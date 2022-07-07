Украинские боевые дроны уничтожают вражескую бронетехнику. ВИДЕО
Украинские воины с помощью боевых дронов уничтожили три танка и один БМП российских оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки бойцы опубликовали в соцсети.
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+38 Чайка Київ
показать весь комментарий07.07.2022 17:35
+21 Александр Чуднивец #474549
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Героям слава !!!
Фюрер мавзолея дал отпуск после Лисичанска...хорошая идея...
нові Боги війни
Укроборонпром зайнявся би масовим виробництвом.