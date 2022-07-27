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Зеленский (19029) награда (1748) Нидерланды (1531)

Зеленский получил специальную награду Независимости Нидерландов. ФОТО

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский получил Dutch Independence Award 2022 года.

Как сообщает Цензор НЕТ со ссылкой на корреспондента Радио Свобода в Гааге, церемония заочного награждения состоялась в ратуше нидерландского Вассенара.

Награду в виде специально созданной для этого случая бронзовой статуэтки вручил президент Сената Нидерландов Ян Антони Бройн послу Украины в Нидерландах Максиму Кононенко.

"Хочу поблагодарить вас за то, что свой национальный день в этом году вы благородно разделили с Украиной. По сути, посвятили его моей стране, которая сегодня, в XXI веке, героически борется именно за свою независимость, причем с самой могущественной на свете империей зла", – отметил посол в речи к собравшимся.

Зеленский получил специальную награду Независимости Нидерландов 01

Также с речами, посвященными независимости, выступили украинский писатель Андрей Курков и нидерландский историк, автор книги "Месть Путина" Губерт Смейтс.

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Премия Независимости Нидерландов назначается людям, которые "предлагают свой взгляд на то, как государства должны относиться друг к другу и воплощают свои слова в жизнь. Людям, поддерживающим жизнеспособность концепции независимости, обновляя ее содержание", – указано на сайте фонда Независимости Нидерланды.

Церемония состоялась в годовщину подписания Plakkaat van Verlatinghe – декларации, в которой Нидерланды провозгласили себя независимыми от Испании 26 июля 1581 года.
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Топ комментарии
+22
Схоже на квартал 95,нє...
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27.07.2022 17:37
+15
та це тролінг
нідерланди недавно обурювалися, що зеля збагатився на 850 млн дол.
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27.07.2022 17:59
+12
Может хватит уже ему награды чиплять, что он сейчас на передке?
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27.07.2022 17:39
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Схоже на квартал 95,нє...
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27.07.2022 17:37 Ответить
Особливо на номер з грою на піаніно, де Зєля так само ******** руками.
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27.07.2022 19:42 Ответить
Він війну і не збирається зупиняти((((( але люди пробують

https://petition.president.gov.ua/petition/151386
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27.07.2022 19:58 Ответить
Может хватит уже ему награды чиплять, что он сейчас на передке?
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27.07.2022 17:39 Ответить
Там Гаага прозвучала, час покаже, може і Гаага
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27.07.2022 17:44 Ответить
оо..знову...ми пахали..я і трактор...(с)

а шо то за статуй??
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27.07.2022 17:40 Ответить
в рифму...
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27.07.2022 17:47 Ответить
ото ж бо й воно..що на рифму схоже...
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27.07.2022 19:36 Ответить
Яке влучне та безапеляційне відтворення потвори нагородженої особи!
🤣🤣🤣
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27.07.2022 17:49 Ответить
У Запада странная привычка одаривать премиями и званиями. Скоро у Зеленского живого места не останется.
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27.07.2022 17:53 Ответить
та це тролінг
нідерланди недавно обурювалися, що зеля збагатився на 850 млн дол.
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27.07.2022 17:59 Ответить
Это шо за хрень -точно для зельки. его характеризует .Зеле лучше лещей надавали-устроил в стране путаницу.
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27.07.2022 18:02 Ответить
U ZE i tak zvjozdnaia bolezn , kak bi v ***** niprevratilsa ......
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27.07.2022 18:05 Ответить
Оу. Коноплею нагородили, чи що
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27.07.2022 18:13 Ответить
Во ***, як глухонімому сиплятьс
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27.07.2022 18:16 Ответить
Наградили нас а получил ЗеК.
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27.07.2022 18:19 Ответить
Нагорода вочевидь ілюструє позу нашого гаранта перед своїм бункерним тезкою!
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27.07.2022 18:26 Ответить
«<…> моїй країні, яка сьогодні, у XXI столітті, героїчно бореться саме за свою незалежність, причому з наймогутнішою на світі імперією зла»
Ось тільки який стосунок до цієї героїчної боротьби має зеленський?
А от ця статуетка якоїсь потвори може якось відображає його сутність?
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27.07.2022 18:29 Ответить
так до нього Манєчка Величко приїхала..там вже давно..загадка психіатрії..
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27.07.2022 19:39 Ответить
Скачущий на одной ноге рак что ли.. Не догадаешься, к какому месту эту хрень пришить. Отличная награда
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27.07.2022 18:41 Ответить
Одні парадокси з цими нагородженнями. Якісь нагородження від протилежного.
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27.07.2022 18:41 Ответить
а єрмака?
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27.07.2022 18:44 Ответить
Нагороду у вигляді спеціально створеної для цієї нагоди бронзової статуетки ....

***
я современное искусство
не понимаю потому
что там все сложно и такое
и сам смогу я наваять
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27.07.2022 18:57 Ответить
Дивлячись на статуетку, виникає аналогія з присвоєнням імені зеленського викопному хробаку!
Троляки, ой троляки!)))
P. S. А воно ж тупе і ні фіга не розуміє!!!
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27.07.2022 18:58 Ответить
Вот это вот "нагарода"...!? я пат сталом...))) "таким" хай нагароджвают!
Слава Украìнi i Жыве Беларусь!
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27.07.2022 19:09 Ответить
Думаю, что все награды Зельца - это троллинг его же. Мир не дураки и все всё прекрасно понимают. А Зельц пусть теперь попробует проиграть войну с таким количеством наград! Хотя, о чем я. Территории Зельц будет сдавать дальше, а наград всё больше и больше будет.
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27.07.2022 19:27 Ответить
Як на мене, то на 146% передає сутність ***********. Молодці нідерландці, гарний тролінг.
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27.07.2022 19:30 Ответить
Приз схожий на засушену танцюючу жабу, чи то *********, що грає на піаніно. Тролінг зараховано.
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27.07.2022 19:33 Ответить
точно!!! шкірка від жаби-царівни!! дякую))
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27.07.2022 19:41 Ответить
а оце що така нагорода?який жах.
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27.07.2022 20:50 Ответить
Это за сдачу Херсона,Мариуполя и зелёный коридор в Гостомель,Бучу и Ирпень и разминирование Чонгара?
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27.07.2022 21:42 Ответить
Похож, похож - на пляшущую статуэтку клеща-кровососа. Классный намек, ничего не скажешь.
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27.07.2022 22:14 Ответить
 
 