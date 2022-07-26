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беспилотник (3133) путин (30474) россия (92990) Турция (3314) Эрдоган (868) Байрактар (140)

Путин просил Эрдогана открыть в России завод Bayraktar, - CNN Turk

ердоган,путін

Президент Реджеп Тайип Эрдоган якобы сказал коллегам на встрече высшей партии, что лидер РФ Владимир Путин во время встречи в Тегеране предложил военное соглашение. В частности, он захотел создать производственное предприятие беспилотников Bayraktar в России.

Об этом сообщили источники CNN Turk, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По данным издания, Эрдоган рассказал на партийном совещании 25 июля, что Путин обратился к нему во время недавней встречи в Тегеране с предложением заключить соглашение с турецкой фирмой Baykar.

"Путин сказал мне, что хочет работать с Baykar. Он предложил создать завод в России, как это сделали в ОАЭ", – заявил Эрдоган.

Читайте также: Подход Запада к Путину неправильный, - Эрдоган

Хотя представитель компании отрицает это, по словам осведомленного источника, Baykar действительно находится в процессе создания производственной линии в ОАЭ.

В то же время гендиректор Baykar Халук Байрактар заявил, что не будет продавать свои дроны Путину.

"Между Турцией и Украиной существуют стратегические отношения, особенно в области авиации и космоса. Турция поддерживает Украину технологиями вооруженных беспилотников. Мы ничего в Россию не передавали и не поставляли. Мы бы никогда такого не сделали", - подчеркнул он.
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Топ комментарии
+54
значить сильно дошкуляють байрактари рашні
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26.07.2022 19:05
+35
Може ще попросить у американців завод Абрамсів?
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26.07.2022 19:06
+32
Лайно ботоксному на палочке а не Байрактар )))
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26.07.2022 19:05
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значить сильно дошкуляють байрактари рашні
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26.07.2022 19:05 Ответить
AK Parti MYK toplantısında yerli savunma sanayii ürünleri gündemdeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'nın ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Bayraktar ve Akıncı İHA'nın mimarı Baykar ile beraber çalışmak istediğini söyledi. Erdoğan, kurmaylarına "Tahıl koridorunda Türkiye'nin başarısını millete anlatın" talimatını da verdi.
На заседании AK Party MYK обсуждалась продукция отечественного оборонно-промышленного комплекса. Президент Эрдоган заявил, что Россия и Объединенные Арабские Эмираты хотят работать с Baykar, создателем Bayraktar и БПЛА Akıncı. Эрдоган также поручил своим сотрудникам: «Расскажите нации об успехах Турции в зерновом коридоре».
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26.07.2022 19:29 Ответить
Зачем завод открывать, мы просто будем вас чаще посещать Украинскими Байрактарами.
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26.07.2022 19:56 Ответить
Не дуже вони дошкуляють через те,що їх для української армії закуповують одиниці збираючи гроші по цілому світі.Погоди байрактари у війні ніякої не роблять,і коли це зромілоСШАі Англія вони вирішили питання по своєму.Далекобійна високоточна артилерія , американські дрони камікадзи ,та інші безпілотники.враховуючи співпрацю пердогана з куйлом і його відмова надати Україні С-400взамін на американські літаки невидимки , не виключає такої співпраці рашистсько- турецьких ворогів України і її народу
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26.07.2022 20:42 Ответить
Они погоду делают и ещё какую! Они позволяют проводить разведку и уничтожать средства ПВО (один Байрактар вполне может уничтожить и панцирь, и с300...). Зачем надо то и другое думаю объяснять не надо
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26.07.2022 21:49 Ответить
Москальня, розумнішай. Хоча...
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26.07.2022 23:32 Ответить
Лайно ботоксному на палочке а не Байрактар )))
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26.07.2022 19:05 Ответить
jatagan niže spiny, - kak v 2015-om...
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26.07.2022 22:53 Ответить
Поэтому рашке приходится довольствоваться иранскими беспилотниками.
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26.07.2022 19:05 Ответить
Ще невідомо, чи їх дійсно передали, чи передадуть От коли наші почнуть збивать їх - тоді й дізнаємося Крім того - ще невідомо, чи вони такі "грізні" Адже ТТХ вони викладають неповністю! Може вони теж "аналоговнєтні"?
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26.07.2022 19:16 Ответить
Наши с союзниками разберутся. Подберут частоты, на которых с ними работать нужно. Это в любом случае никак не чудо оружие.
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26.07.2022 19:41 Ответить
1- Поэтому рашке приходится довольствоваться иранскими беспилотниками.
2- Путін просив Ердогана відкрити в Росії завод Bayraktar, Джерело:

