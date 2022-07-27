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Зеленський (22429) нагорода (1233) Нідерланди (1503)

Зеленський отримав спеціальну нагороду Незалежності Нідерландів. ФОТО

зеленський

Президент України Володимир Зеленський отримав Dutch Independence Award 2022.

 Як інформує Цензор НЕТ із посиланням на кореспондента Радіо Свобода у Гаазі, церемонія заочного нагородження відбулася у ратуші нідерландського Вассенаару.

Нагороду у вигляді спеціально створеної для цієї нагоди бронзової статуетки вручив президент Сенату Нідерландів Ян Антоні Бройн послу України у Нідерландах Максиму Кононенку.

"Хочу подякувати вам за те, що свій національний день цього року ви шляхетно поділили з Україною. По суті, присвятили його моїй країні, яка сьогодні, у XXI столітті, героїчно бореться саме за свою незалежність, причому з наймогутнішою на світі імперією зла", – зазначив посол у промові до присутніх.

Зеленський отримав спеціальну нагороду Незалежності Нідерландів 01

Також із промовами, присвяченими незалежності, виступили український письменник Андрій Курков і нідерландський історик, автор книги "Помста Путіна" Губерт Смейтс.

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Премія Незалежності Нідерландів призначається людям, які "пропонують свій погляд на те, як держави мають або повинні ставитися одна до одної і які втілюють свої слова в життя. Людям, які підтримують життєздатність концепції незалежності, оновлюючи її зміст", – вказано на сайті фонду Незалежності Нідерландів.

Церемонія відбулася у річницю підписання Plakkaat van Verlatinghe – декларації, якою Нідерланди проголосили себе незалежними від Іспанії 26 липня 1581 року.

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Топ коментарі
+22
Схоже на квартал 95,нє...
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27.07.2022 17:37
+15
та це тролінг
нідерланди недавно обурювалися, що зеля збагатився на 850 млн дол.
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27.07.2022 17:59
+12
Может хватит уже ему награды чиплять, что он сейчас на передке?
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27.07.2022 17:39
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Схоже на квартал 95,нє...
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27.07.2022 17:37 Відповісти
Особливо на номер з грою на піаніно, де Зєля так само ******** руками.
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27.07.2022 19:42 Відповісти
Він війну і не збирається зупиняти((((( але люди пробують

https://petition.president.gov.ua/petition/151386
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27.07.2022 19:58 Відповісти
Может хватит уже ему награды чиплять, что он сейчас на передке?
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27.07.2022 17:39 Відповісти
Там Гаага прозвучала, час покаже, може і Гаага
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27.07.2022 17:44 Відповісти
оо..знову...ми пахали..я і трактор...(с)

а шо то за статуй??
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27.07.2022 17:40 Відповісти
в рифму...
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27.07.2022 17:47 Відповісти
ото ж бо й воно..що на рифму схоже...
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27.07.2022 19:36 Відповісти
Яке влучне та безапеляційне відтворення потвори нагородженої особи!
🤣🤣🤣
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27.07.2022 17:49 Відповісти
У Запада странная привычка одаривать премиями и званиями. Скоро у Зеленского живого места не останется.
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27.07.2022 17:53 Відповісти
та це тролінг
нідерланди недавно обурювалися, що зеля збагатився на 850 млн дол.
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27.07.2022 17:59 Відповісти
Это шо за хрень -точно для зельки. его характеризует .Зеле лучше лещей надавали-устроил в стране путаницу.
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27.07.2022 18:02 Відповісти
U ZE i tak zvjozdnaia bolezn , kak bi v ***** niprevratilsa ......
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27.07.2022 18:05 Відповісти
Оу. Коноплею нагородили, чи що
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27.07.2022 18:13 Відповісти
Во ***, як глухонімому сиплятьс
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27.07.2022 18:16 Відповісти
Наградили нас а получил ЗеК.
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27.07.2022 18:19 Відповісти
Нагорода вочевидь ілюструє позу нашого гаранта перед своїм бункерним тезкою!
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27.07.2022 18:26 Відповісти
«<…> моїй країні, яка сьогодні, у XXI столітті, героїчно бореться саме за свою незалежність, причому з наймогутнішою на світі імперією зла»
Ось тільки який стосунок до цієї героїчної боротьби має зеленський?
А от ця статуетка якоїсь потвори може якось відображає його сутність?
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27.07.2022 18:29 Відповісти
так до нього Манєчка Величко приїхала..там вже давно..загадка психіатрії..
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27.07.2022 19:39 Відповісти
Скачущий на одной ноге рак что ли.. Не догадаешься, к какому месту эту хрень пришить. Отличная награда
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27.07.2022 18:41 Відповісти
Одні парадокси з цими нагородженнями. Якісь нагородження від протилежного.
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27.07.2022 18:41 Відповісти
а єрмака?
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27.07.2022 18:44 Відповісти
Нагороду у вигляді спеціально створеної для цієї нагоди бронзової статуетки ....

***
я современное искусство
не понимаю потому
что там все сложно и такое
и сам смогу я наваять
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27.07.2022 18:57 Відповісти
Дивлячись на статуетку, виникає аналогія з присвоєнням імені зеленського викопному хробаку!
Троляки, ой троляки!)))
P. S. А воно ж тупе і ні фіга не розуміє!!!
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27.07.2022 18:58 Відповісти
Вот это вот "нагарода"...!? я пат сталом...))) "таким" хай нагароджвают!
Слава Украìнi i Жыве Беларусь!
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27.07.2022 19:09 Відповісти
Думаю, что все награды Зельца - это троллинг его же. Мир не дураки и все всё прекрасно понимают. А Зельц пусть теперь попробует проиграть войну с таким количеством наград! Хотя, о чем я. Территории Зельц будет сдавать дальше, а наград всё больше и больше будет.
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27.07.2022 19:27 Відповісти
Як на мене, то на 146% передає сутність ***********. Молодці нідерландці, гарний тролінг.
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27.07.2022 19:30 Відповісти
Приз схожий на засушену танцюючу жабу, чи то *********, що грає на піаніно. Тролінг зараховано.
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27.07.2022 19:33 Відповісти
точно!!! шкірка від жаби-царівни!! дякую))
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27.07.2022 19:41 Відповісти
а оце що така нагорода?який жах.
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27.07.2022 20:50 Відповісти
Это за сдачу Херсона,Мариуполя и зелёный коридор в Гостомель,Бучу и Ирпень и разминирование Чонгара?
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27.07.2022 21:42 Відповісти
Похож, похож - на пляшущую статуэтку клеща-кровососа. Классный намек, ничего не скажешь.
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27.07.2022 22:14 Відповісти
 
 