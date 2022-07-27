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Россия нанесла два авиаудара по Бахмуту: полиция зафиксировала последствия. ВИДЕО

Оккупанты нанесли удары по жилому массиву авиацией и артиллерией.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в полиции Донецкой области.

"В результате обстрела повреждены три многоэтажки и гостиница. Есть раненые и убитые среди местных жителей. На месте происшествия продолжают работать полицейские и спасатели. Правоохранители документируют повреждения и спасают пострадавших", - говорится в сообщении.

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Также вражеской артиллерией был уничтожен частный дом. В это время во дворе находился человек, чудом оставшийся в живых. Полицейские со спасателями помогли выбраться из горящего двора. Человек находился в шоковом состоянии. По факту задокументированного полицией военного преступления сотрудники СБУ открыли уголовное производство по ст.438 УК (Нарушение законов и обычаев войны).

обстрел (27336) Нацполиция (16492) Донецкая область (9746)


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Русские своих не бросают - а если бросают, то не такие уж это и свои. Русские никогда ни на кого не нападали - а если и нападали, то это были "военные спецоперации". Русские не проиграли ни одну войну - а если и проигрывали, то это было "тактическим отступлением" и "проявлением доброй воли"... Русские никогда не говорили правду - а если и говорили, то это были не такие уж и русские...
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27.07.2022 16:26 Ответить
на Донбасі шО, геть нема ППО?
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27.07.2022 16:39 Ответить
‼️ БЕЗКОШТОВНО. ЕВАКУАЦІЯ ЛЮДЕЙ З ПРИФРОНТОВИХ ЗОН ДОНБАСУ

‼️Працюємо по Донецькій області, вивозимо з гарячих точок - Сіверськ, Бахмут, Краматорськ, Слов'янськ та села, в броньованому авто. Спільно з ВОСТОК-SOS.

Довозимо до евакуаційного потягу, який везе по всіх напрямках країни.
Є житло для маломобільних людей.

instagram.com/vostoksos_ua

В команді є парамедик.

Дзвонити за телефонами

+380681768876 (мобильний зв'язок, телеграм, вайбер)
+380734031180 (запасний)
https://t.me/operativnoZSU/33994
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27.07.2022 17:02 Ответить
Виродки звідки залітають? З ростова
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27.07.2022 17:59 Ответить
 
 