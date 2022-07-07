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Донбасс – это только повод, – итальянский телеведущий жестко ответил российскому пропагандисту Соловьеву. ВИДЕО

Итальянский телеведущий жестко ответил российскому пропагандисту Соловьеву об истинных целях войны России против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео распространилось в соцсетях.

Известный итальянский ведущий в прямом эфире раскрыл наглую ложь российского пропагандиста Владимира Соловьева. По его словам, нападение России на Донбасс стало лишь поводом для Владимира Путина, чтобы захватить еще больше территории Украины.

"Вы думаете, что Украина позволит подобное? Вы думаете, что мы – итальянцы, европейцы, члены НАТО – можем допустить подобную ситуацию? Это невозможно!" – ответил он пропагандисту.

Италия (1645) пропаганда (3675) Соловьев Владимир (139)


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Топ комментарии
+30
Но важно объяснять это итальянцам, причём каждый день (или хотя бы 2 раза в неделю).
Я провёл в Италии неделю, видел чересчур много пацифистких флагов с надписью PACE (мир), а во Флоренции на мосту даже такую акцию: играла умиротворяющая (до тошноты) музыка и раздавались листовки с посылом "Оружие это не решение, а проблема", причём занимались этим в основном люди 65+.
Кто был летом в Италии (Франции/Испании/Мальте) отлично знает, какое там настроение у людей - летнее, праздничное. Про Украину слышали, могут сказать "Ой, это ужасно, я не понимаю как это возможно в 21-ом веке" и тд, и пойдут дальше пить пиво/вино, в лучшем случае скинут сотку евро на Красный Крест. Это не Польша, где очереди на стрельбища на месяц, и почти каждый по пару сотен злотых скинул на оружие или амуницию для ВСУ/ТрО. Кстати, на Байрактар Вам мы собрали уже более 7 млн злотых https://zrzutka.pl/na-polskiego-bayraktara-dla-armii-ukrainy
Так что пусть итальянцы почаще слышать, что кацапы - лжецы, убийцы, насильники и грабители. Это очень неприятно слышать и осознавать, но нужно. Так что респект итальянскому ТВ!
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07.07.2022 23:22
+22
здається мені що хтось сильно обісрався-
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07.07.2022 22:27
+16
"Ты виноват лишь в том, что хочется мне кушать" Зачем пытаются себя обмануть все кто якобы не понимают целей **********. Цель одна, по праву сильного захватывать и подчинять страну за страной...
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07.07.2022 22:44
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У пропогандонів в Італії шото пошло не так 😂
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07.07.2022 22:27 Ответить
здається мені що хтось сильно обісрався-
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07.07.2022 22:27 Ответить
а в очах у пропагандона тоска: "как хорошо и свежо было Комо"
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07.07.2022 23:55 Ответить
Тут не слова нужны со стороны Италии, а дела: полный запрет въезда Соловьёву-Помётову в Италии и во все страны ЕС, полная конфискация всей собственности пропагандиста агрессивной войны.
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08.07.2022 01:01 Ответить
Героям Слава !!
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07.07.2022 22:41 Ответить
Не ни выдал, а кацапье ни одной заявки натвизу не подало...
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07.07.2022 22:46 Ответить
напоминает "ці руки нічого не крали"
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07.07.2022 23:14 Ответить
Ему похер, хоть в глаза нассы!
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07.07.2022 22:40 Ответить
МОЖЕ ДО ЄВРОПИ ВЖЕ ПОЧИНАЄ ДОХОДИТИ,ЩО МОСКАЛЬ ЦЕ СВІТОВЕ ЗЛО!!! ЯКЕ МАЄ БУТИ ЗНИЩИНЕ,ЩО ЦЕ БРЕХУНИ НА ГЕНЕТИЧНОМУ РІВНІ,...НЕ БУЛИ І НЕ БУДУТЬ ІНАКШІ .....СЛАВА УКРАЇНІ!СЛАВА НАЦІЇ,СМЕРТЬ ВОРОГАМ
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07.07.2022 22:42 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА !!! УКРАЇНА ПОНАД УСЕ !!!
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07.07.2022 22:44 Ответить
самое главное что сказал этот итальянец что - они итальянцы, Европа и НАТО не допустят захвата всего побережья
