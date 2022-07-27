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Новини Фото Війна
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35 мікроавтобусів передав Кличко прикордонникам. ФОТО

Мер Києва Віталій Кличко передав Держприкордонслужбі 35 мікроавтобусів для посилення захисту кордонів України.

Про це повідомляє сайт КМДА, інформує Цензор.НЕТ.

"Війна, з якою Росія вдерлася в Україну, триває вже 5 місяців. Українці героїчно б‘ються за незалежність та волю, за свою державність. Столична влада, як може, допомагає українським захисникам. Ми передаємо продукти харчування, засоби гігієни, автомобілі, найнеобхідніше спорядження, зокрема, бронежилети. Сьогодні ми передаємо Державній прикордонній службі України 35 мікроавтобусів Volkswagen T5, які залучили і отримали від наших партнерів. Ці багатофункціональні автомобілі будуть використовуватися при патрулюванні державного кордону і посилять технічну оснащеність прикордонників", - сказал Кличко.

Він уточнив, що автівками планують укомплектувати підрозділи, які зазнали втрат, захищаючи Україну від агресії російських варварів. Ці мікроавтобуси будуть використовувати для доставки військово-технічного спорядження до місць несення служби прикордонниками. Крім того, на їх базі планується створити мобільні тепловізійні комплекси та спеціальні апаратні зв’язку.

Раніше повідомлялося, що загалом Кличко передав українським військовим від міста Києва 15 тисяч бронежилетів та 5 тисяч кевларових шоломів. Зокрема, прикордонникам було передано 1700 бронежилетів. Також столиця забезпечувала бійців Держприкордонслужби сухими пайками.

Також читайте: Столиця передала бійцям Нацгвардії 1200 бронежилетів 4 і 5 класу, - Кличко

35 мікроавтобусів передав Кличко прикордонникам 01
35 мікроавтобусів передав Кличко прикордонникам 02
35 мікроавтобусів передав Кличко прикордонникам 03

Автор: 

КМДА (2372) Київ (19525) Кличко Віталій (3516) допомога (8370)


