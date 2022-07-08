Росіяни одночасно штурмуватимуть Краматорськ та наступатимуть на Слов'янськ, - ISW

Російські війська можуть спробувати наступати на Слов'янськ і Краматорськ не тільки з півночі і Сходу, а й із Заходу, від виступу в їх позиціях в районі Барвінкова.

Про це йдеться в останньому звіті американського Інституту вивчення війни, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Російські сили можуть створювати умови для можливого штурму Краматорська, який йтиме паралельно з наступом на Слов'янськ", - йдеться у звіті.

Аналітики інституту також відзначають, що війська РФ 7 липня як і раніше проводили обмежені спроби наступу і наносили повітряні, артилерійські й ракетні удари по всій лінії фронту. На думку експертів, російські сили відновлюють сили й створюють умови для нових істотних наступів в найближчі тижні, або місяці. Тому очікувати великих наступальних операцій від окупантів не варто.

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Зазначається, що російські війська досягли незначних успіхів на південний схід від Сіверська і продовжили наступальні дії на захід від Лисичанська.

Російські війська продовжували наступ на південь і на схід від Бахмута, і провели безуспішну атаку на північ від Харкова.

Також повідомляється, що в російських регіонах продовжують створювати власні тимчасові добровільні загони, щоб компенсувати втрат особового складу на війні в Україні.

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