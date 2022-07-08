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Новости Война
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Россияне будут одновременно штурмовать Краматорск и наступать на Славянск, - ISW

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Российские войска могут попытаться наступать на Славянск и Краматорск не только с севера и востока, но и с запада, от выступления в их позициях в районе Барвенкова.

Об этом говорится в последнем отчете американского Института изучения войны, сообщает Цензор.НЕТ.

"Российские силы могут создавать условия для возможного Краматорского штурма, который будет идти параллельно с наступлением на Славянск", — говорится в отчете.

Аналитики института также отмечают, что войска РФ 7 июля по-прежнему проводили ограниченные попытки наступления и наносили воздушные, артиллерийские и ракетные удары по всей фронтовой линии. По мнению экспертов, российские силы восстанавливают силы и создают условия для новых существенных наступлений в ближайшие недели или месяцы. Поэтому ожидать больших наступательных операций от оккупантов не стоит.

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Отмечается, что российские войска добились незначительных успехов к юго-востоку от Северска и продолжили наступательные действия к западу от Лисичанска.

Российские войска продолжали наступление к югу и восточнее Бахмута, и провели безуспешную атаку к северу от Харькова.

Также сообщается, что в российских регионах продолжают создавать собственные временные добровольные отряды, чтобы компенсировать потери личного состава на войне в Украине.

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Краматорськ (2273) Донбасс (26955) Славянск (2566)


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Топ комментарии
+6
І де ж тут "агрессор выдохся и лишился боекомплекта" як розповідають наші "військові експерти"?
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08.07.2022 06:51
+4
Впевнений ,що командування ЗСУ це прекрасно розуміє,й не те що буде просто цих атакуючих нищити,а й не буде давати навіть їм приготуватися для повномасштабного наступу : фронт тепере вужчий,західної артилерії достатньо...
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08.07.2022 07:17
+4
Та ясно. Зруйнують і ці міста. Перебьють третину мешканців
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08.07.2022 08:07
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Пупок развяжецца...
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08.07.2022 06:40 Ответить
І де ж тут "агрессор выдохся и лишился боекомплекта" як розповідають наші "військові експерти"?
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08.07.2022 06:51 Ответить
Путин з фанерным гофмаршалом хотел быть похожим на Моисея для племен рузге, но шото стали смахивать на Ивана Сусанина а паузу взял, чтобы оглядеться -где я есть и с чем мне идти к ратникам. И как настоящий Кощей бессмертный, сидя на Изюмскому тракте "наводит ужас" на всех кто проходит мимо и потом грабит.
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08.07.2022 06:55 Ответить
У ластоногих ааленей - полный абырвалг. Дык, это Запад толком еще и не помогал, согласно лэнд-лизу, чтобы побыстрей освободить от погани нашу землю.
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08.07.2022 06:56 Ответить
Думаю так і буде тільки ще наступати будуть на Запоріжжя, Миколаїв, висаджуватися біля Одеси та брати Лондон з Парижем. Досить мені цих експертів. Ми прожили більше 70 років без воєн, тепер гріш ціна цим експертам військовим які автомат від палиці не відрізнять.
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08.07.2022 07:03 Ответить
Впевнений ,що командування ЗСУ це прекрасно розуміє,й не те що буде просто цих атакуючих нищити,а й не буде давати навіть їм приготуватися для повномасштабного наступу : фронт тепере вужчий,західної артилерії достатньо...
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08.07.2022 07:17 Ответить
ага,достатньо...
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08.07.2022 07:49 Ответить
Та ясно. Зруйнують і ці міста. Перебьють третину мешканців
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08.07.2022 08:07 Ответить
Такое слово как «контрнаступление» уже вышло из употребления
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08.07.2022 09:06 Ответить
Наиболее употребляемое - "ворог має частковий успіх"!
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08.07.2022 10:05 Ответить
Вот когда месяц будут сообщения - "ворог успіху не мав", вот тогда можно надеется на контрнаступление.
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08.07.2022 10:09 Ответить
 
 