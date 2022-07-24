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безпілотник (3681) Іран (1974) росія (63614)

Іран передав РФ бойові безпілотники "Shahed 129", - джерело

shahed

Партію іранських дронів відправлено Каспійським морем до Росії. В подальшому воєнний вантаж через Астрахань і Волгоград планується доставити до кордонів України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Відомо, що основу вантажу складають важкі ударні дрони "Shahed 129". При його розробці були взяті за основу ізраїльський дрон "Hermes 450" та американський "MQ-1 Predator".

Довжина фюзеляжа "Shahed 129" складає 8 метрів. Розмах крил - 16 метрів. Заявлене бойове навантаження - до 400 кг. Швидкість польоту - до 150 км/год з радіусом - до 200 км. Заявлена дальність польоту до 1700 км. Розробники стверджують, що беспілотник може знаходитись в повітрі до 24 годин.

Може озброюватися протитанковими ракетами Sadid-1 (копія ізраїльської Spike-ER) або високоточною плануючою бомбою з осколковою бойовою частиною - Sadid-345.

Варто зазначити, що про реальні бойові характеристики іранських безпілотників практично нічого невідомо, оскільки досі вони не застосовувались в умовах повномасштабної війни. Тому, можливості "Shahed 129" можуть відрізнятися від заявлених.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Іран обіцяє не продавати РФ безпілотники та не купувати крадене українське зерно

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Топ коментарі
+91
Иран - гавно, персы - мрази.
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24.07.2022 13:44
+80
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24.07.2022 14:26
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24.07.2022 14:28
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Не бздо горохом об стіну, і не таке бачили.
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24.07.2022 16:22 Відповісти
це якась кремлядьска деза. де 300 дронів, а де іран? вони взагалі навряд здатні зібрати 300 дронів, а на експорт - це не реальна цифра. Туреччина, яка до речі не під санкціями і в неї необмежений доступ до високотехнологічних запчастин, не здатна поставити 300 дронів одночасно. це заказ на кілька років.
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24.07.2022 16:24 Відповісти
а як же пабйєда и вяличійЄ для стада шизофреніків біля телевізору ?
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24.07.2022 16:39 Відповісти
От уроды.
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24.07.2022 16:28 Відповісти
По вопросу уничтожения завода в сирии по сборке иранских БПЛА которые иран, вроде бы должен передать *****. Может уничтожили, а может и нет - может показать только ППО Украины, ну или ППО Америки в Украине. Хотя инфы много - https://www.slovoidilo.ua/2022/07/22/novyna/svit/izrayil-znyshhyv-aviaudarom-zavod-vyrobnycztva-iranskyx-bpla-syriyi https://www.slovoidilo.ua/2022/07/22/novyna/svit/izrayil-znyshhyv-aviaudarom-zavod-vyrobnycztva-iranskyx-bpla-syriyi

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24.07.2022 16:32 Відповісти
не баись кацап все уничтожили
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24.07.2022 16:38 Відповісти
Мені сподобався вираз "осіб несирійської національності" .

Мені хтось скаже хоч одне слово на "сирійський мові" . Приведе назву "сирійської народної казки" .
Або народної пісні ....

Хлопці , до свідомості усіх . Сирія це держава , заснованна вперше у світі 1945 році .
Й одна з сутності громадянської війни у Сірії , що вона релігійна й міжетнічна .
Але навіть таке поняття як "алавіти" й те теж не як аж не національність й ні етнос -- усе набагато складнійше . Бо тут й елементи шиїзму , тут й клановий менталітет громади . А там йще є араби суніти , є дикі фундаметалісти , є знов таки чисті шиїти - "Хизбалах" це не тільки терористи але якась певна спільнота родових кланів . Є там трохи християн-ортодоксів . Є взагалом немусульмська спільнота друзів (ближче до Голанів) . Й на східній півночі в горах є йще курди . Курдів в світі є 65 млн. -- це найбільш знедоленний народ -- його землі роздербанили 5 країн , кожна з яких прагне асимілювати курдів , стверджуєчи , що курди це погані перси , курди це погані турки , курди це неправельні араби , або навіть омусульманенні вірмени .
Самий відомий курд це Салах Дін - правитель який переміг хрестоносців . Включаючи й Левине Сердце Ричарда .... Але арабам казати, що їх Салах Дін був курдом не раджу , бо можуть ножа достати . Це головна культова фігура 150 млн. арабів й я не раз чув від фундаменталістів , мов ми ж колись били хрестоносців . Я кажу то колись було в 12 столітті й тоді ви виробляли крайщу свою зброю, була наука передова , в Багдаді був дом Мудрості й саме від арабів в Європу повернувся Платон , Аристотель й Архімед . Індійськи цифри прийшли в Європу те ж через арабів й тому їх арабскими й називають .

