Іран передав РФ бойові безпілотники "Shahed 129", - джерело
Партію іранських дронів відправлено Каспійським морем до Росії. В подальшому воєнний вантаж через Астрахань і Волгоград планується доставити до кордонів України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Відомо, що основу вантажу складають важкі ударні дрони "Shahed 129". При його розробці були взяті за основу ізраїльський дрон "Hermes 450" та американський "MQ-1 Predator".
Довжина фюзеляжа "Shahed 129" складає 8 метрів. Розмах крил - 16 метрів. Заявлене бойове навантаження - до 400 кг. Швидкість польоту - до 150 км/год з радіусом - до 200 км. Заявлена дальність польоту до 1700 км. Розробники стверджують, що беспілотник може знаходитись в повітрі до 24 годин.
Може озброюватися протитанковими ракетами Sadid-1 (копія ізраїльської Spike-ER) або високоточною плануючою бомбою з осколковою бойовою частиною - Sadid-345.
Варто зазначити, що про реальні бойові характеристики іранських безпілотників практично нічого невідомо, оскільки досі вони не застосовувались в умовах повномасштабної війни. Тому, можливості "Shahed 129" можуть відрізнятися від заявлених.
Будь ласка, зачекайте...
Мені хтось скаже хоч одне слово на "сирійський мові" . Приведе назву "сирійської народної казки" .
Або народної пісні ....
Хлопці , до свідомості усіх . Сирія це держава , заснованна вперше у світі 1945 році .
Й одна з сутності громадянської війни у Сірії , що вона релігійна й міжетнічна .
Але навіть таке поняття як "алавіти" й те теж не як аж не національність й ні етнос -- усе набагато складнійше . Бо тут й елементи шиїзму , тут й клановий менталітет громади . А там йще є араби суніти , є дикі фундаметалісти , є знов таки чисті шиїти - "Хизбалах" це не тільки терористи але якась певна спільнота родових кланів . Є там трохи християн-ортодоксів . Є взагалом немусульмська спільнота друзів (ближче до Голанів) . Й на східній півночі в горах є йще курди . Курдів в світі є 65 млн. -- це найбільш знедоленний народ -- його землі роздербанили 5 країн , кожна з яких прагне асимілювати курдів , стверджуєчи , що курди це погані перси , курди це погані турки , курди це неправельні араби , або навіть омусульманенні вірмени .
Самий відомий курд це Салах Дін - правитель який переміг хрестоносців . Включаючи й Левине Сердце Ричарда .... Але арабам казати, що їх Салах Дін був курдом не раджу , бо можуть ножа достати . Це головна культова фігура 150 млн. арабів й я не раз чув від фундаменталістів , мов ми ж колись били хрестоносців . Я кажу то колись було в 12 столітті й тоді ви виробляли крайщу свою зброю, була наука передова , в Багдаді був дом Мудрості й саме від арабів в Європу повернувся Платон , Аристотель й Архімед . Індійськи цифри прийшли в Європу те ж через арабів й тому їх арабскими й називають .
Хлопці й дівчата , вивчайте історію , тоді будете розуміти сутність багатьої світових проблем .
математику,як приклад алгебру, неймовірної краси архітектуру,
технології виробництва товарів й вміння вести торгівлю.
Перши астрономічні прилади ще й казкову литературу бо дякуючи
саме арабської культурі ми, як Ви вірно сказали,знаємо філософію
Древньої Греції.Це ж араби перекладали нам іх твори. Так, арабський
світ він різний,але думаю що й з ним можна жити в мирі!
Але зараз вони добровільно загнали себе у якесь середньовічне варварство, і намагаються загнати в це варварство весь інший світ, і це - теж правда, нажаль.
Не кажучи про те ,що нам оці безпілотники добавлять геморою...
Іран не настільки безмозглий щоб пристігнути себе такими "кайданками" до руки ху*ла яке топиться у цій калюжі гівна...
Більше схоже на фейк для злопатоїдів (аля - пабеда), або таким чином московські 3,14дараси вирішили зірвати вихід Ірану з під нафтових санкцій...
Ватники самі покажуть на відео
Заборонили шахи ? Ввели хіджаб в країні де в часи шаха Пієлєві дівчата ходили в міні й була мода на ночні клуби й дискотеки . Це було в містах й Тегерані особиста . Були ******** машини .
Був розвиток .
А потім з аулів повилазила саранча й повернула усе 15 століття .
1. Й перше "розумне" що зробили в міжнародній політиці - це захоплення посольства США .
2. Але це дрібниці в порівнянні з релігійною війною між Іраном й Іраком , яка за 10 років вбила більше 1 млн. з обох сторін .
