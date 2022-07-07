Донбасс – это только повод, – итальянский телеведущий жестко ответил российскому пропагандисту Соловьеву. ВИДЕО

Итальянский телеведущий жестко ответил российскому пропагандисту Соловьеву об истинных целях войны России против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео распространилось в соцсетях.

Известный итальянский ведущий в прямом эфире раскрыл наглую ложь российского пропагандиста Владимира Соловьева. По его словам, нападение России на Донбасс стало лишь поводом для Владимира Путина, чтобы захватить еще больше территории Украины.

"Вы думаете, что Украина позволит подобное? Вы думаете, что мы – итальянцы, европейцы, члены НАТО – можем допустить подобную ситуацию? Это невозможно!" – ответил он пропагандисту.