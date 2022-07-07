Росіяни звинувачують у "хлопках" на окупованій Луганщині місцеве населення, - Гайдай
Російські окупанти в окупованих районах Луганщини звинувачують місцеве населення у вибухах на складах боєприпасів росіян і шукають тих, хто міг повідомити координати ЗСУ.
Про це розповів глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
"Провину за "хлопки" на рашистських складах, орки поклали на місцеве населення. Шукають тих, хто міг повідомити координати ЗСУ чи просто сфотографувати розташування цілей", - розповів він.
За словами Гайдая, за увесь час війни найбільше кадирівців полягло у Сєвєродонецьку.
Глава ОВА також зазначив, що повної окупації області ще немає і у деяких містечках тривають бої.
Топ коментарі
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- По причине "рукожопости"! Икону криво на стенку приколотили - пришлось перевешивать и по-новой приколачивать!)
2050-й год:
- Деда! А деда! А что это гремит в небе и белые полосы на небесной тверди рисует? Илья-пророк на колеснице едет?
- Нет! Это богопротивные "пиндосы" на птице железной летают - разучились по земле на телеге ездить!
ХЛАПКИ
"Чернобаевка уже 25:0", - на аэродроме горят и взрываются БП Сегодня, 7 июля, украинские защитники в 25-й раз уничтожили технику оккупантов в Чернобаевке Херсонской области.
и вообще, есть подозрение, что нашим, может быть, даже не приходится что-то выискивать и вычислять, а достаточно подогнать машины в нужное время, в заданное место, а координаты приходят..... по почте...... хз откуда.......