Хлопці й дівчата , вивчайте історію , тоді будете розуміти сутність багатьої світових проблем .

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24.07.2022 18:00 Відповісти
Додайте будь ласка ще до досягнень арабського світу медицину.
математику,як приклад алгебру, неймовірної краси архітектуру,
технології виробництва товарів й вміння вести торгівлю.
Перши астрономічні прилади ще й казкову литературу бо дякуючи
саме арабської культурі ми, як Ви вірно сказали,знаємо філософію
Древньої Греції.Це ж араби перекладали нам іх твори. Так, арабський
світ він різний,але думаю що й з ним можна жити в мирі!
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25.07.2022 11:24 Відповісти
Мусульмани дали світові дуже багато. Це правда.
Але зараз вони добровільно загнали себе у якесь середньовічне варварство, і намагаються загнати в це варварство весь інший світ, і це - теж правда, нажаль.
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25.07.2022 11:58 Відповісти
Трудно верится что Иран просто вот так отправил дроны. Во первых не указан источник информации. Во вторых Иран сам находятся в неважном политическом положении. Слабо верится...
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24.07.2022 16:45 Відповісти
Хз... Іран вже давно в такому політичному становищі. Йому не звикати. Гірше те, що якщо інфа про передачу/продаж безпілотників достовірна ,то це означа, що Іран не підпише "ядерну угоду". Тобто санкції з нього не знімуть ,і зайва нафта на світовий ринок не піде...
Не кажучи про те ,що нам оці безпілотники добавлять геморою...
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25.07.2022 00:09 Відповісти
так отож, що краще, заробити пару мільйонів на безапілотниках, чи багато на нафті?
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25.07.2022 08:44 Відповісти
а чому ви думаєте що Іран не зможе заробити і на нафті і на беспілотниках?
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25.07.2022 08:58 Відповісти
...уничтожить корабль,перевозящий бпла
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24.07.2022 16:46 Відповісти
И християнське скрепы будут прописаны в Коране. Дно.
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24.07.2022 17:07 Відповісти
Куда теперь будут прятать Хаймарсы? Похоже скоро откроется счёт.
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24.07.2022 17:09 Відповісти
В твоей тупой башке счет откроется. Химеры под нашим зонтиком из ПВО ходят. Им ничего не грозит.
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24.07.2022 21:18 Відповісти
Звідки ця агрессивність і недалекість? Арестовича надивився?
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24.07.2022 22:05 Відповісти
Яким в чорта "зонтіком", де воно тобі снилось?
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25.07.2022 01:03 Відповісти
стакано, ти що тільки пробухалось і із запоя вийшло, бухай далі, не парся.
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24.07.2022 21:27 Відповісти
Не продавать ирану зерно никогда, пусть голодают
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24.07.2022 17:10 Відповісти
Україні зерна б вистачило, а Іран Раша зерном засипе в обмін на шахіди.
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25.07.2022 09:49 Відповісти
Не вірю!
Іран не настільки безмозглий щоб пристігнути себе такими "кайданками" до руки ху*ла яке топиться у цій калюжі гівна...
Більше схоже на фейк для злопатоїдів (аля - пабеда), або таким чином московські 3,14дараси вирішили зірвати вихід Ірану з під нафтових санкцій...
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24.07.2022 17:20 Відповісти
Потрібно почекати і час покаже.
Ватники самі покажуть на відео
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25.07.2022 08:33 Відповісти
Iран iз санкцiй рокiв 50 виходе, тiльки не вийшов.
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25.07.2022 09:51 Відповісти
Вброс 100 пудов. Персы не идиоты покупать билет на Титаник.
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24.07.2022 17:47 Відповісти
Вопрос даже не в персах, а в китайцах, снабжающих комплектухой производство этих дронов.
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24.07.2022 18:20 Відповісти
У Ирана сейчас есть шанс ослабить санкции и завалить Европу нефтью и газом. Зачем им мараться? Тут или кацапы или долгоносики.
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24.07.2022 18:27 Відповісти
И каким образом Иран может ослабить санкции? Он(Иран) санкции сам на себя наложил что ли?
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29.07.2022 07:47 Відповісти
А що має стримати китайців від продажу персам тих комплектуючих?
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25.07.2022 00:11 Відповісти
Ярослав, Iран супутники на орбіту запускає, і за словами американців, може налагодити випуск ядерних ракет, за пару тижнів. Перси, далеко не дурні, а зараз ще й болт на американців поклали.
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25.07.2022 09:56 Відповісти
А що за останні 43 роки "пєрси" зробили зі здоровим глуздом ?!
Заборонили шахи ? Ввели хіджаб в країні де в часи шаха Пієлєві дівчата ходили в міні й була мода на ночні клуби й дискотеки . Це було в містах й Тегерані особиста . Були ******** машини .
Був розвиток .
А потім з аулів повилазила саранча й повернула усе 15 століття .

