Українські бойові дрони знищують ворожу бронетехніку. ВIДЕО

Українські воїни за допомогою бойових дронів знищили три танки та один БМП російських окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки бійці опублікували в соцмережі.

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