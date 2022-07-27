35 мікроавтобусів передав Кличко прикордонникам. ФОТО
Мер Києва Віталій Кличко передав Держприкордонслужбі 35 мікроавтобусів для посилення захисту кордонів України.
Про це повідомляє сайт КМДА, інформує Цензор.НЕТ.
"Війна, з якою Росія вдерлася в Україну, триває вже 5 місяців. Українці героїчно б‘ються за незалежність та волю, за свою державність. Столична влада, як може, допомагає українським захисникам. Ми передаємо продукти харчування, засоби гігієни, автомобілі, найнеобхідніше спорядження, зокрема, бронежилети. Сьогодні ми передаємо Державній прикордонній службі України 35 мікроавтобусів Volkswagen T5, які залучили і отримали від наших партнерів. Ці багатофункціональні автомобілі будуть використовуватися при патрулюванні державного кордону і посилять технічну оснащеність прикордонників", - сказал Кличко.
Він уточнив, що автівками планують укомплектувати підрозділи, які зазнали втрат, захищаючи Україну від агресії російських варварів. Ці мікроавтобуси будуть використовувати для доставки військово-технічного спорядження до місць несення служби прикордонниками. Крім того, на їх базі планується створити мобільні тепловізійні комплекси та спеціальні апаратні зв’язку.
Раніше повідомлялося, що загалом Кличко передав українським військовим від міста Києва 15 тисяч бронежилетів та 5 тисяч кевларових шоломів. Зокрема, прикордонникам було передано 1700 бронежилетів. Також столиця забезпечувала бійців Держприкордонслужби сухими пайками.
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Но, видать не прошло. Затихло. Особенно сам арестович.
Німецькі машини мають великий ресурс.
А може ленка - скумбрія хоч скумбрію по 8 передала? А беня? А де той олігарх табачний холодов? Повернувся? Може щось привіз для наших воїнів?
А як там квартал 95? Що крім наколок і кончених концертів?
Бужанський, дубинський, гетьманцнв, шуляк,арахамія, и пр гівно, що вони?
Нехай попіаряться. Чого мовчать?
Подоляк, новые методички выдал?
И заметьте, вся шваль зарегистрирована уже после полномасштабной войны.
На что собираете, тролли зелёные?