Вчителів із Дагестану заманюють працювати в ОРДЛО - обіцяють великі гроші
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Міністерство освіти і науки Дагестану запрошує вчителів регіону працювати на окупованому Донбасі. Їм обіцяють платити подвійну зарплатню й майже 8000 рублів добових.
Про це пише видання "Кавказский Узел", повідомляє Цензор.НЕТ.
За його даними, на пропозицію пристали близько 60 вчителів з Дагестана. "Відрядити" вчителів на окуповані українські території росіяни збираються з 1 вересня.
Міносвіти Дагестану отримало лист від Міносвіти Росії, в якому зазначено, що для організації освітнього процесу на території "ЛНР" та "ДНР" до нового навчального року потрібно подати інформацію про працівників, готових до відрядження в ці регіони на тривалий період.
Станом на 8 липня було подано близько 60 заявок. Влада обіцяє, що нібито підпишуть постанову, згідно з якою відрядженим в ОРДЛО педагогам належить щодобова виплата розміром вісім тисяч рублів і подвійна зарплата.
"Головне мотивування - це гроші. Зарплата в дагестанській школі 17-20 тисяч рублів. Вісім тисяч добових - це 240 тисяч на місяць. Нехай на оренду житла і харчування піде 50 тисяч, залишаються хороші гроші, тим більше платять подвійну зарплату. Виходячи з цього , колега ухвалила таке рішення", – розповіла вчителька з Махачкали Асіят, подруга якої погодилася їхати на окупований Донбас.
Раніше повідомляли, що на окуповані території Запорізької області хочуть відправити вчителів з Новосибірська.
Будь ласка, зачекайте...
Причому Дагестан - багатонаціональний. І лезгіни, аварці, гірські євреї не дуже толерують між собою.
@Korona_news2022
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1 год
"Змушували кричати "Ахмат - сила". Я їм сказав: "Я з Ахмада знаю лише чай". Поліцейський їх Бердянська розповідає про побиття та тортури струмом, які він пережив у російському полоні.
https://twitter.com/Korona_news2022/status/1546351399134531587
а замість бурятів які скінчуються на кацапії - тюленей завезіть ...
"Дика дивізія" у складі дагестанців та чеченців відмовилася виконувати наказ атакувати Україну
https://www.youtube.com/watch?v=Dd5bKqSVIyU
але ти ба, теж окацапилися...
Да, ватосамки?
Урок сруской типа литературы. Басни плагиатора Крылова. Учительница:
- Муса, ки доска. Раскижи басня про лебедя, рака и щука.
Муса:
- Однажды ********* ******* раком щука ...
- Вай каком не стыдна! Садысь, дыва! Мартан, начинай да.
Марта:
- Однажды раком ******* щуку ...
- Каки не стыдны! Садысь, два!
Вахид тянет руку. Чительница, решившись:
- Начинай да, Вахид!
- Ва, учитыль, слюший, - Однажды лебедь, рак и щука ...
- Вай маладець Вахид, ты правильна начал! Прадалжай да!
- Однажды лебедь, рак и щука
Задумали сыграть в квартет.
Поставили мартышка раком,
Е#ут, Е#ут - а сыра нэт!
Ми будэм учит вас вэликий руский культур-мультур!