і т.д. - друга армія світу ...
А правда є у тому - що при вторгненні в Україну - розраховували на "успішну агентурну роботу російських спецслужб " ... Під яку всрали міліарди бабла ... І очікували зустрічі з квітами та обіймами 👨‍❤️‍👨
Та не так воно сталося
А нормальні країни - оговтавшися від повноційної війни майже у центрі Європи у ХХІ столітті
Почали поставляти Україні ******* зброю - розробку та виробництво якої - Україна (може і не без агентів Московії) - за роки незамежності - ВСРАЛА !

 А ******* війна уже давно не середньовіччя ...
Та й у ІІ-й світовій без поставок тогочасних союзників - невідомо чим би кінчилося
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26.07.2022 22:07 Ответить
Може ще попросить у американців завод Абрамсів?
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26.07.2022 19:06 Ответить
Одразу хаймарсів.
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26.07.2022 19:10 Ответить
Свою "Вільху" треба виробляти й вдосконалювати.
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26.07.2022 19:36 Ответить
беріть солідніше - боінг або локхід)))
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26.07.2022 19:38 Ответить
*попроситЬ* ты сможешь не сажать тебя на швабру фсиновскую, ботва пригожинская...
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26.07.2022 20:53 Ответить
"Може ще [пуйло] попроситЬ у американців завод Абрамсів"
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26.07.2022 21:31 Ответить
путин *****
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26.07.2022 19:06 Ответить
ВОІСТІНУ
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26.07.2022 19:21 Ответить
І ним здохне
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26.07.2022 19:22 Ответить
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26.07.2022 19:06 Ответить
***** отправили скупляться, но пока предлагают только совокупление.
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26.07.2022 19:07 Ответить
Головне за день:
1. Відбулась телефонна розмова президента РФ Путіна і президента Туреччини Ердогана. Говорили про Україну. Власне говорив (кричав) один Путін. Умовились зустрітись
2. В Москву викликали головного агента впливу РФ в ЕС, колишнього Федерального канцлера Германії Герхарда Шрьодера. Дмітрієва, який курував напрям, від Шрьодера усунули. З ним працює Шрамко Олексій Ігорович - начальник управління інформації Служби безпеки президента РФ.
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26.07.2022 19:07 Ответить
Эрдоган прилетит 5 августа в Сочи на встречу с Путиным, сообщило турецкое гостелевидение.

Позже Песков подвердил однодневную встречу двух глав государств в Сочи.
https://t.me/charter97_org/79186
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26.07.2022 19:14 Ответить
Попытка думать что он все сильный...а то что производитель Байрактаров это частная компания он не думает.. Думает,что если он договорится с кемто выше то те сразу построят завод,потомучто ему так захотелось..

