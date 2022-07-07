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Українські бойові дрони знищують ворожу бронетехніку. ВIДЕО

Українські воїни за допомогою бойових дронів знищили три танки та один БМП російських окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки бійці опублікували в соцмережі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бойовий дрон скинув гранату прямісінько у відчинений люк ворожого танку Т-62М. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17359) знищення (7227) дрони (4690)


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Топ коментарі
+38
Ох і красівоЄ ж.
Героям слава !!!
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07.07.2022 17:35
+21
Сьогодні відбулась Чорнобаївка 25-детонують **********...
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07.07.2022 17:44
+17
красиво горят..., просто красиво...
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07.07.2022 17:37
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Ох і красівоЄ ж.
Героям слава !!!
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07.07.2022 17:35 Відповісти
Лірично...
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07.07.2022 17:36 Відповісти
красиво горят..., просто красиво...
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07.07.2022 17:37 Відповісти
Сьогодні відбулась Чорнобаївка 25-детонують **********...
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07.07.2022 17:44 Відповісти
Таким образом мы избавляем Рашу от лишних расходов: вместо обычных гробов они могут использовать спичечную коробочку !
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07.07.2022 17:45 Відповісти
По словам Романа Цимбалюка ВСУ за неделю уничтожили 11 складоа боеприпасов путлера на дамбасе...
Фюрер мавзолея дал отпуск после Лисичанска...хорошая идея...
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07.07.2022 17:49 Відповісти
Шо це було?
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07.07.2022 17:52 Відповісти
letajushaja bavovna
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07.07.2022 17:56 Відповісти
Мабуть НЛО !!!
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07.07.2022 18:57 Відповісти
Украине нужно думать, как уничтожить все ПВО России.
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07.07.2022 17:54 Відповісти
Немає слів !

нові Боги війни
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07.07.2022 18:11 Відповісти
Это точно не Байрактар. Шо у вас за такие интересные игрушки завелися, Панове Братове?
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07.07.2022 18:37 Відповісти
выкидуха ваша
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07.07.2022 18:42 Відповісти
русишен капитулярэн
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07.07.2022 18:43 Відповісти
Гарна робота! Це дрони нашого виробництва, хто знає?
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07.07.2022 19:19 Відповісти
Манна небесна для кацапів.
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07.07.2022 19:19 Відповісти
Походу камни с неба, просили же....
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07.07.2022 20:41 Відповісти
Треба тисячі таких дронів, які скидають гранати.
Укроборонпром зайнявся би масовим виробництвом.
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07.07.2022 20:49 Відповісти
Третій танк рванув непогано, башта мабуть у сусіднє село полетіла...
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07.07.2022 22:53 Відповісти
Хочу таку гру на мобільний
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07.07.2022 23:28 Відповісти
На гранату не тягне ... Якісь бомбочки ??
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08.07.2022 10:52 Відповісти
 
 