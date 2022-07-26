Путин просил Эрдогана открыть в России завод Bayraktar, - CNN Turk
Президент Реджеп Тайип Эрдоган якобы сказал коллегам на встрече высшей партии, что лидер РФ Владимир Путин во время встречи в Тегеране предложил военное соглашение. В частности, он захотел создать производственное предприятие беспилотников Bayraktar в России.
Об этом сообщили источники CNN Turk, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
По данным издания, Эрдоган рассказал на партийном совещании 25 июля, что Путин обратился к нему во время недавней встречи в Тегеране с предложением заключить соглашение с турецкой фирмой Baykar.
"Путин сказал мне, что хочет работать с Baykar. Он предложил создать завод в России, как это сделали в ОАЭ", – заявил Эрдоган.
Хотя представитель компании отрицает это, по словам осведомленного источника, Baykar действительно находится в процессе создания производственной линии в ОАЭ.
В то же время гендиректор Baykar Халук Байрактар заявил, что не будет продавать свои дроны Путину.
"Между Турцией и Украиной существуют стратегические отношения, особенно в области авиации и космоса. Турция поддерживает Украину технологиями вооруженных беспилотников. Мы ничего в Россию не передавали и не поставляли. Мы бы никогда такого не сделали", - подчеркнул он.
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На заседании AK Party MYK обсуждалась продукция отечественного оборонно-промышленного комплекса. Президент Эрдоган заявил, что Россия и Объединенные Арабские Эмираты хотят работать с Baykar, создателем Bayraktar и БПЛА Akıncı. Эрдоган также поручил своим сотрудникам: «Расскажите нации об успехах Турции в зерновом коридоре».
2- Путін просив Ердогана відкрити в Росії завод Bayraktar, Джерело:
і т.д. - друга армія світу ...
А правда є у тому - що при вторгненні в Україну - розраховували на "успішну агентурну роботу російських спецслужб " ... Під яку всрали міліарди бабла ... І очікували зустрічі з квітами та обіймами 👨❤️👨
Та не так воно сталося
А нормальні країни - оговтавшися від повноційної війни майже у центрі Європи у ХХІ столітті
Почали поставляти Україні ******* зброю - розробку та виробництво якої - Україна (може і не без агентів Московії) - за роки незамежності - ВСРАЛА !
А ******* війна уже давно не середньовіччя ...
Та й у ІІ-й світовій без поставок тогочасних союзників - невідомо чим би кінчилося
1. Відбулась телефонна розмова президента РФ Путіна і президента Туреччини Ердогана. Говорили про Україну. Власне говорив (кричав) один Путін. Умовились зустрітись
2. В Москву викликали головного агента впливу РФ в ЕС, колишнього Федерального канцлера Германії Герхарда Шрьодера. Дмітрієва, який курував напрям, від Шрьодера усунули. З ним працює Шрамко Олексій Ігорович - начальник управління інформації Служби безпеки президента РФ.
Позже Песков подвердил однодневную встречу двух глав государств в Сочи.
https://t.me/charter97_org/79186
упоротый дебил
Но владелец зять Эрдогана
Турция построит завод, вложит технологии и ресурсы.
Потом под хвост ногой как Рено и другия собственность Запада.
Все чесно. Дураки должны снабжать Рашку.
чтобы потом оттуда все что можно сперли и скопипастили в силу своих возможностей?
а потом в сирии против турецкой армии применяли??
ну ну, он думает что турки дураки что ли?))
да им проще расширить производство и на рассеянской армии тестировать свои байрактары
деньги идут стабильно
«Между Турцией и Украиной существуют связи на стратегическом уровне, особенно в аэрокосмической и оборонной сферах. Турция поддерживает Украину боевыми беспилотниками. Мы покупаем турбинные двигатели для дронов с Украины. Мы построили отношения с Украиной таким образом, что это даëт преимущество обеим странам», - доложил Халюк Байрактар американскому телеканалу.
На вопрос о теоретической возможности поставки беспилотников производства Baykar Makina России исполнительный директор компании ответил отрицательно.
«Мы не делали такого и не снабжали их. Мы также никогда не сделаем этого. Потому что мы поддерживаем Украину, поддерживаем еë суверенитет, фактически еë борьбу за свою независимость», - утверждал он.
К сожалению, Делиев говорит об Украинском языке...
П.С. Касается любого оружия.
А братія мовчить собі, витріщивши очі! Як ягнята. «Нехай, - каже, -. Може, так і треба».
"Офицер ПВО из группировки вс рф "Отважные" назвал "Байрактары" целью для начинающих".
https://youtu.be/iEeNSto3oaU
это самое прикольное за сегодня
В -- вєлічіє раісі.