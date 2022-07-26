Подход Запада к Путину неправильный, - Эрдоган
Западные политики используют "неправильный подход" к президенту РФ Владимиру Путину.
Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Мы смотрим и на Путина, и на (президента Украины, - ред.) Зеленского как на друзей, а не врагов. Более того, подход Запада к господину Путину неправильный… Вы знаете отношение западных политиков к Путину. Так не подобает политикам. Какое отношение к нему проявишь, то и получишь", - заявил Эрдоган в интервью TRT.
Топ комментарии
+78 Garry Grant
показать весь комментарий25.07.2022 23:49
+58 Urs
показать весь комментарий25.07.2022 23:47
+50 Kiev_Kiev_777
показать весь комментарий25.07.2022 23:45
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
ничего удивительного - мадьяры тоже отсасывают ***** за обещаное закарпатье.
поляки молодцы - не повелись на ********** замануху оттяпать Западную Украину.
******* надо *****, возвращать свою землб, а не договариваться с ним за зерно и корридоры
а тот кто это делает за спиной украинского народа и есть первый враг и предатель
Ердоган вроде не дурак ?
зараз кацапи повним ходом скупають Стамбул - скоро начнуть спонсировать жевті желети
це питання часу, Ердоган поплатиться за своє путінофільство..В тій Туреччині інфляція зашкалює, ліра упала нижче плінтуса. ФСБ не спить і там агентів вже тьма, тільки вогник роздути
А з рашкою газ по південному, крадене у нас зерно не відбирає у рашки, буде накручувати на нашому зерні, московіти відпочивають, літають через турцію, виводять туди свій бізнес, щоб уникнути санкіій ...
Це психологічний прийом, неможливо собаку ізолювати повністю, вона повністю скаженіє і може наробити ще більше шкоди. Добрий поліцейский який інколи кидає кілька зерен кукурдзи щоб собака не здохла, психологічно виклече неймовірну довіру собаки, яку його ж руками і запакують.
Российские оккупанты сжигают украинские книги, в том числе и учебники по истории. Фото
https://war.obozrevatel.com/rossijskie-okkupantyi-szhigayut-ukrainskie-knigi-v-tom-chisle-i-uchebniki-po-istorii-foto.htm
А какой підхід должен быть к нью Гитлеру?
С Гитлером сильно панькались?
Эрдоган: - пост принял!
підхід до путіна неправильний...дiйсно, бо дивитися на нього можна лише як на лайно та мiжнародного злочинця, мiсце якому в Гаазi, а потiм на шибенецi.
бабушка ждет Эрдогана