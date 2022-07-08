Путін хоче зрівняти у статусі терористів "ЛДНР" та військовослужбовців РФ

Президент країни-агресора Володимир Путін заявив про необхідність зрівняти у статусі російських військовослужбовців та терористів організацій "ДНР" та "ЛНР".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російське видання "РБК".

"Щодо прирівнювання військовослужбовців ЛНР та ДНР до російських військовослужбовців, я повністю це підтримую. Більше того, практично це реалізується. Якщо є якісь речі, які ще не доопрацьовані, треба подивитися, обов'язково зробити", - сказав Путін на зустрічі з керівництвом Держдуми та лідерами фракцій.

"Те ж саме стосується наших прикордонників. Федеральна служба безпеки вийшла з такою пропозицією, я з цим погоджуюсь", - додав він.

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Також Путін закликав росіян підтримати російських загарбників на Донбасі, бо їм не вистачає підтримки.

"На що хотів би звернути увагу, адже країна живе звичайним мирним життям. Літо, курортний сезон, культурне життя, виставки, а хлопці пахають під кулями, розумієте? Життям ризикують і своїх товаришів втрачають у бою. Заради Батьківщини.

Потрібен загальнонаціональний порядок денний підтримки збройних сил РФ. Це надзвичайно важливо, щоб наші воїни відчували цю підтримку", - каже президент країни-агресора.

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