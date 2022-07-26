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Подход Запада к Путину неправильный, - Эрдоган

ердоган,путін

Западные политики используют "неправильный подход" к президенту РФ Владимиру Путину.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы смотрим и на Путина, и на (президента Украины, - ред.) Зеленского как на друзей, а не врагов. Более того, подход Запада к господину Путину неправильный… Вы знаете отношение западных политиков к Путину. Так не подобает политикам. Какое отношение к нему проявишь, то и получишь", - заявил Эрдоган в интервью TRT.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин ошибается, если думает, что сможет выиграть в Украине войну на истощение, – директор ЦРУ Бернс
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Топ комментарии
+78
Ми дивимося і на гітлера і на Черчілля як на друзів. От що це було. Турки завжди такі були.
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25.07.2022 23:49
+58
правильный подход - быстрая увесистая *********.
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25.07.2022 23:47
+50
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25.07.2022 23:45
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Страница 3 из 3
проститутка продалась ***** за нагорный карабах и прочие плюшки
ничего удивительного - мадьяры тоже отсасывают ***** за обещаное закарпатье.
поляки молодцы - не повелись на ********** замануху оттяпать Западную Украину.
******* надо *****, возвращать свою землб, а не договариваться с ним за зерно и корридоры
а тот кто это делает за спиной украинского народа и есть первый враг и предатель
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26.07.2022 09:10 Ответить
Ещё один клиент в психиатору. СЛАВА УКРАИНЕ!
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26.07.2022 09:13 Ответить
У Ердогана *опа з економікою! Тому він буде продавати і купляти хоч у чорта! А нам розповідати про друзів, санкції неначасі, бо хочу бути посередником у перемовинах. 25 % на українському зерні - ось єдина "принципова позиція" Ердогана. До речі, зять Ердогана продає Україні Байрактари. І ще, хто питає, чому Турція досі не в ЄС - "тому що послідовні"!
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26.07.2022 09:16 Ответить
Реджепів зать Сельджук (Сельчук) головний конструктор (технічний директор) сімейної фірми по виробництву високотехнологічної продукції, але не він головний на фірмі. Головою фірми Baykar є його старший брат Халук, який нещодавно заявив, що їхня сім*я ніколи не мала справ з підорашкою, не має і мати в майбутньому не буде.
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26.07.2022 09:29 Ответить
підхід турків до вірменських терористів,які десятки років мстилися туркам терактами за вірменський геноцид 1915 року-був неправильний! туркам треба ставитися до них,як до друзів! і до курдів теж так треба ставитися!
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26.07.2022 09:19 Ответить
причини "геноциду" були дуже цікаві насправді там вся багатомільонна армянська діаспора дуже довго кликала кацапів "ввєсті вайска" в Турцію!
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26.07.2022 14:23 Ответить
Конечно неправильный , что с ним говорить , он же - ***** !!!!
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26.07.2022 09:21 Ответить
Шо вы хотите от диктатора , единственное я не понимаю Европу , Эрдаган ,мечтает бо Оманской империи , а его в НАТО протянула, зачем
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26.07.2022 09:22 Ответить
Босфор и Дарданеллы. Они должны быть под присмотром вменяемого НАТО, а не попасть в лапы отморозков. Вот и терпят Эрдогана и все его капризы.
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26.07.2022 09:40 Ответить
А вы почитайте историю как Турция попала в НАТО. Там интересные события разворачивались.
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26.07.2022 11:45 Ответить
КИНЬТЕ ССИЛКУ ДЕ ПОЧИТАТИ!Дякую
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26.07.2022 15:49 Ответить
Після турки в НАТО-Карибська криза.
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26.07.2022 11:59 Ответить
Жополиз, також же как х*йло!
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26.07.2022 09:24 Ответить
Завжди вважав що ердоган такий же мерзотник як і путлєр. Тільки трохи розумніший і по-східному хитріший, який сосе двох маток відразу.
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26.07.2022 09:25 Ответить
Він ісламіст і вже тому до нього не повинно бути ніякого довір*я.
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26.07.2022 09:30 Ответить
Він такий саме ісламіст, як я - піаніст.
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26.07.2022 09:44 Ответить
Туреччина - світська держава. Релігія, як і у нас, займає другорядну роль.
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26.07.2022 12:54 Ответить
довір*я это круто
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26.07.2022 15:53 Ответить
Так и есть. Но восточные страны из-за природной мудрости могут сосать и у семи маток. Вот Украина пробовала сосать, ее порвало на британский флаг. Это дано не каждому.
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26.07.2022 09:31 Ответить
"Сосать - дано не каждому" - золоті слова, чоловіче, говориш!
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26.07.2022 09:40 Ответить
Так. Коли Бог Батько, Отець в Ісусі Христі... це іншим зрозуміти важко... інші синів Бога сприймають гордими, а вони просто Сини Бога Живого!
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26.07.2022 09:46 Ответить
путлер дуже хитрий. Тому не треба його в цьому недооцінювати.
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26.07.2022 14:31 Ответить
ТАКІ ДРУЗІ , як *****, як гади - підлазять близенько і кусають смертельно
Ердоган вроде не дурак ?

