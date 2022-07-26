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Новини Війна
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безпілотник (3657) Іран (1972) росія (63556) США (20973)

Жодних ознак постачання іранських безпілотників до РФ наразі немає, - Кірбі

джон,кирби,кірбі

У Білого Дому наразі немає інформації про те, що Іран поставив Росії свої безпілотники, про які просив путін.

Про це заявив координатор Ради з національної безпеки США Джон Кірбі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

Кірбі зазанчив, що в уряду США "немає жодних доказів будь-яких поставок або закупівель іранських безпілотників російським міністерством оборони".

І додав, що сам факт того, що Путін домагався такої угоди, свідчить про те, що "санкції мають ефект".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Іран передав РФ бойові безпілотники "Shahed 129", - джерело

Нагадаємо, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван 12 липня заявив, що Росія звернулася до Ірану по допомогу: просить надати сотні безпілотників (зокрема бойові) для війни в Україні. Салліван пізніше заявив, що російські посадовці протягом останнього місяця щонайменше два рази відвідували аеродром в Ірані, подивитися на безпілотники, які рф хоче придбати для використання у війні проти України.

Україна закликала Іран не допомагати окупантам зброєю.

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Топ коментарі
+19
Парни с ВСУ только что сообщили: Антоновский мост - все!
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26.07.2022 23:41
+6
Через Днепр? Ну удачи им 🤣
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27.07.2022 00:04
+3
Цензор написав, що Іран вже відправив безпілотники в рашку - і багато ЗМІ це передрукували

Перевіримо хто крутіший Цензор чи розвідка США👊
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26.07.2022 23:45
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Нэма завода и складов - нэма и беспИлотникав для руснявых гандонов, есть бумага - крутите в ручную!
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26.07.2022 23:40 Відповісти
Парни с ВСУ только что сообщили: Антоновский мост - все!
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26.07.2022 23:41 Відповісти
Давно пора
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26.07.2022 23:42 Відповісти
Десь читала, що ця наволоч будує понтонну переправу
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26.07.2022 23:44 Відповісти
Вона на Інгульцю будує, тужиться збудувати, а через Дніпро-пуста затія
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26.07.2022 23:54 Відповісти
Через Днепр? Ну удачи им 🤣
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27.07.2022 00:04 Відповісти
Реве та стогне Дніпр широкий
Сердитий вітер завива)))
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27.07.2022 20:49 Відповісти
так це давно вже, годину назад, уже і відео є
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26.07.2022 23:53 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=vE86DXjUmZc вибухи в Херсоні - Антоновський міст?
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26.07.2022 23:56 Відповісти
на Трухе есть другой ракурс, с кам. видеонаблюдения
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27.07.2022 00:07 Відповісти
Іран передав РФ бойові безпілотники Джерело:
Цензор що единий видав як власне джерело так і не спростувало інформацію підняло кіпішу від якихсь чутків без доказів, несерьозно
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26.07.2022 23:44 Відповісти
але стимулювало ФОРУМЧАН. і РЕАКЦІЯ ФОРУМУ ПРОГНОЗОВАНА.
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27.07.2022 00:01 Відповісти
Цензор написав, що Іран вже відправив безпілотники в рашку - і багато ЗМІ це передрукували

Перевіримо хто крутіший Цензор чи розвідка США👊
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26.07.2022 23:45 Відповісти
Там при владі віруючі люди, якщо вони кажуть-не буде поставок,це означає що їх не буде,у мене все.
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26.07.2022 23:45 Відповісти
На жаль це не так. Це країни-терористи з однієї орбіти
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26.07.2022 23:51 Відповісти
Там Израиль как бы прозрачно намекнул, что в самое ближайшее время может расхерачить все объекты Ирана, где создается ядерное оружие. И какой дурак в Иране после такого предупреждения будет отдавать русским свои беспилотники?
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26.07.2022 23:51 Відповісти
Несподівана думка..
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27.07.2022 00:49 Відповісти
Навіть не сподівайтеся! Здається, той завод вже ку-ку, завдяки Ізраїлю. Яка сумна новина!
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27.07.2022 09:05 Відповісти
Шо вы гАвАрите!
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27.07.2022 09:18 Відповісти
пишуть : Антонівський міст ВСЕ
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26.07.2022 23:52 Відповісти
та лажа это была, с самого начала было понятно.....
а) Иран в шаге от снятия эмбарго на экспорт нефти...., а это миллиарды!
б) Хоть я и не грузчик, но ясно тут одно - беспилотники, это не дрова и каждый нужно установить, закрепить, увязать и т.д...... и за два дня загрузить ими корабль, мне кажется, просто не реально! Если только это не конструктор "Собери сам беспилотник", в готовой упаковке......
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27.07.2022 00:05 Відповісти
Там показали наче Пепсі колу в Ірані почали вже виробляти, а ви кажете перси наплюють на зняття санкцій заради паРаші...
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27.07.2022 01:24 Відповісти
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27.07.2022 00:26 Відповісти
В Америке были уже случаи расследования Конгресса по отношению к разведсообществу США, почему они глобальные процессы так и не увидели.
Так что тут вижу, тут не вижу. Плюс политическая составляющая. Может некоторые вещи видеть не надо.
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27.07.2022 06:54 Відповісти
Иран кацапстан лаптестан талибан
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27.07.2022 08:31 Відповісти
Через тиждень-два буде видно чи дали чи не дали.
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29.07.2022 16:26 Відповісти
 
 