1. Й перше "розумне" що зробили в міжнародній політиці - це захоплення посольства США .
2. Але це дрібниці в порівнянні з релігійною війною між Іраном й Іраком , яка за 10 років вбила більше 1 млн. з обох сторін .
3. Геніальний хід - загроза почати ядерну війну . Бо в Ізраїля боєголовок більше й шансів навіть у яатол в бункері вижити буде меньше ніж у останнього тель-авівського бомжа-наркомана .
Ця "розумність" коштувала бісноватим аятулам 30 років санкцій . Зараз по Тегерану бігає 30% автівок йще з часів Пехлєві . А в інших місцям там інших машин нема крім старих й напіврозвалених . Це йде річ про країну , в якої нафти вистачило б , що жити не гірше ОАР .
Бо в арабів (крім Іраку й Єгіпту) дуже малий відсоток родовитих земель . А у персів - одні з найкращих . А гори там дуже цікаві для випасу овець й кіз . Там майже рай земний . Був би , якби були мизки в голові й не було бажання домінувати , не маючи на це а ні людських ресурсів , а ні цікавих іншим ідей .

Перси -- це брати по розуму московитів . Тільки тверезі . Й там в столиці фундаменталістів меньше ніж Москві й Пітері . Властно кажучи там глибинні дикуни з аулів нав"язують тегеранцям як їм жити й куди рухатися . Скоріше в дупу !
Саме в цьому секулярні вороги Єрдогана порівнюють його з аятулами . Але Єрдоган це версія "лайт" . Й в Туретчині відсоток секулярних зростає поступово , бо зростає відсоток міського населення . А в Ірані -- жах !
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24.07.2022 18:22 Відповісти
Все правильно.

Особливо цікаво те, що у персів до їх ісламізації була своя багатюща культура (і релігія власна теж). Араби випалили все вогнем і вирізали мечем. В підсумку ті самі перси з гірських аулів тепер ще більші "бармалєї"-фундаменталісти, ніж деякі араби.

От що буває, коли нація дозволяє знищити свою культуру і нав'язати чужоземну (і чужомовну!) релігію.
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24.07.2022 22:35 Відповісти
Був в Ірані. Бідна, нещасна країна. Але, на відміну від кацапстану, більшість людей, з якими спілкувався, висловлювали невдоволення діями свого уряду.
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25.07.2022 09:52 Відповісти
До речі подивіться фото с зустрічі в Ірані особливо зверніть увагу як лідер Ірану подає ЛІВУ руку Путіну яку він потискає двума руками.Це означає що лідер Ірану принизив путіна на весь світ і показав що він собака.Нагадаю що ліва рука в тому світі це знак приниження і вони нею в туалет справляють.А права для рукотискання при вітанні друзів для чистих дій і одягання.
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24.07.2022 18:20 Відповісти
"в туалет справляють" -- будьмо точними: миють "жьоппу", як кажуть кацапи (взагалі, дуже правильна гігієнічна річ). Але так, жест символічний.
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24.07.2022 22:36 Відповісти
Вони там одне одного принижують. Зібрались троє: шиїт,сунніт і особа, яка страждає атеїзмом. І двоє знущаються з єретика. Ясна річ, він їх ракетками, ракетками.... (час ще прийде)
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25.07.2022 09:50 Відповісти
Читайте також на "Цензор.НЕТ": Одно радует шо недавно наши отбомбили завод беспилотников в Иране
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24.07.2022 18:34 Відповісти
Я уверен , что за переворотом когда пришли аятолы и убрали Шаха , торчат уши кремля . Не зря Иран 10-ть лет был под совковой оккупацией
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24.07.2022 18:45 Відповісти
Що за маячня? Сам пишеш романи на історичні теми, але без слова правди?
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24.07.2022 19:24 Відповісти
Навіть не сумнівайтесь, що за всією хернею, що у світі коїться останніх мінімум 150 років, стирчать віслюкові вуха парашної *********.
Якщо парашки не стане, світ стане значно більш щасливим і безпечним місцем...
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25.07.2022 14:30 Відповісти
французы там намутили, пустили шептуна как всегда
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25.07.2022 21:53 Відповісти
Цензор сообщает, ссылаясь на Цензор как источник.
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24.07.2022 18:47 Відповісти
Чтобы понять рекурсию, надо понять рекурсию.
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24.07.2022 22:54 Відповісти
А звідки інформація? Є посилання на інші джерела, окрім головної сторінки Цензора?
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24.07.2022 19:02 Відповісти
Слава нашим союзникам!!! Я їх оцим битиму!!! https://www.youtube.com/watch?v=loUXzVPwX-0 https://www.youtube.com/watch?v=loUXzVPwX-0

