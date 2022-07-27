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35 микроавтобусов передал Кличко пограничникам. ФОТО

Мэр Киева Виталий Кличко передал Госпогранслужбе 35 микроавтобусов для усиления защиты границ Украины.

Об этом сообщает сайт КГГА, передает Цензор.НЕТ.

"Война, с которой россия вторглась в Украину, длится уже 5 месяцев. Украинцы героически сражаются за независимость и свободу, за свою государственность. Столичная власть, как может, помогает украинским защитникам. Мы передаем продукты питания, средства гигиены, автомобили, самое необходимое снаряжение, в частности бронежилеты. Сегодня мы передаем Государственной пограничной службе Украины 35 микроавтобусов Volkswagen T5, которые были привлечены и получены от наших партнеров. Эти многофункциональные автомобили будут использоваться при патрулировании государственной границы и усилят техническую оснащенность пограничников", – сказал Кличко.

Он уточнил, что автомобилями планируют укомплектовать подразделения, которые понесли потери, защищая Украину от агрессии российских варваров. Эти микроавтобусы будут использовать для доставки военно-технического снаряжения в места несения службы пограничниками. Кроме того, на их базе планируется создать мобильные тепловизионные комплексы и специальные аппаратные связи.

Ранее сообщалось, что в общей сложности Кличко передал украинским военным от города Киева 15 тысяч бронежилетов и 5 тысяч кевларовых касок. В частности, пограничникам было передано 1700 бронежилетов. Также столица обеспечивала бойцов Госпогранслужбы сухими пайками.

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35 микроавтобусов передал Кличко пограничникам 01
35 микроавтобусов передал Кличко пограничникам 02
35 микроавтобусов передал Кличко пограничникам 03

КГГА (2984) Киев (25572) Кличко Виталий (4644) помощь (7819)


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Топ комментарии
+24
Кличко-респект...
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27.07.2022 15:23
+17
Негідники, тепер бубонному шашличнику ще один відос треба записувати на підтримку ЗСУ.
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27.07.2022 15:27
+15
А сколько и чего для ВСУ передала чета Зеленских? Сколько наволонтерили Арахамия, Гетманцев, Безуглая, Тищенко, Третьякова. Может хоть один броник за свои "кровные" купили? Может хоть на одно колесо скинулись? Кто в курсе, просветите...
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27.07.2022 15:43
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Кличко-респект...
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27.07.2022 15:23 Ответить
де ще 1?
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27.07.2022 15:25 Ответить
А шо був?
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27.07.2022 15:26 Ответить
Це тім прикордонникам що на заході України?
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27.07.2022 15:26 Ответить
До чого такій висер.
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27.07.2022 16:29 Ответить
Ні там місце тільки для дбр пригріте. Ще й з підвищеною зарплатнею.
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27.07.2022 16:36 Ответить
Негідники, тепер бубонному шашличнику ще один відос треба записувати на підтримку ЗСУ.
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27.07.2022 15:27 Ответить
знущаються над бубочкою...ніякого сорому
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27.07.2022 15:30 Ответить
ех..змінити б зебобіка на Кличка...уявила собі Кличка поряд з пуйлом..
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27.07.2022 15:29 Ответить
+ Украина сразу бы попала в книгу рекордов Гиннесса - страна с самым высоким Президентом
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27.07.2022 16:08 Ответить
Правду кажуть: людину прикрашають не слова,а діла.Приклад для кожного з нас.
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27.07.2022 15:34 Ответить
та й хто на кого вчився..найвеличніший піндити во як мОгеть
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27.07.2022 16:04 Ответить
А сколько и чего для ВСУ передала чета Зеленских? Сколько наволонтерили Арахамия, Гетманцев, Безуглая, Тищенко, Третьякова. Может хоть один броник за свои "кровные" купили? Может хоть на одно колесо скинулись? Кто в курсе, просветите...
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27.07.2022 15:43 Ответить
а саміт лядей і жентельменів?))) а марафон по всіх каналах, крім кварталівських?
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27.07.2022 16:02 Ответить
которые были привлечены и получены от наших партнеров-разуй глаза.
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27.07.2022 16:53 Ответить
ЗеКодломойские Кучмисты передали для ЗСУ Украины за 5 месяцев войны... упаковку китайских зажигалок и блок сигарет Мардьборо...
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27.07.2022 15:45 Ответить
А шоколадки и пряники с рожами зе и арестовича в армию?
Но, видать не прошло. Затихло. Особенно сам арестович.
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27.07.2022 16:18 Ответить
Это б/у авто? Т5 - с 2003 года выпускалась ,модернизированная с 2010 года...
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27.07.2022 15:58 Ответить
Рік випуску не має значення...
Німецькі машини мають великий ресурс.
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27.07.2022 16:19 Ответить
Ford моего покойного отца выпущен в 1999 году...движок работает лучше швейцарских часов...не продам и не поменяю за любое бабло...
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27.07.2022 16:03 Ответить
Власним коштом купив Віталік? Може Дєня Комарницький чи громадянин Ніконов підкинули від щедрот своїх? Ні, суспільним. Тоді тихо передав без піару. Набридло вже, коли всією громадою збирають люди, а піаряться політики.
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27.07.2022 16:14 Ответить
Та не кажи, бот подляковський. А що привіз коля-котлета з обіду у Парижі?
А може ленка - скумбрія хоч скумбрію по 8 передала? А беня? А де той олігарх табачний холодов? Повернувся? Може щось привіз для наших воїнів?
А як там квартал 95? Що крім наколок і кончених концертів?
Бужанський, дубинський, гетьманцнв, шуляк,арахамія, и пр гівно, що вони?
Нехай попіаряться. Чого мовчать?
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27.07.2022 16:27 Ответить
Так смешат эти новости, как будто Кличко пошёл заработал денег и купил эти автомобили, и передал пограничникам, а на самом деле просто купили за бюджетные деньги и всё
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27.07.2022 16:21 Ответить
а боневтік на повному держзабезпеченні..ще й мозок щовечора виїдає дебільними відосиками по всім каналам..за чиї кошти?? нехай оту порнуху по своїм каналам крутить..але ж ні..його канали під інше заточене - під виведення бабла...
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27.07.2022 17:15 Ответить
А мог бы и за свои купить. Может, он и купил бы за свои, деньги у него есть, и есть даже честно заработанные, да кто ж ему поверит?..
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27.07.2022 17:38 Ответить
О как зеботы зашевелились. Крутит, ****, зеуродов как от ладана.
Подоляк, новые методички выдал?
И заметьте, вся шваль зарегистрирована уже после полномасштабной войны.
На что собираете, тролли зелёные?
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27.07.2022 16:32 Ответить
ні..ще в розробці, тому вони й нервують)))
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27.07.2022 17:17 Ответить
От клятий барига цей Кличко. А міг би спокійно вивести гроші в оманський офшор і набити собі патріотичне тату, як роблять це в кварталі95. Так він вирішив попіаритися. Гроші немає куди дівати?
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27.07.2022 16:46 Ответить
Так,стоп!!!А це не ті T5,які придбали за кошти з продажу картини Примаченко?Бо ми всі знаємо,що наші можновладці ******* фотографуватися з новими іграшками на різних локаціях возячи з собою одну і ту саму техніку.
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27.07.2022 18:53 Ответить
це не до Кличка..він такою х-нею не хворіє
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27.07.2022 19:34 Ответить
Кличко чи Київ?
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27.07.2022 21:30 Ответить
 
 