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Украинские боевые дроны уничтожают вражескую бронетехнику. ВИДЕО

Украинские воины с помощью боевых дронов уничтожили три танка и один БМП российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки бойцы опубликовали в соцсети.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия готовится к мародерству украинского металла в "промышленных масштабах", - СМИ

армия РФ (19197) уничтожение (6909) дроны (3909)


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Топ комментарии
+38
Ох і красівоЄ ж.
Героям слава !!!
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07.07.2022 17:35
+21
Сьогодні відбулась Чорнобаївка 25-детонують **********...
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07.07.2022 17:44
+17
красиво горят..., просто красиво...
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07.07.2022 17:37
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Ох і красівоЄ ж.
Героям слава !!!
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07.07.2022 17:35 Ответить
Лірично...
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07.07.2022 17:36 Ответить
красиво горят..., просто красиво...
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07.07.2022 17:37 Ответить
Сьогодні відбулась Чорнобаївка 25-детонують **********...
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07.07.2022 17:44 Ответить
Таким образом мы избавляем Рашу от лишних расходов: вместо обычных гробов они могут использовать спичечную коробочку !
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07.07.2022 17:45 Ответить
По словам Романа Цимбалюка ВСУ за неделю уничтожили 11 складоа боеприпасов путлера на дамбасе...
Фюрер мавзолея дал отпуск после Лисичанска...хорошая идея...
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07.07.2022 17:49 Ответить
Шо це було?
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07.07.2022 17:52 Ответить
letajushaja bavovna
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07.07.2022 17:56 Ответить
Мабуть НЛО !!!
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07.07.2022 18:57 Ответить
Украине нужно думать, как уничтожить все ПВО России.
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07.07.2022 17:54 Ответить
Немає слів !

нові Боги війни
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07.07.2022 18:11 Ответить
Это точно не Байрактар. Шо у вас за такие интересные игрушки завелися, Панове Братове?
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07.07.2022 18:37 Ответить
выкидуха ваша
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07.07.2022 18:42 Ответить
русишен капитулярэн
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07.07.2022 18:43 Ответить
Гарна робота! Це дрони нашого виробництва, хто знає?
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07.07.2022 19:19 Ответить
Манна небесна для кацапів.
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07.07.2022 19:19 Ответить
Походу камни с неба, просили же....
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07.07.2022 20:41 Ответить
Треба тисячі таких дронів, які скидають гранати.
Укроборонпром зайнявся би масовим виробництвом.
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07.07.2022 20:49 Ответить
Третій танк рванув непогано, башта мабуть у сусіднє село полетіла...
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07.07.2022 22:53 Ответить
Хочу таку гру на мобільний
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07.07.2022 23:28 Ответить
На гранату не тягне ... Якісь бомбочки ??
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08.07.2022 10:52 Ответить
 
 