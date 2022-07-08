Путин хочет уравнять в статусе террористов "ЛДНР" и военнослужащих РФ

Президент страны-агрессора Владимир Путин заявил о необходимости уравнять в статусе российских военнослужащих и террористов организаций "ДНР" и "ЛНР".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российское издание "РБК".

"Что касается приравнивания военнослужащих ЛНР и ДНР к российским военнослужащим, я полностью это поддерживаю. Более того, на практике это реализуется. Если есть какие-то вещи, которые еще не доработаны, нужно посмотреть, обязательно сделать", — сказал Путин на встрече с руководством Госдумы и лидерами фракций.

"То же самое касается наших пограничников. Федеральная служба безопасности вышла с таким предложением, я с этим согласен", — добавил он.

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Также Путин призвал россиян поддержать российских захватчиков в Донбассе, потому что им не хватает поддержки.

"На что хотел бы обратить внимание, ведь страна живет обычной мирной жизнью. Лето, курортный сезон, культурная жизнь, выставки, а ребята пахают под пулями, понимаете? Жизнью рискуют и своих товарищей теряют в бою. Ради Родины.

Нужна общенациональная повестка дня поддержки вооруженных сил РФ. Это очень важно, чтобы наши воины чувствовали эту поддержку", - говорит президент страны-агрессора.

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