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07.07.2022 23:29 Ответить
Обговорювати щось з москальським брехливим підступним гівном означає підняти статус гівна до свого рівня, або опустити себе до рівня гівна. Це жорсткий танок на граблях.
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07.07.2022 22:43 Ответить
100%
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07.07.2022 23:21 Ответить
Як на мене, то італійський ведучий дуже майстерно натиснув на кнопку зливного бачка і відправив те гівно, тобто Соловйова, туди, куди йому й місце)
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08.07.2022 09:14 Ответить
"Ты виноват лишь в том, что хочется мне кушать" Зачем пытаются себя обмануть все кто якобы не понимают целей **********. Цель одна, по праву сильного захватывать и подчинять страну за страной...
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07.07.2022 22:44 Ответить
Но важно объяснять это итальянцам, причём каждый день (или хотя бы 2 раза в неделю).
Я провёл в Италии неделю, видел чересчур много пацифистких флагов с надписью PACE (мир), а во Флоренции на мосту даже такую акцию: играла умиротворяющая (до тошноты) музыка и раздавались листовки с посылом "Оружие это не решение, а проблема", причём занимались этим в основном люди 65+.
Кто был летом в Италии (Франции/Испании/Мальте) отлично знает, какое там настроение у людей - летнее, праздничное. Про Украину слышали, могут сказать "Ой, это ужасно, я не понимаю как это возможно в 21-ом веке" и тд, и пойдут дальше пить пиво/вино, в лучшем случае скинут сотку евро на Красный Крест. Это не Польша, где очереди на стрельбища на месяц, и почти каждый по пару сотен злотых скинул на оружие или амуницию для ВСУ/ТрО. Кстати, на Байрактар Вам мы собрали уже более 7 млн злотых https://zrzutka.pl/na-polskiego-bayraktara-dla-armii-ukrainy
Так что пусть итальянцы почаще слышать, что кацапы - лжецы, убийцы, насильники и грабители. Это очень неприятно слышать и осознавать, но нужно. Так что респект итальянскому ТВ!
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07.07.2022 23:22 Ответить
Дякуємо вам.
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07.07.2022 23:47 Ответить
это правда. Меня до нервного припадка довел коллега итальянец, с пеной у рта рассказывающий что "мы должны пожалеть русских, бо они жертвы путина, очень хорошие в душе (чувак ни 1 русского в глаза не видел!), и они очень страдают и не хотят воевать, и вообще надо договариваться".
тварь фашистская.
В общем поругались на смерть. Доказать я ничего не смог
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08.07.2022 02:31 Ответить
Хай віддасть Сіцілію грекам : то - колишня грецька земля! І Трієст - заодно
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08.07.2022 06:25 Ответить
че-то я не допер ему сказать это он меня так выбесил....
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08.07.2022 14:35 Ответить
Я волонтёрил в Перемышле, там были волонтёры из разных стран. Необычно было видеть голландскую уборщицу
Итальянцы были самой большой и организованной группой, человек 10, от 18 до 50 лет. Регулярно организовывали транспорт, играли с детьми в футбол, всячески помогали.
Когда я им сказал, что за сепаров тоже воюют итальянцы, они ответили "Это не итальянцы, мне на них всё равно, могут умереть."
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08.07.2022 09:02 Ответить
У русских на ушах лапша, а у итальянцев - спагетти.
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08.07.2022 13:05 Ответить
По гаплогруппам ДНК украинцы, полабский немцы, белорусы и литовцы - максимально близкие народы. В истории было много славных страниц совместной борьбы - Грюнвальдская битва , поход на Москву под командованием Сагайдачного- не поведись поляки на выкуп, можно было бы утопить разбежавшихся московитов в северных морях и России никогда бы не было. Выступали против Советов всегда. Были ,, коллегами ,, по Гулагу. Проблемы возникали из- за церковной неприязни - Состоялась бы Флорентийская Уния( она собралась на 500 лет раньше - это сегодняшняя тема). Так же разное устройство государств - Польша вошла в союз ,, наследников , десятков европейских империй , Украина - аграрно казацкой страны. Я к тому, что Польша, Литва ,Украина и Белорусь - сила , которая будет ужасом для свинособак - монголов. Наше будущее в нашем единстве, у нас огромный потенциал
