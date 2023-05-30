Кличко про наслідки ракетного удару по 9-поверхівці у Києві: 1 людина загинула, 6 постраждали. Рятувальні роботи тривають

Внаслідок влучання російської ракети у 9-поверхівку у Шевченківському районі Києва, 1 людина загинула, 6 - отримали ушкодження. 4 людей госпіталізовано.

Про це повідомив у телеграм-каналі міський голова Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Друзі! Рятувально-пошукові роботи в житловому будинку, куди зранку російські варвари вдарили ракетою, тривають. На цей час виявили тіло одного загиблого. Ушкодження отримали 6 мешканців будинку. Чотирьох із них, в тому числі семирічну дівчинку, госпіталізували. Двоє - з легкими травмами - лікуватимуться амбулаторно", - інформує Кличко.

"За інформацією лікарів, дівчинку прооперували. Її стан стабільний і життю нічого не загрожує. Мама дівчинки - в стані середньої тяжкості", - додає Кличко.

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