Планируем завершить восстановление пострадавших от российских обстрелов домов к началу отопительного сезона, - Кличко. ФОТО

Мэр Киева Виталий Кличко проверил, как проходят работы по восстановлению поврежденного дома на Оболони.

Об этом сообщает официальный сайт КГГА, информирует Цензор.НЕТ.

14 марта в результате ракетных обстрелов дом по адресу ул. Богатырская, 20 был существенно поврежден, погиб один человек.

"Сегодня мы проверяем, как продолжаются работы на поврежденном многоквартирном 9-этажном жилом доме по улице Богатырской, 20. В доме – 144 квартиры, повреждены – 100 квартир. То есть 70% жилищного фонда. В результате ракетного удара полностью разрушены две стеновые панели лестничных клеток, лифтовая шахта, частично разрушены лестницы и лестничные площадки, перегородки, выбиты окна. Специалисты, осуществлявшие экспертизу, установили, что здание пригодно для восстановления. Сегодня город работает над тем, чтобы уже через три месяца, до начала отопительного сезона, жители вернулись в свои дома. Мы уже начали, в частности, утепление фасада, замену выбитых окон. Так что после реконструкции эта 9-этажка будет соответствовать всем современным энергоэффективным нормам", – отметил Виталий Кличко.

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В столице повреждено более 640 инфраструктурных объектов и жилых домов. На восстановительные работы на 360 объектах столица выделила из резервного фонда городского бюджета почти 600 миллионов гривен, еще 200 миллионов выделило правительство. Завершить работы на первоочередных объектах город планирует к началу отопительного сезона.





В июне мы начали восстановление 11 жилых домов, получивших наибольшие разрушения в результате ракетных обстрелов российскими варварами. Недавно проверяли, как продолжаются работы по улице Чернобыльской. Сегодня – здесь, на Богатырской. Также город приступил к восстановительным работам в домах на улицах Крушельницкой, Гаврилишина, Ирпенской, на проспектах Свободы и Лобановского", – сказал Виталий Кличко.

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