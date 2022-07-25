Підхід Заходу до Путіна неправильний, - Ердоган
Західні політики використовують "неправильний підхід" до президента РФ Володимира Путіна
Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Ми дивимося і на Путіна, і на Зеленського як на друзів, а не ворогів. Більше того, підхід Заходу до Путіна неправильний... Ви знаєте ставлення західних політиків до Путіна. Так не личить політикам. Яке ставлення до нього проявиш, те й отримаєш", - заявив Ердоган в інтерв'ю TRT.
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ничего удивительного - мадьяры тоже отсасывают ***** за обещаное закарпатье.
поляки молодцы - не повелись на ********** замануху оттяпать Западную Украину.
******* надо *****, возвращать свою землб, а не договариваться с ним за зерно и корридоры
а тот кто это делает за спиной украинского народа и есть первый враг и предатель
Ердоган вроде не дурак ?
зараз кацапи повним ходом скупають Стамбул - скоро начнуть спонсировать жевті желети
це питання часу, Ердоган поплатиться за своє путінофільство..В тій Туреччині інфляція зашкалює, ліра упала нижче плінтуса. ФСБ не спить і там агентів вже тьма, тільки вогник роздути
А з рашкою газ по південному, крадене у нас зерно не відбирає у рашки, буде накручувати на нашому зерні, московіти відпочивають, літають через турцію, виводять туди свій бізнес, щоб уникнути санкіій ...
Це психологічний прийом, неможливо собаку ізолювати повністю, вона повністю скаженіє і може наробити ще більше шкоди. Добрий поліцейский який інколи кидає кілька зерен кукурдзи щоб собака не здохла, психологічно виклече неймовірну довіру собаки, яку його ж руками і запакують.
Российские оккупанты сжигают украинские книги, в том числе и учебники по истории. Фото
https://war.obozrevatel.com/rossijskie-okkupantyi-szhigayut-ukrainskie-knigi-v-tom-chisle-i-uchebniki-po-istorii-foto.htm
А какой підхід должен быть к нью Гитлеру?
С Гитлером сильно панькались?
Эрдоган: - пост принял!
підхід до путіна неправильний...дiйсно, бо дивитися на нього можна лише як на лайно та мiжнародного злочинця, мiсце якому в Гаазi, а потiм на шибенецi.
бабушка ждет Эрдогана