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24.07.2022 19:22 Відповісти
Великі. Будуть гарною цілью для наших ППО.
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24.07.2022 19:22 Відповісти
Для ваших це для молдавських?
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26.07.2022 19:28 Відповісти
Ну, списувати загрозу не потрібно, але, але... Шахіда 129 обмежена кількість. В Сирії два було і чотири патрулювали кордони. По планеру вони може і копії американських, але з супутниками вони не дружать, бо у Ірану їх не є. Якість та кількість іншого імпортузаміщення викликає питання, бо офіційно Ірану ніхто подвійного призначення товари не продасть, а в обхід заборон, то таке, як той казав. І везуть їх морем? Серйозно, БПЛА морем?
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24.07.2022 19:28 Відповісти
Для бормолеев нет проблемы доставки на кацапию. посмотри на карту, там есть Каспийское море. Продолжить?
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24.07.2022 19:50 Відповісти
Мне кажется это вброс. 1) Эти дроны используют иранские ракеты и бомбы, откуда они у рашки. 2) каким образом рашка рассчиталась с ираном, наличкой?

Кроме того - врядли эти дроны очень эффективвные, тк собраны из говна и палок.
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24.07.2022 20:01 Відповісти
Рашка строит в Иране АЭС. Иран пока за неё ничего не платил, говорит денег нет, но вы держитесь ))) Возможно бартер в зачет долга.

Эти дроны делают не в самом Иране, а в Сирии из китайских аналогов, но много и оригинального из Франции, Тайваня и т.п.

Поэтому не стоит недооценивать врага.
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24.07.2022 20:38 Відповісти
А ты однако забыл что там РосАтом строит АЭС и сотрудничество по мирному атому не кто не отменял
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25.07.2022 05:42 Відповісти
А Sadid-1 (копия Spike-ER) даже лучше оригинала. Вырезана из цельного массива отборного сандалового дерева
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24.07.2022 20:28 Відповісти
А Україна вже розірвала всі відносини з Іраном і депортувала всіх його громадян (тут їх сотні тисяч паразитують на українцях)
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24.07.2022 20:33 Відповісти
Подивимось! Зараз є мінімальне насиченя ППО ближнього радіусу,тай хлопці зі стрілкотні поцілять.
Зіб'ють цього шахіда або приземлять обов'язково,як що з'явиься.
Начиня вивчать і будуть висновки.
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24.07.2022 20:42 Відповісти
И у нас первий комбриг погиб, совпадение, американци свои зажали
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24.07.2022 20:43 Відповісти
Ну от і пи*да.
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24.07.2022 21:11 Відповісти
тут лучче перебдєть, чим недобдєть
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24.07.2022 21:25 Відповісти
Для начала пусть этот груз доедет. А потом поговорим.
Сколько и чего там было.
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24.07.2022 21:34 Відповісти
А что Каспий это горячая зона боев?По каспию и доставят
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25.07.2022 05:43 Відповісти
Швидше за все вже на фронті, майже впевнений що або вже з навченим персоналом або іранці й будуть керувати, якщо характеристики таки справжні і їх там значна кількість то це величезна проблема.
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24.07.2022 21:54 Відповісти
Что-то слишком быстро. Похоже на фейк. В любом случае наши собьют, потом будет видно. Сомневаюсь что они их так просто отдадут. Им самим надо. Их всего то пару десятков.
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24.07.2022 22:09 Відповісти
"Про це повідомляє ." - цензон нет повідомляє сам собі, а решта сайтів розтягнула цю маячню по всьому інтернету.
Так і народжуються феки
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24.07.2022 22:24 Відповісти
Цензор Нет це форум для - побалакать . Тому тут без теорій зради не обійтися , бо буде ж не цікаво . . От і робіть висновки .
Достовірну ж інформацію , отримуйте лише з офіційних джерел , українських і закордонних .
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24.07.2022 22:41 Відповісти
Конкретний ЗМІ посилається сам-на-себе, тобто - позиціонує себе першим, хто виклав інфу від першоджерела.