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08.07.2022 07:50 Ответить
Исторических моментов было много, но оставим давайте рассмотрение альтернативной истории авторам history fiction, а для себя сделаем выводы из истории реальной.
По войне 2014-2022 видно, что Польша не повелась на предложение московии поделить Польшу, и Польша не поставила Украине территориальных требований, как в 1920, и запад Украины стал тылом для воюющих востока, севера и юга. Т.е. Польша сделала выводы (этический момент я тут опускаю), а московия - нет. И это хорошо, потому что благодаря этом Польша уже в выигрыше на многих плоскостях, а московия проиграет.
Далее, вы развиваете идею воссоздания Первой Речи Посполитой как союза трёх держав. Я только за, и политически это произойдёт когда уберут Лукашенко (никто ведь не верит, что он сам уйдёт?).
Но экономически уже будет сложнее, ибо в этом всё-таки в Европе первые немцы и французы, которым не совсем выгодно вырастить у себя под боком конкурента.
Пребывая в восточноевропейской инфосфере вы могли не замечать, как разные польские, чешские, словацкие и венгерские (т.е. Вышеградская Группа) города боролись за то, где будет очередной завод Мерседеса или Опеля. А это сотни стабильных рабочих мест, даже если низкоквалифицированных. И немцы будут разыгрывать эту карту (и не только её), что определённо будет проверкой на прочность такого союза.
Завод Теслы Илон Маск в итоге построил под Берлином, кстати.
Плюс вопрос Калининграда нужно решить, но это уже после Тузлы.
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08.07.2022 08:57 Ответить
шота мало радости в глазах пометаметателя соловьева...
шота савсем даже не победный вид у этого петушары общипанного...
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07.07.2022 22:47 Ответить
Кожна людина, шо має здоровий глузд це розуміє. Анексія Криму - перевірка реакції на нахабні дії (ніби проканало. Бо не мала Україна насправді потужної армії, щоб спровадити "зелених чоловічків). Донецьк, Луганськ і вся ця заруба, що там відбувається з 14 року, це російська постановка (щоб якось переконати місцеве населення, а по можливості, і весь світ в "звірстві" української влади). А далі визнання росією псевдореспублік, на другий день після того - прохання місцевої недовлади ввести війська для захисту лнр і днр, що росія нероздумуючи і зробила. Хоча мета всього цього очевидна - відрізати Україну від Чорного моря, і приєднати Придністров'я. А "рускіє" з Донбасу їм не потрібні, це видно з останніх подій - їх з радістю женуть перед "чистокровними рускімі" під кулі українських Захисників.
Якось так.)
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07.07.2022 22:47 Ответить
як говорить італієць, ми згодні, нас влаштовує. Як пердить ротовим отвором солов,їне гуано нам пох....
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07.07.2022 22:48 Ответить
Класно поставив на місце покидька Соловйова. У того обісраний вигляд,і перука на лисині димить))
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07.07.2022 22:58 Ответить
Кацапи настільки знахабніли що і всіх європейців починають тримати за лохів
Авось пракатіт.
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07.07.2022 23:00 Ответить
итальянобендеровец
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07.07.2022 23:12 Ответить
Надеюсь, итальянец дальше напомнил, что на левом берегу Днестра кацапы находятся тоже нелегально, и от неоднократно требовалось убраться?
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07.07.2022 23:12 Ответить
думаю, що Соловйов точно хотів би дійти до своїх віл в Комо. Та вже не судьба. )
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07.07.2022 23:26 Ответить
Обана!
Шо, з цим гівном ще хтось навіть розмовляє???
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07.07.2022 23:38 Ответить
Адекватний італієць! Браво!
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07.07.2022 23:42 Ответить
таких мало....
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08.07.2022 02:33 Ответить
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07.07.2022 23:43 Ответить
Этот ведущий, кстати, отнюдь не сторонник решительных действий против рф. Не раз приходилось слышать на RAI International, как он говорил, что нельзя унижать куйло и надо оставлять ему выход.

