Департамент муніципальної безпеки КМДА навчатиме всіх охочих військовій справі
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Департамент муніципальної безпеки КМДА розпочинає навчання з оборони та цивільного захисту для всіх охочих мешканців столиці.
Про це повідомили в Муніципальній охороні, інформує Цензор.НЕТ.
Добровольці зможуть пройти навчання з кількох напрямків: тактична медицина; вогнева підготовка та порядок дій під час обстрілів противника; інженерна підготовка та порядок поводження з вибухонебезпечними предметами; забезпечення цивільного захисту населення, дії в умовах радіаційного та хімічного забруднення. Навчання проходитимуть на базі навчального центру КО "Муніципальна Охорона".
Першими практичні заняття пройшли працівники комунальних підприємств та працівники райдержадміністрацій столиці. У подальшому до такої підготовки місто буде залучати всіх охочих.
"КМДА планує розширити програму підготовки населення до національного спротиву і розробити тренування для всіх категорій цивільного населення, зокрема студентів та старшокласників", — йдеться в повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
Треба створювати цілі серії відео роликів про всі види вибухонебеспечних предметів і що
робити в ситуації коли їх знайшов і крутити по ТБ.
Першими практичні заняття пройшли працівники комунальних підприємств та працівники райдержадміністрацій столиці.
До занять долучилися заступники голів РДА та керівники підрозділів, що опікуються питаннями оборони і цивільного захисту. Зокрема, це начальники відділів цивільного захисту, начальники секторів (головні спеціалісти) з питань мобілізаційної роботи, посадовці, які відповідальні за організацію територіальної оборони, начальники секторів (головні спеціалісти) з питань запобігання та виявлення корупції та взаємодії із правоохоронними органами, начальники управлінь освіти.
У подальшому до такої підготовки місто буде залучати всіх охочих.
Нині КМДА планує розширити програму підготовки населення до національного супротиву і розробити тренування для всіх категорій цивільного населення, зокрема студентів та старшокласників.
Кличку ж треба попіаритись.