - це 240 тисяч на місяць. Нехай на оренду житла і харчування піде 50 тисяч, залишаються хороші гроші, тим більше платять подвійну зарплату. Виходячи з цього , колега ухвалила таке рішення", – розповіла вчителька з Махачкали Асіят, подруга якої погодилася їхати на окупований Донбас.

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Раніше повідомляли, що на окуповані території Запорізької області хочуть відправити вчителів з Новосибірська.