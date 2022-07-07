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Новини Війна
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Росіяни звинувачують у "хлопках" на окупованій Луганщині місцеве населення, - Гайдай

гайдай

Російські окупанти в окупованих районах Луганщини звинувачують місцеве населення у вибухах на складах боєприпасів росіян і шукають тих, хто міг повідомити координати ЗСУ.

Про це розповів глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Провину за "хлопки" на рашистських складах, орки поклали на місцеве населення. Шукають тих, хто міг повідомити координати ЗСУ чи просто сфотографувати розташування цілей", - розповів він.

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За словами Гайдая, за увесь час війни найбільше кадирівців полягло у Сєвєродонецьку.

Глава ОВА також зазначив, що повної окупації області ще немає і у деяких містечках тривають бої.

Автор: 

армія рф (17207) окупація (6668) Гайдай ЛОГА (921)


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Топ коментарі
+26
Амери з супутників бачать всі ваші склади. Ідійоти.
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07.07.2022 23:41
+25
Какие спутники? Там жеж небесная твердь, спросите Гундяйку Рогатого, он скажет
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07.07.2022 23:46
+25
Во-во, а на тій "твєрді" лежать американські супутники і дивляця!...
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07.07.2022 23:48
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Амери з супутників бачать всі ваші склади. Ідійоти.
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07.07.2022 23:41 Відповісти
Какие спутники? Там жеж небесная твердь, спросите Гундяйку Рогатого, он скажет
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07.07.2022 23:46 Відповісти
Во-во, а на тій "твєрді" лежать американські супутники і дивляця!...
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07.07.2022 23:48 Відповісти
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07.07.2022 23:49 Відповісти
Так ці амери ще й дірки там висверлили, і в ці дірки озон улітає.
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08.07.2022 00:08 Відповісти
Є підозри, що озон над росією сам собі дірки насвердлив і зйо*уєця бо 3.14здец як там смердить...
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08.07.2022 00:37 Відповісти
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08.07.2022 06:10 Відповісти
- По какой причине в стенке российского модуля на МКС дырка появилась?
- По причине "рукожопости"! Икону криво на стенку приколотили - пришлось перевешивать и по-новой приколачивать!)

2050-й год:
- Деда! А деда! А что это гремит в небе и белые полосы на небесной тверди рисует? Илья-пророк на колеснице едет?
- Нет! Это богопротивные "пиндосы" на птице железной летают - разучились по земле на телеге ездить!
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08.07.2022 09:26 Відповісти
Швець казав що цілі для HIMARS буде надавати виключно розвідка США.
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07.07.2022 23:50 Відповісти
А у бєлгородських хлопках? Воронєж?
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07.07.2022 23:44 Відповісти
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07.07.2022 23:44 Відповісти
Це "Івана-купала" - стрибайте через "хлопки"...
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07.07.2022 23:46 Відповісти
по кадирівцям в сєвєродонєцьку штамм "трипл севен" як свиняча чума прокотивсь)) того такий й падёж серед них великий )) й правільно буде не полягло, а повиздихало.
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07.07.2022 23:48 Відповісти
Росияне, сами русские и уверен что всех людей считают такими же русскими, как и они... Только русские, могут нападать и убивать русских! Более русофобов, чем имбици.., пардон, русские, я не встречал! Даже мать, боится своего сыночка или дочку, а вдруг заложит в "соответствующие" органы...
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07.07.2022 23:50 Відповісти
7 июля 2022, 17:39

ХЛАПКИ
"Чернобаевка уже 25:0", - на аэродроме горят и взрываются БП Сегодня, 7 июля, украинские защитники в 25-й раз уничтожили технику оккупантов в Чернобаевке Херсонской области.
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07.07.2022 23:50 Відповісти
Іловайськ також сьогодні не сумував...
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08.07.2022 00:11 Відповісти
ювілейний))
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08.07.2022 00:26 Відповісти
Гайдай сделал свое дело, Гайдай может уходить. На какую-то другую область, что еще не сдали.
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08.07.2022 00:01 Відповісти
Упаси Бог .Пусть лучше на пенсию идёт
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08.07.2022 00:58 Відповісти
Можно подумать, что ошметки Луганской области "сдал" Гайдай. А Киев Кличко отстоял?
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08.07.2022 08:46 Відповісти
дремучие варвары даже не подозревают, что спутники-шпионы придумали еще 60 лет назад.....
и вообще, есть подозрение, что нашим, может быть, даже не приходится что-то выискивать и вычислять, а достаточно подогнать машины в нужное время, в заданное место, а координаты приходят..... по почте...... хз откуда.......
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08.07.2022 00:02 Відповісти
🤣
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08.07.2022 00:08 Відповісти
Історія, яку повідомив в мемуарах генерал Рябишев, комкор МК в 1941 році в районі Дубно. А поширив М.Солонін. Суть. Маршал Жора приїхав організувати контрудар, без розкачки вперед. Біля Бродів завязли. Комфронта Кирпонос з начштабу переконали відвести корпус взад. Наказ пішов через посильних. Першою повернула МСД, Маршал Жора повернувся і доповів Сталіну, що там панікери відводять війська, новий наказ все повернути. І вже генерали кинулись виконувати. Рябишев свідчить, що по дорозі зустрів розтерзаного генерала, без зброї, який і сказав, що зупинив колону,наказав розвернутися, його оголосили зрадником, розброїли і повезли на розстріл. По дорозі він вискочив з машини. А друга дивізія, яку делікатно назвали група Попеля, продовжувала наступати. Так і тут, цілими днями снують паровози,машини,звозять вивозять, автороти в поту, складські вечорами пиво пьють, а потім винуватими баба Матрьона і місцевий волоцюга Стьопа, бо там ошивались. Про.....і бо вье.........і У орків завжди так - Нас предалі,все предателі в штабах.
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08.07.2022 00:11 Відповісти
Партизанское движение Украины только в самом начале формирования. Так что хлопков будет много, и не только на оккупированных территориях Украины но и на территории страны агрессора. Она сейчас весьма уязвима.
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08.07.2022 01:53 Відповісти
Мы все дружно будем хлопать таким хлопкам.
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08.07.2022 07:00 Відповісти
Чому цей ху...плет не воював разом з хлопцями за Луганщину ?
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08.07.2022 07:19 Відповісти
ось воно, ось - кадирівці, це ж визначний обмінний фонд, їх треба було десь до купи складати, щоб потім міняти на наших бійців...
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08.07.2022 09:14 Відповісти
та як же так? гатять по домівках своїх "руцкаґаварящіх", звинувачують у диверсіях свій місцевий "руцкій мір"!.. ... так кого ж тоді вони влізли в Україну захищати?
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08.07.2022 12:34 Відповісти
 
 