зараз кацапи повним ходом скупають Стамбул - скоро начнуть спонсировать жевті желети
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26.07.2022 09:30 Ответить
+100
це питання часу, Ердоган поплатиться за своє путінофільство..В тій Туреччині інфляція зашкалює, ліра упала нижче плінтуса. ФСБ не спить і там агентів вже тьма, тільки вогник роздути
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26.07.2022 09:43 Ответить
Вже давно почали. Згадайте торішні пожежі в Турції. Скількох росіян виловили? Ці мобільні групи диверсантів міскувалися під туристів.
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26.07.2022 10:21 Ответить
ну, ми ж підпустили пуйла близенько , щоб він нас покусав! тепер навперебій всіх попереджаємо! дурний вчиться на своїх помилках , розумний на чужих. як думаєте, орбани ердогани і т.д. дурні???
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26.07.2022 15:51 Ответить
КГБшник и он делает все, что ему выгодно - врет, манипулирует, убивает, грабит. Путин заслуживает смерти, вот единственное отношение всего мира к нему!!! КГБ обманул Эрдогана! Путин, как Дьявол искушает и обманывает. Эрдоган не ведись! Все будет нормально, Путин труп политический, Россия останется у розбитого корыта и будет численностью 50 миллионов человек, все остальные народы отделяться от РФ! Эрдоган не понимает, что его обманули!
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26.07.2022 09:32 Ответить
Относиться к порядочному человеку и к маньяку крысоподобному кремлевскому одинаково? Шо це було Эрдоган???????
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26.07.2022 09:35 Ответить
Эрдоган предлагает смотреть на отмороженного убийцу как на друга! Таких друзей за ... и в музей.
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26.07.2022 09:43 Ответить
ну, дехто ще недавно бачив у хйла в глазах мір! і нАрід в більшості був в від цього в екстазі! при чому , в турків хйло нічого не окупувало.. які претензії до ердогана?
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26.07.2022 15:54 Ответить
По чем помидоры, Рэджеп?
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26.07.2022 09:50 Ответить
такая же гнида как и *****.и методы такие же. поддерживает в тонусе свое стадо взрывами и путчами. и ставку делает на самую тупую часть общества.
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26.07.2022 10:03 Ответить
Эрдоган ведет себя так, как принято на Востоке, скажите спасибо, что поддержка Украины в противовес России, в его интересах на данный момент, и знайте меру в своих требованиях и претензиях к нему, можете своими капризами и надоесть.
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26.07.2022 11:12 Ответить
Можна порахувати, кому він більше допомагає. Нам тільки байрактари продають.
А з рашкою газ по південному, крадене у нас зерно не відбирає у рашки, буде накручувати на нашому зерні, московіти відпочивають, літають через турцію, виводять туди свій бізнес, щоб уникнути санкіій ...
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26.07.2022 12:31 Ответить
Нічого дивного, турки хочуть як і німці піднятись на дешевих кацапських вуглеводнях.
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26.07.2022 10:06 Ответить
Одна изпоследних попыток Ердогана посмотрети в глаза....? Естественно, это слова путина ердогану. Ердоган, простои звуовой инструмент.
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26.07.2022 10:10 Ответить
https://ibb.co/xf551dd
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26.07.2022 10:16 Ответить
Правільний підхід - це задом і раком.
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26.07.2022 10:22 Ответить
по самі гланди щоб відчув нашу доброту
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26.07.2022 13:56 Ответить
Турецьке ***** кацапському ***** око не виклює.
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26.07.2022 10:42 Ответить
Восток есть восток.
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26.07.2022 10:46 Ответить
Що за бредонос став Ердоган. На два стільці жопа лусне, потрібно вже йому обирати сторону. Яки ще називати террориста та насильника дітей? Лише трибунал, шибениця, а потім «поважні» похорони..
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26.07.2022 10:47 Ответить
Путин слабеет!
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26.07.2022 11:00 Ответить
Эрдоган позорится на весь мир!
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26.07.2022 11:02 Ответить
Чия би корова мичала)) збивають расєйського літака як мачо а потім скиглять як чмошники "лєапольд прасті нас..." бо помідори не має де дівати...
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26.07.2022 11:13 Ответить
правильный подход-веревка без мыла.
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26.07.2022 11:42 Ответить
Ердоган стає об.утим з віком
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26.07.2022 11:57 Ответить
Я думаю що на сходці НАТО Ердогану вивели роль доброго поліцейського.
Це психологічний прийом, неможливо собаку ізолювати повністю, вона повністю скаженіє і може наробити ще більше шкоди. Добрий поліцейский який інколи кидає кілька зерен кукурдзи щоб собака не здохла, психологічно виклече неймовірну довіру собаки, яку його ж руками і запакують.
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26.07.2022 12:00 Ответить
Кончений
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26.07.2022 12:19 Ответить
Восток дело тонкое...
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26.07.2022 12:32 Ответить
Эрдоган по сути такой же диктатор как и Путлер, ворон ворону глаз клевать не будет, перья из хвоста разве что повыщипать может для обозначения статуса. В отношении массового убийцы применять термин "политик" неразумно и единственно правильное к нему отношение - пуля в голову.
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26.07.2022 12:36 Ответить
Эй, Эрдоган, это не люди! Это звери! Как с ними разговаривать?

