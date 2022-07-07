Українські бойові дрони знищують ворожу бронетехніку. ВIДЕО
Українські воїни за допомогою бойових дронів знищили три танки та один БМП російських окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки бійці опублікували в соцмережі.
Топ коментарі
+38 Чайка Київ
показати весь коментар07.07.2022 17:35
+21 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар07.07.2022 17:44
+17 Hanka Panyanka
показати весь коментар07.07.2022 17:37
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Героям слава !!!
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