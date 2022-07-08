Россияне будут одновременно штурмовать Краматорск и наступать на Славянск, - ISW

Российские войска могут попытаться наступать на Славянск и Краматорск не только с севера и востока, но и с запада, от выступления в их позициях в районе Барвенкова.

Об этом говорится в последнем отчете американского Института изучения войны, сообщает Цензор.НЕТ.

"Российские силы могут создавать условия для возможного Краматорского штурма, который будет идти параллельно с наступлением на Славянск", — говорится в отчете.

Аналитики института также отмечают, что войска РФ 7 июля по-прежнему проводили ограниченные попытки наступления и наносили воздушные, артиллерийские и ракетные удары по всей фронтовой линии. По мнению экспертов, российские силы восстанавливают силы и создают условия для новых существенных наступлений в ближайшие недели или месяцы. Поэтому ожидать больших наступательных операций от оккупантов не стоит.

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Отмечается, что российские войска добились незначительных успехов к юго-востоку от Северска и продолжили наступательные действия к западу от Лисичанска.

Российские войска продолжали наступление к югу и восточнее Бахмута, и провели безуспешную атаку к северу от Харькова.

Также сообщается, что в российских регионах продолжают создавать собственные временные добровольные отряды, чтобы компенсировать потери личного состава на войне в Украине.

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