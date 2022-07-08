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Путін хоче зрівняти у статусі терористів "ЛДНР" та військовослужбовців РФ

путин,путін

Президент країни-агресора Володимир Путін заявив про необхідність зрівняти у статусі російських військовослужбовців та терористів організацій "ДНР" та "ЛНР".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російське видання "РБК".

"Щодо прирівнювання військовослужбовців ЛНР та ДНР до російських військовослужбовців, я повністю це підтримую. Більше того, практично це реалізується. Якщо є якісь речі, які ще не доопрацьовані, треба подивитися, обов'язково зробити", - сказав Путін на зустрічі з керівництвом Держдуми та лідерами фракцій.

"Те ж саме стосується наших прикордонників. Федеральна служба безпеки вийшла з такою пропозицією, я з цим погоджуюсь", - додав він.

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Також Путін закликав росіян підтримати російських загарбників на Донбасі, бо їм не вистачає підтримки.

"На що хотів би звернути увагу, адже країна живе звичайним мирним життям. Літо, курортний сезон, культурне життя, виставки, а хлопці пахають під кулями, розумієте? Життям ризикують і своїх товаришів втрачають у бою. Заради Батьківщини.

Потрібен загальнонаціональний порядок денний підтримки збройних сил РФ. Це надзвичайно важливо, щоб наші воїни відчували цю підтримку", - каже президент країни-агресора.

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Автор: 

армія рф (17216) путін володимир (23761) Донбас (22354) ОРДЛО (320)


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Топ коментарі
+18
Шо то терористи шо то...Ніякої різниці.Підлягають повному знищенню...
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08.07.2022 07:02
+16
мы этим и занимаемся , всех в одинаковые пакеты складываем
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08.07.2022 07:03
+12
Напевно для них уже й медальки наклепав за взяття частини України, як раніше наклепав за взяття Криму, за кілька днів до того, як захоплення Криму почалося, сам кінчений імбецил і країна повна придуркуватих імбіцилів
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08.07.2022 07:04
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Шо то терористи шо то...Ніякої різниці.Підлягають повному знищенню...
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08.07.2022 07:02 Відповісти
Фарш є фарш ,жодних якісних відмінностей!!!))
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08.07.2022 07:52 Відповісти
мы этим и занимаемся , всех в одинаковые пакеты складываем
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08.07.2022 07:03 Відповісти
Напевно для них уже й медальки наклепав за взяття частини України, як раніше наклепав за взяття Криму, за кілька днів до того, як захоплення Криму почалося, сам кінчений імбецил і країна повна придуркуватих імбіцилів
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08.07.2022 07:04 Відповісти
И то и то - гумус.
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08.07.2022 07:09 Відповісти
"Путін хоче зрівняти у статусі терористів "ЛДНР" та РФ" - во шутник... В статусе двухсотого все орки равны.
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08.07.2022 07:16 Відповісти
до статуса терористів?)
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08.07.2022 07:44 Відповісти
Шо домбаський бандюк, шо московицький. Один один одного варті.
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08.07.2022 07:49 Відповісти
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08.07.2022 07:52 Відповісти
Краще їх зрівняти з землею!
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08.07.2022 08:03 Відповісти
терористів "ЛДНР" та терористів РФ.
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08.07.2022 08:20 Відповісти
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08.07.2022 08:42 Відповісти
Прикінь ,таке відбулось би як шо ,руске переизбрали презервотівокомандувача,і **** на фронт ,во забавочки
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08.07.2022 08:49 Відповісти
кацапы, теперь вы все станете - НИЧЕМ, теперь уже официально, коленовсральцы
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08.07.2022 09:04 Відповісти
компенсации за 200-х:
в/с РФ - 7 млн. рублей,
орки Лугандона, - 10 тыс. рублей + Обязательное фото для отчетности =)
...
А так, - никакой разницы нет, - что там мертвое говно, - что там...
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08.07.2022 09:20 Відповісти
Ага...
""
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08.07.2022 10:27 Відповісти
Ну, мобіки хоч і визначаються "м'ясом", але ж воюють, і непогано воюють, якщо мають "частковий успіх" на де-яких напрямках. Не треба недооцінювати ворога, тим паче такого, як рашисти.
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08.07.2022 10:53 Відповісти
какие они военнослужащие?!такие же террористы как и в ордло!
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08.07.2022 17:20 Відповісти
 
 