3. Геніальний хід - загроза почати ядерну війну . Бо в Ізраїля боєголовок більше й шансів навіть у яатол в бункері вижити буде меньше ніж у останнього тель-авівського бомжа-наркомана .
Ця "розумність" коштувала бісноватим аятулам 30 років санкцій . Зараз по Тегерану бігає 30% автівок йще з часів Пехлєві . А в інших місцям там інших машин нема крім старих й напіврозвалених . Це йде річ про країну , в якої нафти вистачило б , що жити не гірше ОАР .
Бо в арабів (крім Іраку й Єгіпту) дуже малий відсоток родовитих земель . А у персів - одні з найкращих . А гори там дуже цікаві для випасу овець й кіз . Там майже рай земний . Був би , якби були мизки в голові й не було бажання домінувати , не маючи на це а ні людських ресурсів , а ні цікавих іншим ідей .
Перси -- це брати по розуму московитів . Тільки тверезі . Й там в столиці фундаменталістів меньше ніж Москві й Пітері . Властно кажучи там глибинні дикуни з аулів нав"язують тегеранцям як їм жити й куди рухатися . Скоріше в дупу !
Саме в цьому секулярні вороги Єрдогана порівнюють його з аятулами . Але Єрдоган це версія "лайт" . Й в Туретчині відсоток секулярних зростає поступово , бо зростає відсоток міського населення . А в Ірані -- жах !
Особливо цікаво те, що у персів до їх ісламізації була своя багатюща культура (і релігія власна теж). Араби випалили все вогнем і вирізали мечем. В підсумку ті самі перси з гірських аулів тепер ще більші "бармалєї"-фундаменталісти, ніж деякі араби.
От що буває, коли нація дозволяє знищити свою культуру і нав'язати чужоземну (і чужомовну!) релігію.
Якщо парашки не стане, світ стане значно більш щасливим і безпечним місцем...
Кроме того - врядли эти дроны очень эффективвные, тк собраны из говна и палок.
Эти дроны делают не в самом Иране, а в Сирии из китайских аналогов, но много и оригинального из Франции, Тайваня и т.п.
Поэтому не стоит недооценивать врага.
Зіб'ють цього шахіда або приземлять обов'язково,як що з'явиься.
Начиня вивчать і будуть висновки.
Сколько и чего там было.
Так і народжуються феки
Достовірну ж інформацію , отримуйте лише з офіційних джерел , українських і закордонних .
Шо не ясно, грьобані недоучки?
Україна розпочала війну з флотом "менше 50" з них, каже доктор Джек Уотлінг з аналітичного центру Royal United Services Institute (Rusi).
Росія в основному використовує "менший, базовіший" "Орлан-10", каже він. " Росія почала війну з деякими тисячами з них, і, можливо, залишилося кілька сотень ". Ці дрони також мають камери і можуть стріляти ракетами.
BBC
У цьому відношенні він не схожий на Афганістан, Ірак чи В'єтнам. Тим не менш, Україна стає остаточною проксі-війною Заходу.
CNN
"Нужно исходить из заявлений даже не Трампа, а его команды. А там четко говорят - Россия главная проблема Человечества. Даже не Китай, терроризм, потепление, экология, а прямо - Россия главная проблема человечества. Но как решить эту проблему?
В свое время исламский терроризм начал подымать голову на Ближнем Востоке. США решили эту проблему очень просто, они финансировали Израиль, помогли создать там одну из самых боеспособных армий, привили демократию и теперь Израиль та заноза которая сидит в заднице всех исламских стран которые ведут себя неадекватно по отношению к другим странам и народам.
Ну, а что же с Россией будут делать? Заноза для России будет Украина, поскольку на эту роль никто не пригоден даже НАТО или Китай. Китай придет только к дележке российского пирога и потребует свою пайку. Значит в Украину вбухают кучу денег, проведут ликвидацию коррупции, страну полностью милитаризуют, экономика будет работать на высоком уровне, уровень жизни возрастет, Украина станет главным союзником США и соответственно НАТО, вполне будут возвращены Донбасс и Крым. США через Украину будут воздействовать на Россию. Если не будет оказана поддержка Украине, может произойти очень не приятная вещь. Восточная Европа окажется под прессом России и придется тогда тратить не только финансы, но и чего то другое, даже человеческие жизни. Ведь не известно кто придет к власти в России после Путина."
стоп, стоп, стоп.... тобто цензор.нет в цій 'новині' послався на... цензор.нет??? АХАХАХАХА!!! значить 'новина' 146% БРЕХНЯ!