Росіяни звинувачують у "хлопках" на окупованій Луганщині місцеве населення, - Гайдай

Російські окупанти в окупованих районах Луганщини звинувачують місцеве населення у вибухах на складах боєприпасів росіян і шукають тих, хто міг повідомити координати ЗСУ.

Про це розповів глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Провину за "хлопки" на рашистських складах, орки поклали на місцеве населення. Шукають тих, хто міг повідомити координати ЗСУ чи просто сфотографувати розташування цілей", - розповів він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Кадыров, где ты прячешься?" - в Сєверодонецьку партизани розклеїли послання до Кадирова. ФОТО

За словами Гайдая, за увесь час війни найбільше кадирівців полягло у Сєвєродонецьку.

Глава ОВА також зазначив, що повної окупації області ще немає і у деяких містечках тривають бої.