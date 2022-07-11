Департамент муниципальной безопасности КГГА будет обучать всех желающим военному делу
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Департамент муниципальной безопасности КГГА начинает обучение по обороне и гражданской защите для всех желающих жителей столицы.
Об этом сообщили в Муниципальной охране, передает Цензор.НЕТ.
Добровольцы смогут пройти обучение по нескольким направлениям: тактическая медицина; огневая подготовка и порядок действий при обстреле противника; инженерная подготовка и порядок обращения с взрывоопасными предметами; обеспечение гражданской защиты населения; действия в условиях радиационного и химического загрязнения. Обучение будет проходить на базе учебного центра КО "Муниципальная охрана".
Первыми практические занятия прошли работники коммунальных предприятий и работники райгосадминистраций столицы. В дальнейшем к такой подготовке город будет привлекать всех желающих.
"КГГА планирует расширить программу подготовки населения к национальному сопротивлению и разработать тренировки для всех категорий гражданского населения, в том числе студентов и старшеклассников", - говорится в сообщении.
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Треба створювати цілі серії відео роликів про всі види вибухонебеспечних предметів і що
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Першими практичні заняття пройшли працівники комунальних підприємств та працівники райдержадміністрацій столиці.
До занять долучилися заступники голів РДА та керівники підрозділів, що опікуються питаннями оборони і цивільного захисту. Зокрема, це начальники відділів цивільного захисту, начальники секторів (головні спеціалісти) з питань мобілізаційної роботи, посадовці, які відповідальні за організацію територіальної оборони, начальники секторів (головні спеціалісти) з питань запобігання та виявлення корупції та взаємодії із правоохоронними органами, начальники управлінь освіти.
У подальшому до такої підготовки місто буде залучати всіх охочих.
Нині КМДА планує розширити програму підготовки населення до національного супротиву і розробити тренування для всіх категорій цивільного населення, зокрема студентів та старшокласників.
Кличку ж треба попіаритись.