упоротый дебил
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26.07.2022 19:07 Ответить
Частная

Но владелец зять Эрдогана
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26.07.2022 19:10 Ответить
І що далі? Є така штука - Інтереси держави І є інша - міжнародні зобов"язання (включаючи і статут НАТО (в склад якого входить Туреччина) А в Статуті вказано, що передача чи продаж озброєнь державам, що не входять у блок, повинно узгоджуваться з усіма державами-членами блоку
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26.07.2022 19:26 Ответить
Это не помешало им купить С400
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26.07.2022 20:02 Ответить
Tam potom eta agentura polucila sankciji ot statov.Cerez nejio vedutsia takyje dela.Bayraktari toze cerez nejio,LItva otkazitsia zakupat Bayraktar izza etogo,kak i Polsa takze.Jesli napriamuju s zavodam podpiset togda kupit,a jesli cerez agenturu net.
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26.07.2022 20:17 Ответить
Логично, что не помешало. Может быть, потому что "купить" и "передача чи продаж" имеют разное значение?
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26.07.2022 20:48 Ответить
Это не мешает тебе идтинах,ботва рашистская...
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26.07.2022 21:02 Ответить
То есть любой, кто констатирует факт - это рашист ?
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27.07.2022 09:29 Ответить
ти знаєш різницю між словами 'продаж' і 'купівля'? Продавати заборонено, а купляти зброю в інших країн ДОЗВОЛЕНО!
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27.07.2022 00:12 Ответить
Так если дозволено, зачем было так возбухать, когда готовилась и проходила сделка ?
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27.07.2022 06:42 Ответить
Пукін-закатай сваю ботаксную губу взад...
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26.07.2022 19:08 Ответить
накуя ему турецкие??? пусть иранские юзает...... ))))
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26.07.2022 19:08 Ответить
в нього власні є..орлаани..
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26.07.2022 19:11 Ответить
В тому і справа, що вже майже немає
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26.07.2022 19:24 Ответить
Нажаль, як гівна за банею щє. але орлани для розвідки та коригування, вони не бойові.
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26.07.2022 20:49 Ответить
Курица рашистская ,орланы -навоз ...
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26.07.2022 21:05 Ответить
Западло вожаку стерхов падать на Байрактары.
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26.07.2022 19:08 Ответить
тю..імпортозамєщєніє як же?? російське найнайліпше!!
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26.07.2022 19:08 Ответить
Jageljtar - 750.
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26.07.2022 22:57 Ответить
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26.07.2022 19:10 Ответить
Можливо відкрити у рашці компанію *********.
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26.07.2022 19:10 Ответить
Там вже є ху@локар.
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26.07.2022 21:22 Ответить
Куйлу с его братвой пора уже о лафетах думать, а не о Байрактарах.
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26.07.2022 19:12 Ответить
Эрдоган соглашайся. В России все почесному.
Турция построит завод, вложит технологии и ресурсы.
Потом под хвост ногой как Рено и другия собственность Запада.
Все чесно. Дураки должны снабжать Рашку.
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26.07.2022 19:15 Ответить
Аллаху Акбар! Москалота таки отримає, але тільки не дрони, а боєзаряди з них на свої позиції! Слава Україні, Слава ЗСУ!
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26.07.2022 19:15 Ответить
ага
чтобы потом оттуда все что можно сперли и скопипастили в силу своих возможностей?
а потом в сирии против турецкой армии применяли??
ну ну, он думает что турки дураки что ли?))
да им проще расширить производство и на рассеянской армии тестировать свои байрактары
деньги идут стабильно
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26.07.2022 19:16 Ответить
Исполнительный директор турецкой компании Baykar Makina Халюк Байрактар заявил, что поддерживает Украину и никогда не позволит продавать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Bayraktar в Россию. В интервью CNN, опубликованном 18 июля, турецкий апологет киевского режима ( ) рассказал о поставках Турцией оружия Украине.
«Между Турцией и Украиной существуют связи на стратегическом уровне, особенно в аэрокосмической и оборонной сферах. Турция поддерживает Украину боевыми беспилотниками. Мы покупаем турбинные двигатели для дронов с Украины. Мы построили отношения с Украиной таким образом, что это даëт преимущество обеим странам», - доложил Халюк Байрактар американскому телеканалу.

