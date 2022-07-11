УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15619 відвідувачів онлайн
Новини За кордономВійна в Україні Окуповані території - Крим і Донбас
2 781 35
Дагестан (69) окупація (5862) росія (47340) Донбас (21703) вчитель (319) ОРДЛО (299)

Вчителів із Дагестану заманюють працювати в ОРДЛО - обіцяють великі гроші

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

дагестан

Міністерство освіти і науки Дагестану запрошує вчителів регіону працювати на окупованому Донбасі. Їм обіцяють платити подвійну зарплатню й майже 8000 рублів добових.

Про це пише видання "Кавказский Узел", повідомляє Цензор.НЕТ.

За його даними, на пропозицію пристали близько 60 вчителів з Дагестана. "Відрядити" вчителів на окуповані українські території росіяни збираються з 1 вересня.

Міносвіти Дагестану отримало лист від Міносвіти Росії, в якому зазначено, що для організації освітнього процесу на території "ЛНР" та "ДНР" до нового навчального року потрібно подати інформацію про працівників, готових до відрядження в ці регіони на тривалий період.

Читайте: Путін хоче зрівняти у статусі терористів "ЛДНР" та військовослужбовців РФ

Станом на 8 липня було подано близько 60 заявок. Влада обіцяє, що нібито підпишуть постанову, згідно з якою відрядженим в ОРДЛО педагогам належить щодобова виплата розміром вісім тисяч рублів і подвійна зарплата.

"Головне мотивування - це гроші. Зарплата в дагестанській школі 17-20 тисяч рублів. Вісім тисяч добових - це 240 тисяч на місяць. Нехай на оренду житла і харчування піде 50 тисяч, залишаються хороші гроші, тим більше платять подвійну зарплату. Виходячи з цього , колега ухвалила таке рішення", – розповіла вчителька з Махачкали Асіят, подруга якої погодилася їхати на окупований Донбас.

Також читайте: "Кадыров, где ты прячешься?" - в Сєверодонецьку партизани розклеїли послання до Кадирова. ФОТО

Раніше повідомляли, що на окуповані території Запорізької області хочуть відправити вчителів з Новосибірська.

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+7
В ордло нет овец и ишаков. Дагам там делать нечего.
показати весь коментар
11.07.2022 09:13
+6
... а сол, фасол и антресол пишутся с мягким знаком. Вот такой он загадочный рузьге изык.)
показати весь коментар
11.07.2022 09:28
+5
Очень надеюсь что все 60 домой все вернутся в деревянных макинтошах!!!! Даги, суки продажные, где же ваша хваленная горская гордость???!!!
показати весь коментар
11.07.2022 09:23
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В ордло нет овец и ишаков. Дагам там делать нечего.
показати весь коментар
11.07.2022 09:13 Відповісти
овец привезут с собой
показати весь коментар
11.07.2022 09:24 Відповісти
навіщо везти овець з собою, якраз ОРДЛО і є вівці колорадського кольору, як ОПЗЖ, а тут у нас зеленого, як 73%.
показати весь коментар
11.07.2022 09:36 Відповісти
а чему там вообще учат жена вещь мужа он ее ногами бьет а она славит Аллаха за такое счастье... е@аться до свадьбы нельзя -- в анус можно с родными братьями и отцом.. и Коран всему ....голова.... хоть и составлен пастухом не умевший читать и писать...и нетрадиционной ориентации
показати весь коментар
11.07.2022 10:33 Відповісти
Слова вилька и тарелька пишутся без мягкого знака.....
показати весь коментар
11.07.2022 09:16 Відповісти
... а сол, фасол и антресол пишутся с мягким знаком. Вот такой он загадочный рузьге изык.)
показати весь коментар
11.07.2022 09:28 Відповісти
чому ви там де потрібно не ставите м'який знак, а де не потрібно ставите? Та машинално!
показати весь коментар
11.07.2022 09:40 Відповісти
Очень надеюсь что все 60 домой все вернутся в деревянных макинтошах!!!! Даги, суки продажные, где же ваша хваленная горская гордость???!!!
показати весь коментар
11.07.2022 09:23 Відповісти
їх доволі багато народжується. І там їм тісно. От вони й роз'їжджаються по всім усюдам. Ще за совка їх приїхало в Харків поступати хоч куди - як не в інститут, то в технікум, як не в технікум, то в пту, аби подалі.
Причому Дагестан - багатонаціональний. І лезгіни, аварці, гірські євреї не дуже толерують між собою.
показати весь коментар
11.07.2022 09:59 Відповісти
KORONAVIRUS ODESSA

