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Департамент муніципальної безпеки КМДА навчатиме всіх охочих військовій справі

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Департамент муніципальної безпеки КМДА розпочинає навчання з оборони та цивільного захисту для всіх охочих мешканців столиці.

Про це повідомили в Муніципальній охороні, інформує Цензор.НЕТ.

Департамент муніципальної безпеки КМДА навчатиме всіх охочих військовій справі 01

Добровольці зможуть пройти навчання з кількох напрямків: тактична медицина; вогнева підготовка та порядок дій під час обстрілів противника; інженерна підготовка та порядок поводження з вибухонебезпечними предметами; забезпечення цивільного захисту населення, дії в умовах радіаційного та хімічного забруднення. Навчання проходитимуть на базі навчального центру КО "Муніципальна Охорона".

Першими практичні заняття пройшли працівники комунальних підприємств та працівники райдержадміністрацій столиці. У подальшому до такої підготовки місто буде залучати всіх охочих.

Департамент муніципальної безпеки КМДА навчатиме всіх охочих військовій справі 02

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"КМДА планує розширити програму підготовки населення до національного спротиву і розробити тренування для всіх категорій цивільного населення, зокрема студентів та старшокласників", — йдеться в повідомленні.

Автор: Володимир Янченко
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І куди *ВСІ ОХОЧІ* повинні звертатись?
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11.07.2022 19:27 Відповісти
це військова таємниця!)
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11.07.2022 19:34 Відповісти
в військомат хочешь ускорить процесс ? шаришься в комендантское время и вуаля ....соседа остановили в 23-05 в 300м от дома , вручили повестку на мед ком, прошел, вручили повестку о прибытии в учебный центр ( не буду говорит где ) , уже там
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11.07.2022 19:48 Відповісти
В армии научат соседа дисциплине
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11.07.2022 20:39 Відповісти
Гарна ідея, особливо про бухонебезпечні знахідки - кацапи в Україні залишать їх багацько.
Треба створювати цілі серії відео роликів про всі види вибухонебеспечних предметів і що
робити в ситуації коли їх знайшов і крутити по ТБ.
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11.07.2022 19:36 Відповісти
А чому тільки через fb можливо приєднатись? Я наприклад не хочу у той #идівський fb, але хочу в муніціпальну оборону. Чому усе тільки через fb?
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11.07.2022 19:48 Відповісти
нічого там ще немає:

Першими практичні заняття пройшли працівники комунальних підприємств та працівники райдержадміністрацій столиці.

До занять долучилися заступники голів РДА та керівники підрозділів, що опікуються питаннями оборони і цивільного захисту. Зокрема, це начальники відділів цивільного захисту, начальники секторів (головні спеціалісти) з питань мобілізаційної роботи, посадовці, які відповідальні за організацію територіальної оборони, начальники секторів (головні спеціалісти) з питань запобігання та виявлення корупції та взаємодії із правоохоронними органами, начальники управлінь освіти.

У подальшому до такої підготовки місто буде залучати всіх охочих.

Нині КМДА планує розширити програму підготовки населення до національного супротиву і розробити тренування для всіх категорій цивільного населення, зокрема студентів та старшокласників.
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11.07.2022 20:25 Відповісти
будуть навчати тому, що раніше повідміняли у школах - НВП
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11.07.2022 19:52 Відповісти
Хто що відміняв?
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11.07.2022 20:48 Відповісти
А хіба ЗСУ не навчають?
Кличку ж треба попіаритись.
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12.07.2022 01:05 Відповісти
 
 