Шо не ясно, грьобані недоучки?
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24.07.2022 22:54 Відповісти
Это для охоты на наши ПВО.
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24.07.2022 23:58 Відповісти
Основним військовим безпілотником України є Bayraktar TB2 турецького виробництва. Він розміром з невеликий літак, має на борту камери і може бути озброєний бомбами з лазерним наведенням.

Україна розпочала війну з флотом "менше 50" з них, каже доктор Джек Уотлінг з аналітичного центру Royal United Services Institute (Rusi).

Росія в основному використовує "менший, базовіший" "Орлан-10", каже він. " Росія почала війну з деякими тисячами з них, і, можливо, залишилося кілька сотень ". Ці дрони також мають камери і можуть стріляти ракетами.

BBC
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25.07.2022 03:23 Відповісти
чекаю на висловлення 'глибокого засудження' від слівана в сша....
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25.07.2022 03:28 Відповісти
Війна в Україні швидко стає західною, і чим швидше американський істеблішмент визнає необхідність розкрити всю міць своєї військової винахідливості, тим швидше Україна зможе довести її до успішного кінця, без ризику жодного американського життя.
У цьому відношенні він не схожий на Афганістан, Ірак чи В'єтнам. Тим не менш, Україна стає остаточною проксі-війною Заходу.

CNN
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25.07.2022 04:00 Відповісти
Комент 2014 року.

"Нужно исходить из заявлений даже не Трампа, а его команды. А там четко говорят - Россия главная проблема Человечества. Даже не Китай, терроризм, потепление, экология, а прямо - Россия главная проблема человечества. Но как решить эту проблему?

В свое время исламский терроризм начал подымать голову на Ближнем Востоке. США решили эту проблему очень просто, они финансировали Израиль, помогли создать там одну из самых боеспособных армий, привили демократию и теперь Израиль та заноза которая сидит в заднице всех исламских стран которые ведут себя неадекватно по отношению к другим странам и народам.

Ну, а что же с Россией будут делать? Заноза для России будет Украина, поскольку на эту роль никто не пригоден даже НАТО или Китай. Китай придет только к дележке российского пирога и потребует свою пайку. Значит в Украину вбухают кучу денег, проведут ликвидацию коррупции, страну полностью милитаризуют, экономика будет работать на высоком уровне, уровень жизни возрастет, Украина станет главным союзником США и соответственно НАТО, вполне будут возвращены Донбасс и Крым. США через Украину будут воздействовать на Россию. Если не будет оказана поддержка Украине, может произойти очень не приятная вещь. Восточная Европа окажется под прессом России и придется тогда тратить не только финансы, но и чего то другое, даже человеческие жизни. Ведь не известно кто придет к власти в России после Путина."
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25.07.2022 08:40 Відповісти
Інформація з Твіттера )
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25.07.2022 04:25 Відповісти
В самий розгар хлопків дрони пливуть на кораблі... щось якась хрінь трохи.
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25.07.2022 04:41 Відповісти
так

стоп, стоп, стоп.... тобто цензор.нет в цій 'новині' послався на... цензор.нет??? АХАХАХАХА!!! значить 'новина' 146% БРЕХНЯ!
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25.07.2022 06:22 Відповісти
Дайте за це туркам і іранцям ще зерна!
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25.07.2022 07:54 Відповісти
Длина фюзеляжа "Shahed 129" составляет 8 метров. Размах крыльев - 16 метров. Это неповоротливое чудище будет светится на радарах на 500 км, и подозреваю, что никакой защиты от пво у него нет в принципе. Не забывайте, что их делали тупые религиозные фанатики, а управлять ими будут еще более тупые руские обизяны.
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25.07.2022 08:56 Відповісти
Пластик не очень светится...
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25.07.2022 10:05 Відповісти
Так грохнули ж заводик,ізраіль постарався.там тепер одні запчастини,і то,шмалені.
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25.07.2022 21:05 Відповісти
ТАК ЭТО КОПИЯ БАЙРАКТАРОВ !!! А С ИРАНОМ ДАВНО ПОРА РЕШАТЬ ЛЮБЫМ СПОСОБОМ !!!
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28.07.2022 23:53 Відповісти
Дарма Іран знюхався з мордором. І санкцій нових накинуть, і мордор потім "кине". Мордор завжди "кидає".
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29.07.2022 10:37 Відповісти
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