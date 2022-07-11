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Департамент муниципальной безопасности КГГА будет обучать всех желающим военному делу

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Война в Украине

Департамент муниципальной безопасности КГГА начинает обучение по обороне и гражданской защите для всех желающих жителей столицы.

Об этом сообщили в Муниципальной охране, передает Цензор.НЕТ.

Департамент муниципальной безопасности КГГА будет обучать всех желающим военному делу 01

Добровольцы смогут пройти обучение по нескольким направлениям: тактическая медицина; огневая подготовка и порядок действий при обстреле противника; инженерная подготовка и порядок обращения с взрывоопасными предметами; обеспечение гражданской защиты населения; действия в условиях радиационного и химического загрязнения. Обучение будет проходить на базе учебного центра КО "Муниципальная охрана".

Первыми практические занятия прошли работники коммунальных предприятий и работники райгосадминистраций столицы. В дальнейшем к такой подготовке город будет привлекать всех желающих.

Департамент муниципальной безопасности КГГА будет обучать всех желающим военному делу 02

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"КГГА планирует расширить программу подготовки населения к национальному сопротивлению и разработать тренировки для всех категорий гражданского населения, в том числе студентов и старшеклассников", - говорится в сообщении.
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І куди *ВСІ ОХОЧІ* повинні звертатись?
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11.07.2022 19:27 Ответить
це військова таємниця!)
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11.07.2022 19:34 Ответить
в військомат хочешь ускорить процесс ? шаришься в комендантское время и вуаля ....соседа остановили в 23-05 в 300м от дома , вручили повестку на мед ком, прошел, вручили повестку о прибытии в учебный центр ( не буду говорит где ) , уже там
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11.07.2022 19:48 Ответить
В армии научат соседа дисциплине
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11.07.2022 20:39 Ответить
Гарна ідея, особливо про бухонебезпечні знахідки - кацапи в Україні залишать їх багацько.
Треба створювати цілі серії відео роликів про всі види вибухонебеспечних предметів і що
робити в ситуації коли їх знайшов і крутити по ТБ.
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11.07.2022 19:36 Ответить
А чому тільки через fb можливо приєднатись? Я наприклад не хочу у той #идівський fb, але хочу в муніціпальну оборону. Чому усе тільки через fb?
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11.07.2022 19:48 Ответить
нічого там ще немає:

Першими практичні заняття пройшли працівники комунальних підприємств та працівники райдержадміністрацій столиці.

До занять долучилися заступники голів РДА та керівники підрозділів, що опікуються питаннями оборони і цивільного захисту. Зокрема, це начальники відділів цивільного захисту, начальники секторів (головні спеціалісти) з питань мобілізаційної роботи, посадовці, які відповідальні за організацію територіальної оборони, начальники секторів (головні спеціалісти) з питань запобігання та виявлення корупції та взаємодії із правоохоронними органами, начальники управлінь освіти.

У подальшому до такої підготовки місто буде залучати всіх охочих.

Нині КМДА планує розширити програму підготовки населення до національного супротиву і розробити тренування для всіх категорій цивільного населення, зокрема студентів та старшокласників.
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11.07.2022 20:25 Ответить
будуть навчати тому, що раніше повідміняли у школах - НВП
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11.07.2022 19:52 Ответить
Хто що відміняв?
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11.07.2022 20:48 Ответить
А хіба ЗСУ не навчають?
Кличку ж треба попіаритись.
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12.07.2022 01:05 Ответить
 
 