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Топ коментарі
+24
Кличко-респект...
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27.07.2022 15:23
+17
Негідники, тепер бубонному шашличнику ще один відос треба записувати на підтримку ЗСУ.
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27.07.2022 15:27
+15
А сколько и чего для ВСУ передала чета Зеленских? Сколько наволонтерили Арахамия, Гетманцев, Безуглая, Тищенко, Третьякова. Может хоть один броник за свои "кровные" купили? Может хоть на одно колесо скинулись? Кто в курсе, просветите...
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27.07.2022 15:43
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Кличко-респект...
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27.07.2022 15:23 Відповісти
де ще 1?
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27.07.2022 15:25 Відповісти
А шо був?
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27.07.2022 15:26 Відповісти
Це тім прикордонникам що на заході України?
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27.07.2022 15:26 Відповісти
До чого такій висер.
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27.07.2022 16:29 Відповісти
Ні там місце тільки для дбр пригріте. Ще й з підвищеною зарплатнею.
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27.07.2022 16:36 Відповісти
Негідники, тепер бубонному шашличнику ще один відос треба записувати на підтримку ЗСУ.
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27.07.2022 15:27 Відповісти
знущаються над бубочкою...ніякого сорому
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27.07.2022 15:30 Відповісти
ех..змінити б зебобіка на Кличка...уявила собі Кличка поряд з пуйлом..
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27.07.2022 15:29 Відповісти
+ Украина сразу бы попала в книгу рекордов Гиннесса - страна с самым высоким Президентом
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27.07.2022 16:08 Відповісти
Правду кажуть: людину прикрашають не слова,а діла.Приклад для кожного з нас.
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27.07.2022 15:34 Відповісти
та й хто на кого вчився..найвеличніший піндити во як мОгеть
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27.07.2022 16:04 Відповісти
А сколько и чего для ВСУ передала чета Зеленских? Сколько наволонтерили Арахамия, Гетманцев, Безуглая, Тищенко, Третьякова. Может хоть один броник за свои "кровные" купили? Может хоть на одно колесо скинулись? Кто в курсе, просветите...
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27.07.2022 15:43 Відповісти
а саміт лядей і жентельменів?))) а марафон по всіх каналах, крім кварталівських?
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27.07.2022 16:02 Відповісти
которые были привлечены и получены от наших партнеров-разуй глаза.
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27.07.2022 16:53 Відповісти
ЗеКодломойские Кучмисты передали для ЗСУ Украины за 5 месяцев войны... упаковку китайских зажигалок и блок сигарет Мардьборо...
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27.07.2022 15:45 Відповісти
А шоколадки и пряники с рожами зе и арестовича в армию?
Но, видать не прошло. Затихло. Особенно сам арестович.
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27.07.2022 16:18 Відповісти
Это б/у авто? Т5 - с 2003 года выпускалась ,модернизированная с 2010 года...
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27.07.2022 15:58 Відповісти
Рік випуску не має значення...
Німецькі машини мають великий ресурс.
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27.07.2022 16:19 Відповісти
Ford моего покойного отца выпущен в 1999 году...движок работает лучше швейцарских часов...не продам и не поменяю за любое бабло...
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27.07.2022 16:03 Відповісти
Власним коштом купив Віталік? Може Дєня Комарницький чи громадянин Ніконов підкинули від щедрот своїх? Ні, суспільним. Тоді тихо передав без піару. Набридло вже, коли всією громадою збирають люди, а піаряться політики.
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27.07.2022 16:14 Відповісти
Та не кажи, бот подляковський. А що привіз коля-котлета з обіду у Парижі?
А може ленка - скумбрія хоч скумбрію по 8 передала? А беня? А де той олігарх табачний холодов? Повернувся? Може щось привіз для наших воїнів?
А як там квартал 95? Що крім наколок і кончених концертів?
Бужанський, дубинський, гетьманцнв, шуляк,арахамія, и пр гівно, що вони?
Нехай попіаряться. Чого мовчать?
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27.07.2022 16:27 Відповісти
Так смешат эти новости, как будто Кличко пошёл заработал денег и купил эти автомобили, и передал пограничникам, а на самом деле просто купили за бюджетные деньги и всё
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27.07.2022 16:21 Відповісти
а боневтік на повному держзабезпеченні..ще й мозок щовечора виїдає дебільними відосиками по всім каналам..за чиї кошти?? нехай оту порнуху по своїм каналам крутить..але ж ні..його канали під інше заточене - під виведення бабла...
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27.07.2022 17:15 Відповісти
А мог бы и за свои купить. Может, он и купил бы за свои, деньги у него есть, и есть даже честно заработанные, да кто ж ему поверит?..
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27.07.2022 17:38 Відповісти
О как зеботы зашевелились. Крутит, ****, зеуродов как от ладана.
Подоляк, новые методички выдал?
И заметьте, вся шваль зарегистрирована уже после полномасштабной войны.
На что собираете, тролли зелёные?
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27.07.2022 16:32 Відповісти
ні..ще в розробці, тому вони й нервують)))
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27.07.2022 17:17 Відповісти
От клятий барига цей Кличко. А міг би спокійно вивести гроші в оманський офшор і набити собі патріотичне тату, як роблять це в кварталі95. Так він вирішив попіаритися. Гроші немає куди дівати?
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27.07.2022 16:46 Відповісти
Так,стоп!!!А це не ті T5,які придбали за кошти з продажу картини Примаченко?Бо ми всі знаємо,що наші можновладці ******* фотографуватися з новими іграшками на різних локаціях возячи з собою одну і ту саму техніку.
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27.07.2022 18:53 Відповісти
це не до Кличка..він такою х-нею не хворіє
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27.07.2022 19:34 Відповісти
Кличко чи Київ?
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27.07.2022 21:30 Відповісти
 
 