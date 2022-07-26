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беспилотник (3133) Иран (1734) россия (92990) США (24808)

Никаких признаков поставки иранских беспилотников в РФ пока нет, - Кирби

джон,кирби,кірбі

У Белого Дома пока нет информации о том, что Иран поставил России свои беспилотники, о которых просил Путин.

Об этом заявил координатор Совета по национальной безопасности США Джон Кирби, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

Кирби отметил, что у правительства США "нет никаких доказательств каких-либо поставок или закупок иранских беспилотников российским Министерством обороны".

И добавил, что сам факт того, что Путин добивался такого соглашения, свидетельствует о том, что "санкции оказывают эффект".

Читайте также: Иран передал РФ боевые беспилотники "Shahed 129", - источник

Напомним, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан 12 июля заявил, что Россия обратилась к Ирану за помощью и попросила предоставить сотни беспилотников (в том числе боевые) для войны в Украине. Салливан позже заявил, что российские чиновники в течение последнего месяца по меньшей мере дважды посещали аэродром в Иране, чтобы посмотреть на беспилотники, которые Россия хочет приобрести для использования в войне против Украины.

Украина призвала Иран не помогать оккупантам оружием.
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Топ комментарии
+19
Парни с ВСУ только что сообщили: Антоновский мост - все!
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26.07.2022 23:41
+6
Через Днепр? Ну удачи им 🤣
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27.07.2022 00:04
+3
Цензор написав, що Іран вже відправив безпілотники в рашку - і багато ЗМІ це передрукували

Перевіримо хто крутіший Цензор чи розвідка США👊
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26.07.2022 23:45
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Нэма завода и складов - нэма и беспИлотникав для руснявых гандонов, есть бумага - крутите в ручную!
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26.07.2022 23:40 Ответить
Парни с ВСУ только что сообщили: Антоновский мост - все!
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26.07.2022 23:41 Ответить
Давно пора
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26.07.2022 23:42 Ответить
Десь читала, що ця наволоч будує понтонну переправу
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26.07.2022 23:44 Ответить
Вона на Інгульцю будує, тужиться збудувати, а через Дніпро-пуста затія
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26.07.2022 23:54 Ответить
Через Днепр? Ну удачи им 🤣
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27.07.2022 00:04 Ответить
Реве та стогне Дніпр широкий
Сердитий вітер завива)))
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27.07.2022 20:49 Ответить
так це давно вже, годину назад, уже і відео є
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26.07.2022 23:53 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=vE86DXjUmZc вибухи в Херсоні - Антоновський міст?
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26.07.2022 23:56 Ответить
на Трухе есть другой ракурс, с кам. видеонаблюдения
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27.07.2022 00:07 Ответить
Іран передав РФ бойові безпілотники Джерело:
Цензор що единий видав як власне джерело так і не спростувало інформацію підняло кіпішу від якихсь чутків без доказів, несерьозно
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26.07.2022 23:44 Ответить
але стимулювало ФОРУМЧАН. і РЕАКЦІЯ ФОРУМУ ПРОГНОЗОВАНА.
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27.07.2022 00:01 Ответить
Цензор написав, що Іран вже відправив безпілотники в рашку - і багато ЗМІ це передрукували

Перевіримо хто крутіший Цензор чи розвідка США👊
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26.07.2022 23:45 Ответить
Там при владі віруючі люди, якщо вони кажуть-не буде поставок,це означає що їх не буде,у мене все.
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26.07.2022 23:45 Ответить
На жаль це не так. Це країни-терористи з однієї орбіти
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26.07.2022 23:51 Ответить
Там Израиль как бы прозрачно намекнул, что в самое ближайшее время может расхерачить все объекты Ирана, где создается ядерное оружие. И какой дурак в Иране после такого предупреждения будет отдавать русским свои беспилотники?
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26.07.2022 23:51 Ответить
Несподівана думка..
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27.07.2022 00:49 Ответить
Навіть не сподівайтеся! Здається, той завод вже ку-ку, завдяки Ізраїлю. Яка сумна новина!
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27.07.2022 09:05 Ответить
Шо вы гАвАрите!
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27.07.2022 09:18 Ответить
пишуть : Антонівський міст ВСЕ
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26.07.2022 23:52 Ответить
та лажа это была, с самого начала было понятно.....
а) Иран в шаге от снятия эмбарго на экспорт нефти...., а это миллиарды!
б) Хоть я и не грузчик, но ясно тут одно - беспилотники, это не дрова и каждый нужно установить, закрепить, увязать и т.д...... и за два дня загрузить ими корабль, мне кажется, просто не реально! Если только это не конструктор "Собери сам беспилотник", в готовой упаковке......
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27.07.2022 00:05 Ответить
Там показали наче Пепсі колу в Ірані почали вже виробляти, а ви кажете перси наплюють на зняття санкцій заради паРаші...
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27.07.2022 01:24 Ответить
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27.07.2022 00:26 Ответить
В Америке были уже случаи расследования Конгресса по отношению к разведсообществу США, почему они глобальные процессы так и не увидели.
Так что тут вижу, тут не вижу. Плюс политическая составляющая. Может некоторые вещи видеть не надо.
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27.07.2022 06:54 Ответить
Иран кацапстан лаптестан талибан
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27.07.2022 08:31 Ответить
Через тиждень-два буде видно чи дали чи не дали.
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29.07.2022 16:26 Ответить
 
 