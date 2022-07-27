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Росія завдала два авіаудари по Бахмуту: поліція зафіксувала наслідки. ВIДЕО

Окупанти завдали удари по житловому масиву авіацією та артилерією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у поліції Донецької області.

"Внаслідок обстрілу пошкоджено три багатоповерхівки та готель. Є поранені та вбиті серед місцевих мешканців.На місці події продовжують працювати поліцейські та рятувальники. Правоохоронці документують ушкодження та рятують постраждалих", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Удар Росії по готелю у Бахмуті: наразі відомо вже про 2 загиблих, - ДСНС. ФОТО

Також ворожою артилерією було знищено приватний будинок. В цей час на подвір’ї перебував чоловік, який дивом залишився живим. Поліцейські з рятувальниками допомогли вибратись з палаючого подвір'я. Людина перебувала у шоковому стані. За фактом задокументованого поліцією воєнного злочину співробітники СБУ відкрили кримінальне провадження за ст.438 ККУ (Порушення законів та звичаїв війни).

обстріл (28657) Нацполіція (15198) Донецька область (8558)


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Русские своих не бросают - а если бросают, то не такие уж это и свои. Русские никогда ни на кого не нападали - а если и нападали, то это были "военные спецоперации". Русские не проиграли ни одну войну - а если и проигрывали, то это было "тактическим отступлением" и "проявлением доброй воли"... Русские никогда не говорили правду - а если и говорили, то это были не такие уж и русские...
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27.07.2022 16:26 Відповісти
на Донбасі шО, геть нема ППО?
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27.07.2022 16:39 Відповісти
‼️ БЕЗКОШТОВНО. ЕВАКУАЦІЯ ЛЮДЕЙ З ПРИФРОНТОВИХ ЗОН ДОНБАСУ

‼️Працюємо по Донецькій області, вивозимо з гарячих точок - Сіверськ, Бахмут, Краматорськ, Слов'янськ та села, в броньованому авто. Спільно з ВОСТОК-SOS.

Довозимо до евакуаційного потягу, який везе по всіх напрямках країни.
Є житло для маломобільних людей.

instagram.com/vostoksos_ua

В команді є парамедик.

Дзвонити за телефонами

+380681768876 (мобильний зв'язок, телеграм, вайбер)
+380734031180 (запасний)
https://t.me/operativnoZSU/33994
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27.07.2022 17:02 Відповісти
Виродки звідки залітають? З ростова
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27.07.2022 17:59 Відповісти
 
 