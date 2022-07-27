Росія завдала два авіаудари по Бахмуту: поліція зафіксувала наслідки. ВIДЕО
Окупанти завдали удари по житловому масиву авіацією та артилерією.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у поліції Донецької області.
"Внаслідок обстрілу пошкоджено три багатоповерхівки та готель. Є поранені та вбиті серед місцевих мешканців.На місці події продовжують працювати поліцейські та рятувальники. Правоохоронці документують ушкодження та рятують постраждалих", - йдеться у повідомленні.
Також ворожою артилерією було знищено приватний будинок. В цей час на подвір’ї перебував чоловік, який дивом залишився живим. Поліцейські з рятувальниками допомогли вибратись з палаючого подвір'я. Людина перебувала у шоковому стані. За фактом задокументованого поліцією воєнного злочину співробітники СБУ відкрили кримінальне провадження за ст.438 ККУ (Порушення законів та звичаїв війни).
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