Жодних ознак постачання іранських безпілотників до РФ наразі немає, - Кірбі
У Білого Дому наразі немає інформації про те, що Іран поставив Росії свої безпілотники, про які просив путін.
Про це заявив координатор Ради з національної безпеки США Джон Кірбі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.
Кірбі зазанчив, що в уряду США "немає жодних доказів будь-яких поставок або закупівель іранських безпілотників російським міністерством оборони".
І додав, що сам факт того, що Путін домагався такої угоди, свідчить про те, що "санкції мають ефект".
Нагадаємо, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван 12 липня заявив, що Росія звернулася до Ірану по допомогу: просить надати сотні безпілотників (зокрема бойові) для війни в Україні. Салліван пізніше заявив, що російські посадовці протягом останнього місяця щонайменше два рази відвідували аеродром в Ірані, подивитися на безпілотники, які рф хоче придбати для використання у війні проти України.
Україна закликала Іран не допомагати окупантам зброєю.
Будь ласка, зачекайте...
Сердитий вітер завива)))
Цензор що единий видав як власне джерело так і не спростувало інформацію підняло кіпішу від якихсь чутків без доказів, несерьозно
Перевіримо хто крутіший Цензор чи розвідка США👊
а) Иран в шаге от снятия эмбарго на экспорт нефти...., а это миллиарды!
б) Хоть я и не грузчик, но ясно тут одно - беспилотники, это не дрова и каждый нужно установить, закрепить, увязать и т.д...... и за два дня загрузить ими корабль, мне кажется, просто не реально! Если только это не конструктор "Собери сам беспилотник", в готовой упаковке......
Так что тут вижу, тут не вижу. Плюс политическая составляющая. Может некоторые вещи видеть не надо.