На вопрос о теоретической возможности поставки беспилотников производства Baykar Makina России исполнительный директор компании ​​ответил отрицательно.
«Мы не делали такого и не снабжали их. Мы также никогда не сделаем этого. Потому что мы поддерживаем Украину, поддерживаем еë суверенитет, фактически еë борьбу за свою независимость», - утверждал он.

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26.07.2022 19:24 Ответить
Реджеп політик і може й не знати, що дрони сімейної фірми Байкар Макіна в якості комплектуючих вузлів, як от українські ТГвД, використовують багато вузлів виробництва країн НАТО, наприклад оптико-електронну голівку, яка виробляється в Канаді. Не знаю, чи знайдеться такий дурень в країнах НАТО, який дозволить Байкару виробляти безпілотники спільно з ********** та ще й на її території.
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26.07.2022 21:06 Ответить
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26.07.2022 19:28 Ответить
озвучте этот ролик...

К сожалению, Делиев говорит об Украинском языке...

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26.07.2022 21:52 Ответить
и никогда больше не выкладывайте...
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26.07.2022 21:53 Ответить
Эрдоган ранее говорил, что Байрактары продаются всем. Когда его спрашивали за Украину. Имея Антонова и не имея своих беспилотников, мы всегда будем с испугом следить, а как оно там.
П.С. Касается любого оружия.
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26.07.2022 19:28 Ответить
Пам'ятаю, як міністр оборони Туреччини вимагав від офіційного Києва не називати продані Україні Bayraktar'и "турецькими безпілотниками". Це щоб торгівля у сфері озброєння не вплинула на прибутки від рашистських туристів.
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26.07.2022 19:52 Ответить
Ага і гарем туркинь плєшивому
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26.07.2022 19:28 Ответить
Эрдоган жжет не по детски... Бункерфюрер попросил??? Попросил, а не потребовал??? Как рашомасса воспримет такую новость??? Их путлер только требует и ультиматумы ставит!!! Вопрос возмущения решит только полнота налитого стакана для рабссиян (ну чтобы не помнили такого позора от преза на следующий день)
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26.07.2022 19:34 Ответить
Це вже агонія *****
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26.07.2022 19:42 Ответить
Можливо, гендиректор Baykar й не планує продавати свої дрони путлєру. Але хитрожопий пЄрдоган може бути не проти. Тим більш, цих азіатських диктаторів на кшталт турецького, в чиїх жилах тече кров середньовічних дикунів, не цікавить особиста позиція приватного підприємця. Захоче - то однією рукою буде продавати хоч дідьку лисому свою зброю, а іншою рукою - підписувати меморандуми про підтримку України.
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26.07.2022 19:47 Ответить
и получил ногой в спину?
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26.07.2022 19:47 Ответить
Схоже,хуйло запропонувало Ердогану стільки бабла, що той почав розказувати країнам Заходу, що, мовляв, з ****** не можна розмовляти з позиції сили, а тільки цьомати цю москальську наволоч в дупу... Схоже треба шукати нових постачальників бойових дронів, а краще - виділити з бюджету на "велике крадівництво", (яке, доречі й далі фінансується з нашої кишені під час війни!!!) бабло та розпочати виготовлення власних ударних безпілотників... Тим більше, що в нас є власні непогані доробки в цій темі! Але ж у ЗЕлених колаборантів геть протилежне завдання - їм тре вщен зруйнувати всю нашу оборонну промисловість, яку вони вбивають вже 3.5 роки своєї роботи на москальню... Щоб остаточно вбити залишки української оборонки Єрмак поставив керувати Укроборонпромом свою людину.
А братія мовчить собі, витріщивши очі! Як ягнята. «Нехай, - каже, -. Може, так і треба».
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26.07.2022 20:01 Ответить
Куйло ! Жалобнее жалобнее.и сделай умное лицо,за тебя денег никто недаст
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26.07.2022 19:48 Ответить
И я думаю Эрдоган обязательно услышит своего друга к которому как оказалось он очень хорошо относится и не видит ничего плохого в том что пол Украины сейчас в руинах
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26.07.2022 19:58 Ответить
Да посылайте турки ************ *****!!!Кремлевский педофил всеравно скоро сдохнет.............................
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26.07.2022 19:59 Ответить
Ось і підтвердження з оркостану

