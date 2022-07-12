Плануємо завершити відновлення постраждалих від російських обстрілів будинків до початку опалювального сезону, - Кличко. ФОТО

Мер Києва Віталій Кличко перевірив, як відбуваються роботи з відновлення пошкодженого будинку на Оболоні.

Про це повідомляє офіційний сайт КМДА, інформує Цензор.НЕТ.

14 березня в результаті ракетного обстрілу будинок за адресою вул. Богатирська, 20 був суттєво пошкоджений, загинула одна людина.

"Сьогодні ми перевіряємо, як тривають роботи на пошкодженому багатоквартирному 9-поверховому житловому будинку на вулиці Богатирській, 20. У будинку – 144 квартири, пошкоджені – 100 квартир. Тобто 70% житлового фонду. В результаті ракетного удару повністю зруйновані дві стінові панелі сходових клітин, ліфтова шахта, частково зруйновані сходи та сходові майданчики, перегородки, вибиті вікна. Фахівці, які здійснювали експертизу, встановили, що будинок придатний до відновлення. Тож сьогодні місто працює над тим, щоб уже за три місяці, до початку опалювального сезону, мешканці повернулися до своїх домівок. Ми вже розпочали, зокрема, утеплення фасаду, заміну вибитих вікон. Тож після реконструкції ця 9-поверхівка буде відповідати всім сучасними енергоефективним нормам", – зазначив Кличко.

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Загалом у столиці пошкоджено понад 640 інфраструктурних об’єктів та житлових будинків. На відновлювальні роботи на 360 об’єктах столиця виділила з резервного фонду міського бюджету майже 600 мільйонів гривень, ще 200 мільйонів виділив Уряд. Завершити роботи на першочергових об’єктах місто планує до початку опалювального сезону.





"У червні ми розпочали відновлення 11 житлових будинків, які зазнали найбільших руйнувань внаслідок ракетних обстрілів російськими варварами. Нещодавно перевіряли, як тривають роботи на вулиці Чорнобильській. Сьогодні – тут, на Богатирській. Також місто розпочало відновлювальні роботи в будинках на вулицях Крушельницької, Гаврилишина, Ірпінській, на проспектах Свободи та Лобановського", – сказав Кличко.

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