Департамент муниципальной безопасности КГГА будет обучать всех желающим военному делу

Департамент муниципальной безопасности КГГА начинает обучение по обороне и гражданской защите для всех желающих жителей столицы.

Об этом сообщили в Муниципальной охране, передает Цензор.НЕТ.

Добровольцы смогут пройти обучение по нескольким направлениям: тактическая медицина; огневая подготовка и порядок действий при обстреле противника; инженерная подготовка и порядок обращения с взрывоопасными предметами; обеспечение гражданской защиты населения; действия в условиях радиационного и химического загрязнения. Обучение будет проходить на базе учебного центра КО "Муниципальная охрана".

Первыми практические занятия прошли работники коммунальных предприятий и работники райгосадминистраций столицы. В дальнейшем к такой подготовке город будет привлекать всех желающих.

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"КГГА планирует расширить программу подготовки населения к национальному сопротивлению и разработать тренировки для всех категорий гражданского населения, в том числе студентов и старшеклассников", - говорится в сообщении.