"Офицер ПВО из группировки вс рф "Отважные" назвал "Байрактары" целью для начинающих".
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26.07.2022 20:04 Ответить
Ось вам, уйопки, хмиз для коней, а не Байрактари
https://youtu.be/iEeNSto3oaU
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26.07.2022 20:09 Ответить

это самое прикольное за сегодня
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26.07.2022 20:28 Ответить
Фіджі.

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26.07.2022 21:15 Ответить
a šoj enta valdimier fucking u brackaga fidži kopjaraktary ne prosit, a?
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26.07.2022 23:02 Ответить
Клянчить завод у туреччині, готові апарати в Ірані, гарматне мнясо -- у Сирії. Як це називається?

В -- вєлічіє раісі.
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26.07.2022 20:16 Ответить
Путин, клянчащий у турок беспилотники и путин, высокомерно заявляющий что роZZиюшка превосходит другие страны по видам новейших вооружений, это один и тот же путин.
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26.07.2022 20:24 Ответить
Фігня ті Байрактари. Унилий Касянов не дасть збрехати.
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26.07.2022 20:43 Ответить
А шлямбур коня Буденного он не хочет? Пускай едет в Сколково и выбирает любой аналоговнет который только понравится!
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26.07.2022 20:52 Ответить
Отмені цікаво чи дорожче ЕС життя за гроші?Тепер путлер Ердогану друг виявляється, то я вже мало маю віри до людей що у друзях тримають міжнародних террористів.Але хай задумується Ердоган куди полетять потім його Байрактари ,чи не на нього самого.Україна вже співпрацювала з рашкою і залишилася без зброї і грошей,а потім ще і свої терріторіі втратила.
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26.07.2022 20:53 Ответить
Реджеп політик-диктатор і може й не знати, що дрони сімейної фірми Байкар Макіна в якості комплектуючих вузлів, як от українські ТГвД, використовують багато вузлів виробництва країн НАТО, наприклад оптико-електронну головку, яка виробляється в Канаді. Не знаю, чи знайдеться такий дурень в країнах НАТО, який дозволить Байкару виробляти безпілотники спільно з ********** та ще й на її території. Мабуть ні.
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26.07.2022 21:12 Ответить
А как же "высокотехнологическая" расея и "импортозамещение а-ля рагозин" - всё, ******? Унитазы, "микровлновки-сейфы", "плейстейшены" и "тарелки-интернета" - на куя им всё это? - они же питекантропы таёжные, узкоглазики запечные.
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26.07.2022 21:17 Ответить
Ну для цього треба вирішити питання з Азербайджаном, точніше з Вірменією яка напала на Азербайджан, вирішити питання Асада і т д.
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26.07.2022 22:02 Ответить
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26.07.2022 22:12 Ответить
Це все питання часу.Закінчиться війна потрібно негайно свої воєнні заводи по різним напрямкам.Тільки своє і в великій кількості і постійнє вдосконалення армії буде гарантом ось і все.А головне потрібно вести працю на котрдії таких беспілотників.
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26.07.2022 22:18 Ответить
Ой не дай Бог...
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26.07.2022 22:41 Ответить
а про эмираты- это плохая новость...уроды еще те, и вечно лижут русским!
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27.07.2022 00:11 Ответить
Пишут что дела у зятя Эрдогана и его компании идут не очень. Зачем Эрдоган рассказывает всем об этом. Чтобы канадцы прекратили поставлять им двигатели и оптику?
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27.07.2022 01:36 Ответить
То давайте відкриємо в Україні виробництво Байрактарів.А росія нехай займається імпортозамещенієм і випускає "анало говнети"
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27.07.2022 01:57 Ответить
 
 