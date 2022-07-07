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Новости Война
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Россияне обвиняют в "хлопках" на оккупированной Луганщине местное население, - Гайдай

гайдай

Российские оккупанты в оккупированных районах Луганщины обвиняют местное население во взрывах на складах боеприпасов россиян и ищут тех, кто мог сообщить координаты ВСУ.

Об этом рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Вину за "хлопки" на рашистских складах орки возложили на местное население. Ищут тех, кто мог сообщить координаты ВСУ или просто сфотографировать расположение целей", - рассказал он.

Смотрите также: "Кадыров, где ты прячешься?" - в Северодонецке партизаны расклеили послание к Кадырову. ФОТО

По словам Гайдая, за все время войны больше всего кадыровцев полегло в Северодонецке.

Глава ОВА также отметил, что полной оккупации области еще нет и в некоторых городках продолжаются бои.

Автор: 

армия РФ (19057) оккупация (10119) Гайдай ЛОГА (716)


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Топ комментарии
+26
Амери з супутників бачать всі ваші склади. Ідійоти.
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07.07.2022 23:41
+25
Какие спутники? Там жеж небесная твердь, спросите Гундяйку Рогатого, он скажет
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07.07.2022 23:46
+25
Во-во, а на тій "твєрді" лежать американські супутники і дивляця!...
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07.07.2022 23:48
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Амери з супутників бачать всі ваші склади. Ідійоти.
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07.07.2022 23:41 Ответить
Какие спутники? Там жеж небесная твердь, спросите Гундяйку Рогатого, он скажет
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07.07.2022 23:46 Ответить
Во-во, а на тій "твєрді" лежать американські супутники і дивляця!...
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07.07.2022 23:48 Ответить
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07.07.2022 23:49 Ответить
Так ці амери ще й дірки там висверлили, і в ці дірки озон улітає.
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08.07.2022 00:08 Ответить
Є підозри, що озон над росією сам собі дірки насвердлив і зйо*уєця бо 3.14здец як там смердить...
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08.07.2022 00:37 Ответить
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08.07.2022 06:10 Ответить
- По какой причине в стенке российского модуля на МКС дырка появилась?
- По причине "рукожопости"! Икону криво на стенку приколотили - пришлось перевешивать и по-новой приколачивать!)

2050-й год:
- Деда! А деда! А что это гремит в небе и белые полосы на небесной тверди рисует? Илья-пророк на колеснице едет?
- Нет! Это богопротивные "пиндосы" на птице железной летают - разучились по земле на телеге ездить!
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08.07.2022 09:26 Ответить
Швець казав що цілі для HIMARS буде надавати виключно розвідка США.
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07.07.2022 23:50 Ответить
А у бєлгородських хлопках? Воронєж?
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07.07.2022 23:44 Ответить
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07.07.2022 23:44 Ответить
Це "Івана-купала" - стрибайте через "хлопки"...
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07.07.2022 23:46 Ответить
по кадирівцям в сєвєродонєцьку штамм "трипл севен" як свиняча чума прокотивсь)) того такий й падёж серед них великий )) й правільно буде не полягло, а повиздихало.
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07.07.2022 23:48 Ответить
Росияне, сами русские и уверен что всех людей считают такими же русскими, как и они... Только русские, могут нападать и убивать русских! Более русофобов, чем имбици.., пардон, русские, я не встречал! Даже мать, боится своего сыночка или дочку, а вдруг заложит в "соответствующие" органы...
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07.07.2022 23:50 Ответить
7 июля 2022, 17:39

ХЛАПКИ
"Чернобаевка уже 25:0", - на аэродроме горят и взрываются БП Сегодня, 7 июля, украинские защитники в 25-й раз уничтожили технику оккупантов в Чернобаевке Херсонской области.
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07.07.2022 23:50 Ответить
Іловайськ також сьогодні не сумував...
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08.07.2022 00:11 Ответить
ювілейний))
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08.07.2022 00:26 Ответить
Гайдай сделал свое дело, Гайдай может уходить. На какую-то другую область, что еще не сдали.
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08.07.2022 00:01 Ответить
Упаси Бог .Пусть лучше на пенсию идёт
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08.07.2022 00:58 Ответить
Можно подумать, что ошметки Луганской области "сдал" Гайдай. А Киев Кличко отстоял?
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08.07.2022 08:46 Ответить
дремучие варвары даже не подозревают, что спутники-шпионы придумали еще 60 лет назад.....
и вообще, есть подозрение, что нашим, может быть, даже не приходится что-то выискивать и вычислять, а достаточно подогнать машины в нужное время, в заданное место, а координаты приходят..... по почте...... хз откуда.......
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08.07.2022 00:02 Ответить
🤣
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08.07.2022 00:08 Ответить
Історія, яку повідомив в мемуарах генерал Рябишев, комкор МК в 1941 році в районі Дубно. А поширив М.Солонін. Суть. Маршал Жора приїхав організувати контрудар, без розкачки вперед. Біля Бродів завязли. Комфронта Кирпонос з начштабу переконали відвести корпус взад. Наказ пішов через посильних. Першою повернула МСД, Маршал Жора повернувся і доповів Сталіну, що там панікери відводять війська, новий наказ все повернути. І вже генерали кинулись виконувати. Рябишев свідчить, що по дорозі зустрів розтерзаного генерала, без зброї, який і сказав, що зупинив колону,наказав розвернутися, його оголосили зрадником, розброїли і повезли на розстріл. По дорозі він вискочив з машини. А друга дивізія, яку делікатно назвали група Попеля, продовжувала наступати. Так і тут, цілими днями снують паровози,машини,звозять вивозять, автороти в поту, складські вечорами пиво пьють, а потім винуватими баба Матрьона і місцевий волоцюга Стьопа, бо там ошивались. Про.....і бо вье.........і У орків завжди так - Нас предалі,все предателі в штабах.
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08.07.2022 00:11 Ответить
Партизанское движение Украины только в самом начале формирования. Так что хлопков будет много, и не только на оккупированных территориях Украины но и на территории страны агрессора. Она сейчас весьма уязвима.
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08.07.2022 01:53 Ответить
Мы все дружно будем хлопать таким хлопкам.
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08.07.2022 07:00 Ответить
Чому цей ху...плет не воював разом з хлопцями за Луганщину ?
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08.07.2022 07:19 Ответить
ось воно, ось - кадирівці, це ж визначний обмінний фонд, їх треба було десь до купи складати, щоб потім міняти на наших бійців...
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08.07.2022 09:14 Ответить
та як же так? гатять по домівках своїх "руцкаґаварящіх", звинувачують у диверсіях свій місцевий "руцкій мір"!.. ... так кого ж тоді вони влізли в Україну захищати?
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08.07.2022 12:34 Ответить
 
 