Россия нанесла два авиаудара по Бахмуту: полиция зафиксировала последствия. ВИДЕО
Оккупанты нанесли удары по жилому массиву авиацией и артиллерией.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в полиции Донецкой области.
"В результате обстрела повреждены три многоэтажки и гостиница. Есть раненые и убитые среди местных жителей. На месте происшествия продолжают работать полицейские и спасатели. Правоохранители документируют повреждения и спасают пострадавших", - говорится в сообщении.
Также вражеской артиллерией был уничтожен частный дом. В это время во дворе находился человек, чудом оставшийся в живых. Полицейские со спасателями помогли выбраться из горящего двора. Человек находился в шоковом состоянии. По факту задокументированного полицией военного преступления сотрудники СБУ открыли уголовное производство по ст.438 УК (Нарушение законов и обычаев войны).
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