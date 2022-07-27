США перебрасывают в Польшу шесть истребителей F-22 "Раптор"

США перебрасывают в Польшу шесть истребителей пятого поколения F-22 "Раптор".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

"США на фоне расширения НАТО на восток перебрасывают из Аляски в Польшу шесть истребителей пятого поколения F-22 с целью сдерживания России", — говорится в сообщении ведомственного издания Пентагона Stars and Stripes.

В ночь на вторник истребители прибыли на базу Королевских военно-воздушных сил Британии Лейкенгит в Англии. Из нее F-22 уже перебазируются в польский город Ласк, где дислоцируется 32-я тактическая авиабаза польской авиации.

Отмечается, что передислокация американских истребителей осуществляется в рамках принятого на последнем саммите НАТО в Мадриде решения усилить защиту восточного фланга Альянса на фоне полномасштабного вторжения России в Украину.

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"Раптор" считается первым самолетом пятого поколения американских ВВС. Он способен выполнять миссии как "воздух-воздух", так и "воздух-земля".