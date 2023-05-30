Кличко про наслідки ракетного удару по 9-поверхівці у Києві: 1 людина загинула, 6 постраждали. Рятувальні роботи тривають
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Внаслідок влучання російської ракети у 9-поверхівку у Шевченківському районі Києва, 1 людина загинула, 6 - отримали ушкодження. 4 людей госпіталізовано.
Про це повідомив у телеграм-каналі міський голова Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
"Друзі! Рятувально-пошукові роботи в житловому будинку, куди зранку російські варвари вдарили ракетою, тривають. На цей час виявили тіло одного загиблого. Ушкодження отримали 6 мешканців будинку. Чотирьох із них, в тому числі семирічну дівчинку, госпіталізували. Двоє - з легкими травмами - лікуватимуться амбулаторно", - інформує Кличко.
"За інформацією лікарів, дівчинку прооперували. Її стан стабільний і життю нічого не загрожує. Мама дівчинки - в стані середньої тяжкості", - додає Кличко.
Будь ласка, зачекайте...
Если в ваших странах живут русские, это признак того, что к вам придет беда, террор, хаос, разруха, война, смерть...
Если вы приютили и дали гражданство русским, знайте, они будут вас ненавидеть, они не способны воспринимать другие культуры и остаются шовинистами, фашистами, нацистами, считая себя высшей расой!
Именно этнические русские, будут призывать войска РФ в ваши страны, якобы для защиты "русскоговорящих"! Именно они будут насаждать с помощью лживой, манипулятивной пропаганды, идеи тоталитарной, террористической, мракобесной секты "руzzкий мир"!
И когда РФ объявит вам захватническую войну, русские проживающие в ваших странах, будут ставить метки/маячки для наводки ракет и авиации, будут координировать высадку вражеского десанта и работу диверсионно-разведовательных групп, наводить артиллерию (особенно по объектам инфраструктуры и гражданским объектам: больницы, школы), будут создавать списки активных граждан, патриотов, семей военнослужащих, священников, бизнесменов, лучших ваших граждан, которых сдадут российским фашистам-оккупантам в фильтрационные, концентрационные лагеря или "на подвал", многих из которых, после пыток - расстреляют!
Граждане цивилизованного сообщества! Активные граждане Запада! Политики! Спецслужбы западных стран!!! Если вы не хотите, чтобы к вам пришла война, террор, убийства, мародерства, разрушение целых городов, захват ваших земель, массовые убийства мирных граждан, изнасилования ваших женщин, дочерей и даже детей (русские дегенераты насилуют младенцев) - немедленно лишайте гражданства русских и депортируйте их из своих стран!!! Особенно опасные русские, занятые в сферах СМИ и религиозной деятельности, именно они являются самыми коварными агентами влияния, которые прикрываются лозунгом "мы вне политики"!!!
Имущество лишенных гражданства и депортированных русских необходимо арестовывать и передавать беженцам, пострадавшим от рук российских агрессоров-оккупантов, а также на пополнение бюджетов ваших общин!
Граждане мира!!! Не будьте наивными и доверчивыми! Россия (как и ее сателлит Беларусь) - страна террорист, а ее граждане - фашисты и террористы, мечтающие об уничтожении всех в "ядерном пепле"!!!
Русские - всемирное, лживое сконцентрированное зло!!!
говорять 4 долетіло:
1 у будинок
2 у дитячий майданчик
3 ?
4 ?
Мабуть все таки кудись попали.
(50% точність?)