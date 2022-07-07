Россияне обвиняют в "хлопках" на оккупированной Луганщине местное население, - Гайдай
Российские оккупанты в оккупированных районах Луганщины обвиняют местное население во взрывах на складах боеприпасов россиян и ищут тех, кто мог сообщить координаты ВСУ.
Об этом рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
"Вину за "хлопки" на рашистских складах орки возложили на местное население. Ищут тех, кто мог сообщить координаты ВСУ или просто сфотографировать расположение целей", - рассказал он.
По словам Гайдая, за все время войны больше всего кадыровцев полегло в Северодонецке.
Глава ОВА также отметил, что полной оккупации области еще нет и в некоторых городках продолжаются бои.
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- По причине "рукожопости"! Икону криво на стенку приколотили - пришлось перевешивать и по-новой приколачивать!)
2050-й год:
- Деда! А деда! А что это гремит в небе и белые полосы на небесной тверди рисует? Илья-пророк на колеснице едет?
- Нет! Это богопротивные "пиндосы" на птице железной летают - разучились по земле на телеге ездить!
ХЛАПКИ
"Чернобаевка уже 25:0", - на аэродроме горят и взрываются БП Сегодня, 7 июля, украинские защитники в 25-й раз уничтожили технику оккупантов в Чернобаевке Херсонской области.
и вообще, есть подозрение, что нашим, может быть, даже не приходится что-то выискивать и вычислять, а достаточно подогнать машины в нужное время, в заданное место, а координаты приходят..... по почте...... хз откуда.......