Российские оккупанты сжигают украинские книги, в том числе и учебники по истории. Фото
https://war.obozrevatel.com/rossijskie-okkupantyi-szhigayut-ukrainskie-knigi-v-tom-chisle-i-uchebniki-po-istorii-foto.htm
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26.07.2022 12:53 Ответить
Турки, вони і в Африці Турки.
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26.07.2022 12:59 Ответить
Скажи хто твій друг і я скажу хто ти! Автор...
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26.07.2022 13:01 Ответить
Більше того, підхід Заходу до Путіна неправильний... Ви знаєте ставлення західних політиків до Путіна. Так не личить політикам. Джерело:
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26.07.2022 13:02 Ответить
Поляки в Туреччині побили росіян через війну в Україні. Турки не втрутились Джерело:
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26.07.2022 13:40 Ответить
підхід Заходу до Путіна неправильний??!

А какой підхід должен быть к нью Гитлеру?

С Гитлером сильно панькались?
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26.07.2022 13:43 Ответить
Интересно какую песню запел бы Эрдоган Байрактарович, если бы карликовое ***** перекрыло ему Босфор своими кораблями и ракетами начал бы обстреливать Стамбул и Анкару.
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26.07.2022 14:07 Ответить
Эрдоган - диктатор. А диктатор диктатору глаз не выклюет
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26.07.2022 14:13 Ответить
Макрон: - пост сдал!
Эрдоган: - пост принял!
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26.07.2022 14:14 Ответить
Пропонує запросити на саміт, та віддубасити?
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26.07.2022 14:15 Ответить
Заявив Ердоган і відправив нам ще партію байрактарів ))
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26.07.2022 14:18 Ответить
аби ото шось *********
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26.07.2022 14:24 Ответить
для підтримки розмови пайдьот
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26.07.2022 14:25 Ответить
Ми дивимося і на gутіна, і на Зеленського як на друзів, а не ворогів. ... підхід Заходу до gутіна неправильний... Ви знаєте ставлення західних політиків до gутіна. Так не личить політикам. ..

підхід до путіна неправильний...дiйсно, бо дивитися на нього можна лише як на лайно та мiжнародного злочинця, мiсце якому в Гаазi, а потiм на шибенецi.
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26.07.2022 14:24 Ответить
Соромно!
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26.07.2022 14:27 Ответить
Цікаво, а як Ердоган ставиться до Асада?
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26.07.2022 14:31 Ответить
Фаллоимитатор ему в рот. Уж так Украина к России относилась, так вы меня извините. И что мы получили - министры обороны, начальники генштаба, половина СБУ - российского гражданства, половина думы с руки у ФСБ ест. Половина промышленности за бесценок скуплена россиянами. Оборонная промышленность развалена. Видимо просто развалилась сама. Дальше продолжать?
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26.07.2022 14:38 Ответить
Турок знает что говорит, - не надо с плешивым ****** сюсюкаться, как либеральный Запад, - надо им жопу вытирать, как турецкий паша Эрдоган.
бабушка ждет Эрдогана
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26.07.2022 14:49 Ответить
Да, запад не до конца понимает, какое это животное.
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26.07.2022 15:40 Ответить
Какой накуй господин Путин? Эта тварь по горло в крови Украинского народа , раковая опухоль разрушающее все на своем пути от ребенка до пенсионера. Смотря на улыбки, лицемерия , рукопожатия, застолья чаепитие , просто пи*дец... Улыбки на все 32 , впечатление сему что этот ***** не войну развязал а игру Counter-Strike..
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26.07.2022 15:47 Ответить
Эрдоган норм чел. Кацапо самолёт сбил пару лет назад и удивлённо извинился)
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26.07.2022 15:55 Ответить
Украинцы должны знать что все эти восточные чуваки всегда себе на уме, у них свои интересы и им плевать сколько украинцев пострадает. Но только не надо нас учить как относится к недомерку.
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26.07.2022 16:27 Ответить
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