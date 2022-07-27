США перебрасывают в Польшу шесть истребителей F-22 "Раптор"
США перебрасывают в Польшу шесть истребителей пятого поколения F-22 "Раптор".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.
"США на фоне расширения НАТО на восток перебрасывают из Аляски в Польшу шесть истребителей пятого поколения F-22 с целью сдерживания России", — говорится в сообщении ведомственного издания Пентагона Stars and Stripes.
В ночь на вторник истребители прибыли на базу Королевских военно-воздушных сил Британии Лейкенгит в Англии. Из нее F-22 уже перебазируются в польский город Ласк, где дислоцируется 32-я тактическая авиабаза польской авиации.
Отмечается, что передислокация американских истребителей осуществляется в рамках принятого на последнем саммите НАТО в Мадриде решения усилить защиту восточного фланга Альянса на фоне полномасштабного вторжения России в Украину.
"Раптор" считается первым самолетом пятого поколения американских ВВС. Он способен выполнять миссии как "воздух-воздух", так и "воздух-земля".
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Гипер-урна для гипер-биомусора.
Нехай русня почухається.
"ВКС России применили в ходе спецоперации на Украине авиационный разведывательный комплекс «Сыч», который установлен на истребитель-бомбардировщик Су-34.
Су-34 является истребителем поколения 4++, но благодаря «Сычу» это, по сути, истребитель шестого поколения".
То есть, теперь на СУ-34 рядом с китайскими бытовыми GPS-датчиками, примотанными китайской же изолентой, будут прикручены стальной проволокой образцы мордоровской инженерной мысли.
Шах и мат пендосам. Пусть даже и не думают перебрасывать свой хлам с Аляски. Нет смысла.