Давать трибуну кровавому мудозвону соловью в принципе не правильно. Хотя понятно, аудитории любопытно, рейтинг. Но все равно не правильно. Удивительно, что мудозвон сказал про Приднестровье как цель. А если бы сказал, да не, мы только весь Донбас хотим плюс Крым, это мы так - страхуемся. Тогда что? Тогда европейцы и НАТО согласны что ли? Как ни крути, разговаривая с преступниками, давая им возможность публично высказываться, ты легитимизируешь их.

Странно, что соловей, имея вид на жительство, не выучил итальянский достаточно, чтобы нести свой бред. Вы Дугина позовите в следующий раз, он же типа идеолог, плюс и по-итальянски прилично говорит, и не только. Он вам все расскажет и обоснует. И будет у аудитории впечатление: какой умный человек, а мы под таким углом ситуацию не видели.

В общем, не садись играть с шулерами.
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07.07.2022 23:53 Ответить
в рашці повна деградація всього та всіх !

Соловйов тому приклад.
це не телеведучий це мокра курка, яка обісралась із "задачамі спєцопєрації"

втім, як би Соловйов по повній озвучив всі ці денацифікації, демілітарізації та решту хотєлок *****, то італійська публіка ****** б
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08.07.2022 00:05 Ответить
в италии деградация не меньше.
страна моральных уродов и лицемерных пацифистов.
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08.07.2022 02:34 Ответить
Вот полная версия, но без перевода:

https://www.youtube.com/watch?v=g1d-v4DkEgo

Кто-то может перевести?
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07.07.2022 23:58 Ответить
Передача была 22-го июня. Ведущий сначала признал роль и жертвы ссср в разгроме гитлера, показал книгу на эту тему, которую ему подарил какой-то экс-министр культуры (мединский по ходу). Потом спрашивает, зачем же вы напали на Украину. Мудовзвон: чтобы защитить от нацистов Донбас, но народу ничто не угрожает, президенту ничего не угрожает, иностранные лидеры ездят, так что бояться не надо. Ведущей: а зачем же тогда вы пошли сначала на Киев? Мудозвон: чтобы разрушить военную инфраструктуру. и т.п. и т.д.


Пропагандисткий бред, притом унылый и не убедительный. Совершенно напрасно дали трибуну мудозвону.
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08.07.2022 00:15 Ответить
Потом ведущий вообще перл выдал: но ведь можно же было сделать как в Крыму (правда оговорившись, что не надо было бы, поскольку речь идет о суверенном государстве), но ведь можно же было типа по быстрому все сделать, взять Донбас как Крым, и закончить на этом…. В общем, позорная эта передача, и ведущий этот оставляет крайне неприятное ощущение.
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08.07.2022 00:27 Ответить
италия как путана, всегда двулична и продажна. До сих пор в основном пропутинская. Драги может надрываться и орать благим матом в парламенте, но быстро это не изменить.
Главным образом из за бабла. В тучные нулевые годы куча макаронников пилили бабло с ******. Многие себе состояния сделали на отмывании российского серого нала. Такие банки как Интеза Сан Паоло и Антонвенета - известные ландроматы российских миллиардов. Сложилась целое лобби из банкиров, финансистов, публичных людей, тех кто неплохо разбогател и хотел бы продолжать делать это и дальше. В основном из их среды и исходит это пропутинское лобби. У них есть средства, деньги, сми. А простые итальянцы смотрят ит-тв, откуда льется деза от этих толстосумов, и по инерции мышления, как и кацапье, позволяет им вешать себе лапшу на уши, не особо утруждаясь разобраться.
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08.07.2022 01:15 Ответить
так ви хочете захопити пів України. таке неможливо!

йди до сраки фуфломьот"😄
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07.07.2022 23:58 Ответить
Ніхто так не обсерає росію як це роблять самі її пропагадисти.

Як каже здається Казанський "Не треба нічого вигадувати чи додавати від себе, а достатньо показувати іноземця те чим путінці промивають мозок росіянам". Реально цього більше чим достатньо.
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08.07.2022 00:42 Ответить
Соловьёв выслушал итальянца молча и вежливо -
вот что творит животворящий отобранный домик на озере Комо...
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08.07.2022 05:10 Ответить
Роzzія завжди була агресором та захоплювала чужі території. Подивіться на її карту. Ви вважаєте, що усі ці території добровільно ввійшли до складу цієї імперії?
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08.07.2022 07:31 Ответить
Так по суті рашка - це імперія, яка не розпалась. Після падіння царського режиму владу зайняли совєти, які придушили національно-визвольні рухи і відновили імперію фактично у тих самих межах.

Усі ті придушені і захоплені рашкою держави досі знаходяться під окупацією.
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08.07.2022 10:26 Ответить
 
 