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Новини Війна
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Росіяни одночасно штурмуватимуть Краматорськ та наступатимуть на Слов'янськ, - ISW

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Російські війська можуть спробувати наступати на Слов'янськ і Краматорськ не тільки з півночі і Сходу, а й із Заходу, від виступу в їх позиціях в районі Барвінкова.

Про це йдеться в останньому звіті американського Інституту вивчення війни, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Російські сили можуть створювати умови для можливого штурму Краматорська, який йтиме паралельно з наступом на Слов'янськ", - йдеться у звіті.

Аналітики інституту також відзначають, що війська РФ 7 липня як і раніше проводили обмежені спроби наступу і наносили повітряні, артилерійські й ракетні удари по всій лінії фронту. На думку експертів, російські сили відновлюють сили й створюють умови для нових істотних наступів в найближчі тижні, або місяці. Тому очікувати великих наступальних операцій від окупантів не варто.

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Зазначається, що російські війська досягли незначних успіхів на південний схід від Сіверська і продовжили наступальні дії на захід від Лисичанська.

Російські війська продовжували наступ на південь і на схід від Бахмута, і провели безуспішну атаку на північ від Харкова.

Також повідомляється, що в російських регіонах продовжують створювати власні тимчасові добровільні загони, щоб компенсувати втрат особового складу на війні в Україні.

Також дивіться: Донбас - це тільки привід, - італійський телеведучий жорстко відповів російському пропагандисту Соловйову. ВIДЕО

Автор: 

Краматорськ (649) Донбас (22354) Слов’янськ (593)


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Топ коментарі
+6
І де ж тут "агрессор выдохся и лишился боекомплекта" як розповідають наші "військові експерти"?
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08.07.2022 06:51
+4
Впевнений ,що командування ЗСУ це прекрасно розуміє,й не те що буде просто цих атакуючих нищити,а й не буде давати навіть їм приготуватися для повномасштабного наступу : фронт тепере вужчий,західної артилерії достатньо...
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08.07.2022 07:17
+4
Та ясно. Зруйнують і ці міста. Перебьють третину мешканців
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08.07.2022 08:07
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08.07.2022 06:40 Відповісти
І де ж тут "агрессор выдохся и лишился боекомплекта" як розповідають наші "військові експерти"?
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08.07.2022 06:51 Відповісти
Путин з фанерным гофмаршалом хотел быть похожим на Моисея для племен рузге, но шото стали смахивать на Ивана Сусанина а паузу взял, чтобы оглядеться -где я есть и с чем мне идти к ратникам. И как настоящий Кощей бессмертный, сидя на Изюмскому тракте "наводит ужас" на всех кто проходит мимо и потом грабит.
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08.07.2022 06:55 Відповісти
У ластоногих ааленей - полный абырвалг. Дык, это Запад толком еще и не помогал, согласно лэнд-лизу, чтобы побыстрей освободить от погани нашу землю.
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08.07.2022 06:56 Відповісти
Думаю так і буде тільки ще наступати будуть на Запоріжжя, Миколаїв, висаджуватися біля Одеси та брати Лондон з Парижем. Досить мені цих експертів. Ми прожили більше 70 років без воєн, тепер гріш ціна цим експертам військовим які автомат від палиці не відрізнять.
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08.07.2022 07:03 Відповісти
Впевнений ,що командування ЗСУ це прекрасно розуміє,й не те що буде просто цих атакуючих нищити,а й не буде давати навіть їм приготуватися для повномасштабного наступу : фронт тепере вужчий,західної артилерії достатньо...
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08.07.2022 07:17 Відповісти
ага,достатньо...
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08.07.2022 07:49 Відповісти
Та ясно. Зруйнують і ці міста. Перебьють третину мешканців
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08.07.2022 08:07 Відповісти
Такое слово как «контрнаступление» уже вышло из употребления
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08.07.2022 09:06 Відповісти
Наиболее употребляемое - "ворог має частковий успіх"!
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08.07.2022 10:05 Відповісти
Вот когда месяц будут сообщения - "ворог успіху не мав", вот тогда можно надеется на контрнаступление.
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08.07.2022 10:09 Відповісти
 
 