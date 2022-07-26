Никаких признаков поставки иранских беспилотников в РФ пока нет, - Кирби

У Белого Дома пока нет информации о том, что Иран поставил России свои беспилотники, о которых просил Путин.

Об этом заявил координатор Совета по национальной безопасности США Джон Кирби, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

Кирби отметил, что у правительства США "нет никаких доказательств каких-либо поставок или закупок иранских беспилотников российским Министерством обороны".

И добавил, что сам факт того, что Путин добивался такого соглашения, свидетельствует о том, что "санкции оказывают эффект".

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Напомним, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан 12 июля заявил, что Россия обратилась к Ирану за помощью и попросила предоставить сотни беспилотников (в том числе боевые) для войны в Украине. Салливан позже заявил, что российские чиновники в течение последнего месяца по меньшей мере дважды посещали аэродром в Иране, чтобы посмотреть на беспилотники, которые Россия хочет приобрести для использования в войне против Украины.

Украина призвала Иран не помогать оккупантам оружием.