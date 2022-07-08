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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс Война
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Путин хочет уравнять в статусе террористов "ЛДНР" и военнослужащих РФ

путин,путін

Президент страны-агрессора Владимир Путин заявил о необходимости уравнять в статусе российских военнослужащих и террористов организаций "ДНР" и "ЛНР".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российское издание "РБК".

"Что касается приравнивания военнослужащих ЛНР и ДНР к российским военнослужащим, я полностью это поддерживаю. Более того, на практике это реализуется. Если есть какие-то вещи, которые еще не доработаны, нужно посмотреть, обязательно сделать", — сказал Путин на встрече с руководством Госдумы и лидерами фракций.

"То же самое касается наших пограничников. Федеральная служба безопасности вышла с таким предложением, я с этим согласен", — добавил он.

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Также Путин призвал россиян поддержать российских захватчиков в Донбассе, потому что им не хватает поддержки.

"На что хотел бы обратить внимание, ведь страна живет обычной мирной жизнью. Лето, курортный сезон, культурная жизнь, выставки, а ребята пахают под пулями, понимаете? Жизнью рискуют и своих товарищей теряют в бою. Ради Родины.

Нужна общенациональная повестка дня поддержки вооруженных сил РФ. Это очень важно, чтобы наши воины чувствовали эту поддержку", - говорит президент страны-агрессора.

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армия РФ (19067) путин владимир (31214) Донбасс (26955) ОРДЛО (246)


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Топ комментарии
+18
Шо то терористи шо то...Ніякої різниці.Підлягають повному знищенню...
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08.07.2022 07:02
+16
мы этим и занимаемся , всех в одинаковые пакеты складываем
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08.07.2022 07:03
+12
Напевно для них уже й медальки наклепав за взяття частини України, як раніше наклепав за взяття Криму, за кілька днів до того, як захоплення Криму почалося, сам кінчений імбецил і країна повна придуркуватих імбіцилів
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08.07.2022 07:04
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Шо то терористи шо то...Ніякої різниці.Підлягають повному знищенню...
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08.07.2022 07:02 Ответить
Фарш є фарш ,жодних якісних відмінностей!!!))
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08.07.2022 07:52 Ответить
мы этим и занимаемся , всех в одинаковые пакеты складываем
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08.07.2022 07:03 Ответить
Напевно для них уже й медальки наклепав за взяття частини України, як раніше наклепав за взяття Криму, за кілька днів до того, як захоплення Криму почалося, сам кінчений імбецил і країна повна придуркуватих імбіцилів
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08.07.2022 07:04 Ответить
И то и то - гумус.
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08.07.2022 07:09 Ответить
"Путін хоче зрівняти у статусі терористів "ЛДНР" та РФ" - во шутник... В статусе двухсотого все орки равны.
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08.07.2022 07:16 Ответить
до статуса терористів?)
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08.07.2022 07:44 Ответить
Шо домбаський бандюк, шо московицький. Один один одного варті.
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08.07.2022 07:49 Ответить
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08.07.2022 07:52 Ответить
Краще їх зрівняти з землею!
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08.07.2022 08:03 Ответить
терористів "ЛДНР" та терористів РФ.
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08.07.2022 08:20 Ответить
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08.07.2022 08:42 Ответить
Прикінь ,таке відбулось би як шо ,руске переизбрали презервотівокомандувача,і **** на фронт ,во забавочки
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08.07.2022 08:49 Ответить
кацапы, теперь вы все станете - НИЧЕМ, теперь уже официально, коленовсральцы
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08.07.2022 09:04 Ответить
компенсации за 200-х:
в/с РФ - 7 млн. рублей,
орки Лугандона, - 10 тыс. рублей + Обязательное фото для отчетности =)
...
А так, - никакой разницы нет, - что там мертвое говно, - что там...
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08.07.2022 09:20 Ответить
Ага...
""
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08.07.2022 10:27 Ответить
Ну, мобіки хоч і визначаються "м'ясом", але ж воюють, і непогано воюють, якщо мають "частковий успіх" на де-яких напрямках. Не треба недооцінювати ворога, тим паче такого, як рашисти.
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08.07.2022 10:53 Ответить
какие они военнослужащие?!такие же террористы как и в ордло!
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08.07.2022 17:20 Ответить
 
 