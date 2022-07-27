РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9846 посетителей онлайн
Новости Война
6 430 17
Вакарчук (340) волонтеры (2612)

Новый клип "Океана Эльзы" собирает средства на пикапы для ВСУ. ВИДЕО

вакарчук,ое

Группа "Океан Эльзы" выпустила новый клип о войне "Квіти мінних зон". Денежные средства от монетизации клипа пойдут на закупку автомобилей для Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщил лидер группы Святослав Вакарчук, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня у нас важная премьера. Это больше, чем просто новые песня и видео. Это наше настоящее, наша жизнь и наша вера. Песня, которая была написана несколько лет назад и должна была войти в новый альбом ОЭ в апреле 2022 года, но... Видео, которое снимали пару недель назад, в частности, документальные кадры на Донбассе.

А вместе – это важный проект помощи по сбору на новые, качественные авто для ВСУ #ДорогиПеремоги", – сообщил Вакарчук.

Музыкант отметил, что средства от монетизации клипа, песни на музыкальных платформах, будут приобщены к сбору средств на автомобили для ВСУ. "Больше просмотров, прослушиваний – больше сборов на пикапы!", - объяснил Вакарчук.

Новый клип Океана Эльзы собирает средства на пикапы для ВСУ 01 Смотри видео на YouTube https://bit.ly/3za00nR

слушай https://bfan.link/kvity-minnykh-zon-OE

помогай http://kv.st/oe

Также смотрите: Россия нанесла два авиаудара по Бахмуту: полиция зафиксировала последствия. ВИДЕО

Новый клип Океана Эльзы собирает средства на пикапы для ВСУ 02
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+9
Океану Ельзи-черговий респект...
показать весь комментарий
27.07.2022 17:17
+5
Цей клоун зробив багато для руйнування української політики (два похода в Раду і один впрезиденти у якості маріонетки олігарха), і далі продовжує паразитувати на патріотичні тематиці!

А к же ж "Це не твоя війна"? Забацав би ремікс!

"Квіти мінних зон" - ріфмопьот ****...
показать весь комментарий
27.07.2022 17:55
+4
Вже давно пора відкривати заводи по виробництву українських ракет малої дальності, стугни, вільха, нептун.Об'єднуватись разом, ще взяти в долю країни Балтії та разом клепати вдень та вночі зброю. Українців там знайдеться, хай зарплата буденктака вже висока, але все для фронту, все для пемемоги. Чому досі нема таких проектів?!
показать весь комментарий
27.07.2022 17:50
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Океану Ельзи-черговий респект...
показать весь комментарий
27.07.2022 17:17 Ответить
Вже давно пора відкривати заводи по виробництву українських ракет малої дальності, стугни, вільха, нептун.Об'єднуватись разом, ще взяти в долю країни Балтії та разом клепати вдень та вночі зброю. Українців там знайдеться, хай зарплата буденктака вже висока, але все для фронту, все для пемемоги. Чому досі нема таких проектів?!
показать весь комментарий
27.07.2022 17:50 Ответить
Хоча б переносити ті виробництва, що є - під землю. Як німці колись будували. В Києві достатньо недіючих гілок метро, в інших містах теж можна знайти підходящі підземелля. В Коростені, наприклад, є"Скеля"
показать весь комментарий
27.07.2022 20:05 Ответить
Хорошая песня
показать весь комментарий
27.07.2022 17:38 Ответить
пісня і кліп просто до сліз
показать весь комментарий
27.07.2022 17:42 Ответить
Цей клоун зробив багато для руйнування української політики (два похода в Раду і один впрезиденти у якості маріонетки олігарха), і далі продовжує паразитувати на патріотичні тематиці!

А к же ж "Це не твоя війна"? Забацав би ремікс!

"Квіти мінних зон" - ріфмопьот ****...
показать весь комментарий
27.07.2022 17:55 Ответить
Кацапська мерзота ботоксна, в спам! Доберемось до твоїх динирів...
показать весь комментарий
27.07.2022 18:06 Ответить
Тобто тобі,як свому виборцю, цей картавий клоун не насрав двічі на голову? Ти його обрав, щоб він відстоював твої інтереси в Верховній Раді - а від тупо сожрав бабло від олігархів, відтягнув голоси від патріотичних проєвропейских партій - і злився ***** в унітаз! Знову курити коноплю та співати своїх дебільноватих пісень!
показать весь комментарий
28.07.2022 00:27 Ответить
зі Славком-дурком в симпатіках ти до Колими скоріше доберешся, чи до динири - кацапам ліс валити, Пєтроффф
показать весь комментарий
28.07.2022 00:28 Ответить
Мудак, слухай Иванушек або Газманова... дебіл!
показать весь комментарий
27.07.2022 18:53 Ответить
Ти спеціально сьогодні зареєструвався шоб підтримати це картаве чмо?

Які Іванушки, який Гахманов? З такими гандонами як Славко-дурко ніякої окупації не треба!
показать весь комментарий
28.07.2022 00:24 Ответить
ти гівно...українську політику руйнували всі від Кучми до Зєлі...але ти доїбався до того хто просто намагався щось зробити більше ніж співати
показать весь комментарий
28.07.2022 18:10 Ответить
Цинізм під маскою таланту... Славко ти талановитий автор та виконавець, але не більше... Піти на вибори 2019 щоб за технічне кандидатство отримати бабла та відкусити у Пороха 5-6%, а потім полишити власну так звану партію "Голос", в цьому весь Славко ....
показать весь комментарий
27.07.2022 20:53 Ответить
Поцікавтеся у учасників першого составу ОЕ яке це гівно (було завжди)!
показать весь комментарий
28.07.2022 00:30 Ответить
тож, по твоєму, ці 5-6 % на щось повпливали?
показать весь комментарий
28.07.2022 18:12 Ответить
на деяких довбойобів і війна ніяк не повпливала в голові як була тирса - так і залишилася
показать весь комментарий
31.07.2022 13:07 Ответить
 
 