@Korona_news2022

·

1 год

"Змушували кричати "Ахмат - сила". Я їм сказав: "Я з Ахмада знаю лише чай". Поліцейський їх Бердянська розповідає про побиття та тортури струмом, які він пережив у російському полоні.
https://twitter.com/Korona_news2022/status/1546351399134531587
показати весь коментар
11.07.2022 09:29 Відповісти
В Галичині завезені вчителі вивідували у дітей, про що говорять батьки вдома.
показати весь коментар
11.07.2022 09:29 Відповісти
Але навіть тупий совок додумався завозити вчителів-українців! Так, коумняк, але зі східних і центральних областей...
показати весь коментар
11.07.2022 09:47 Відповісти
дагестанці вже були, по полях розбросані, дагестанок ще дайте,
а замість бурятів які скінчуються на кацапії - тюленей завезіть ...
показати весь коментар
11.07.2022 09:30 Відповісти
Хай целофанові мішки з собою везуть
показати весь коментар
11.07.2022 09:34 Відповісти
Долб..би чекали "русский мир", а приходить "дагестанский мир", світ "дикої дивізії"
"Дика дивізія" у складі дагестанців та чеченців відмовилася виконувати наказ атакувати Україну
https://www.youtube.com/watch?v=Dd5bKqSVIyU
показати весь коментар
11.07.2022 09:35 Відповісти
Зяпомните дэти, слова СОЛ в русском язике пишится с мягким знаком, а ТАРЕЛЬКА без
показати весь коментар
11.07.2022 09:39 Відповісти
і начебто дагестанці не тей наріт який втратив ідентічність,
але ти ба, теж окацапилися...
показати весь коментар
11.07.2022 09:42 Відповісти
Причому Дагестан - багатонаціональний. І лезгіни, аварці, гірські євреї не дуже толерують між собою.
показати весь коментар
11.07.2022 10:01 Відповісти
Цель ***** из Украины сделать отстойник всякой швали понаехавших из всех глубинок Засрашки от которой Запад сам захочет построить забор
показати весь коментар
11.07.2022 09:45 Відповісти
Що вони можуть навчити? Як кіз драти?))
показати весь коментар
11.07.2022 09:46 Відповісти
слюшай дэти сичас ми будэм читат пюшкина....
показати весь коментар
11.07.2022 09:47 Відповісти
Будут учить варить баранов и говорить "Мага".
показати весь коментар
11.07.2022 09:48 Відповісти
краще хай не приїздять....закормимо свининою
показати весь коментар
11.07.2022 10:02 Відповісти
Не хватало ещё свининку на этих овцеё..б переводить. Свиным навозом их кормить надо. НАВОЗОМ. И непременно свиным.
показати весь коментар
11.07.2022 10:52 Відповісти
і мазати
показати весь коментар
11.07.2022 10:55 Відповісти
Парочку овце*бов показательно повесить и у остальных поубавится желание ехать в Украину зомбировать наших детей
показати весь коментар
11.07.2022 10:17 Відповісти
...а потім загорнути у свинячу шкіру. Так вони не потраплять у їхній рай за жодних обставин.
показати весь коментар
11.07.2022 17:22 Відповісти
А осеменителями в ОРДЛО предложили работать бурятам.
Да, ватосамки?
показати весь коментар
11.07.2022 10:25 Відповісти
Убивать училок оккупантов не стоит, но переломать им ноги в нескольких местах желательно. Зачем? А шоб прониклись и к нам не лезли, вот.
показати весь коментар
11.07.2022 10:42 Відповісти
Для этих овцеё..в и 100 гривен целое состояние. И что они тут найдут кроме могилы на свинарнике?
показати весь коментар
11.07.2022 10:50 Відповісти
Дагестан, Среднеобразовательная школа сруского типа.

Урок сруской типа литературы. Басни плагиатора Крылова. Учительница:
- Муса, ки доска. Раскижи басня про лебедя, рака и щука.
Муса:
- Однажды ********* ******* раком щука ...
- Вай каком не стыдна! Садысь, дыва! Мартан, начинай да.
Марта:
- Однажды раком ******* щуку ...
- Каки не стыдны! Садысь, два!
Вахид тянет руку. Чительница, решившись:
- Начинай да, Вахид!
- Ва, учитыль, слюший, - Однажды лебедь, рак и щука ...
- Вай маладець Вахид, ты правильна начал! Прадалжай да!
- Однажды лебедь, рак и щука
Задумали сыграть в квартет.
Поставили мартышка раком,
Е#ут, Е#ут - а сыра нэт!
показати весь коментар
11.07.2022 11:03 Відповісти
😂
показати весь коментар
11.07.2022 11:18 Відповісти
Їхні даги-самці на війні вже «заробили» , ще самиці вчителями зароблять. Наші партизани їх повбивають та на цьому всьо.
показати весь коментар
11.07.2022 11:21 Відповісти
Дэти!
Ми будэм учит вас вэликий руский культур-мультур!
показати весь коментар
11.07.2022 11:40 Відповісти
Знищувати фізично як посібників ворога і терористів !
показати весь коментар
11.07.2022 18:38 Відповісти
 
 