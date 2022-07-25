Підхід Заходу до Путіна неправильний, - Ердоган

Західні політики використовують "неправильний підхід" до президента РФ Володимира Путіна

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми дивимося і на Путіна, і на Зеленського як на друзів, а не ворогів. Більше того, підхід Заходу до Путіна неправильний... Ви знаєте ставлення західних політиків до Путіна. Так не личить політикам. Яке ставлення до нього проявиш, те й отримаєш", - заявив Ердоган в інтерв'ю TRT.

Також читайте: Бербок розкритикувала Ердогана за спільне фото з Путіним і назвала це викликом. ФОТО