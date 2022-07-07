Россияне обвиняют в "хлопках" на оккупированной Луганщине местное население, - Гайдай

Российские оккупанты в оккупированных районах Луганщины обвиняют местное население во взрывах на складах боеприпасов россиян и ищут тех, кто мог сообщить координаты ВСУ.

Об этом рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Вину за "хлопки" на рашистских складах орки возложили на местное население. Ищут тех, кто мог сообщить координаты ВСУ или просто сфотографировать расположение целей", - рассказал он.

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По словам Гайдая, за все время войны больше всего кадыровцев полегло в Северодонецке.

Глава ОВА также отметил, что полной оккупации области еще нет и в некоторых городках продолжаются бои.