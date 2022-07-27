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НАТО (6210) Польща (8257) США (21006)

США перекидають до Польщі шість винищувачів F-22 "Раптор"

сша,літак,рептор

США перекидають до Польщі шість винищувачів п’ятого покоління F-22 "Раптор".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.

"США на тлі розширення НАТО на схід перекидають з Аляски до Польщі шість винищувачів п’ятого покоління F-22 з метою стримування росії", — йдеться у повідомленні відомчого видання Пентагону Stars and Stripes.

У ніч вівторка винищувачі прибули на базу Королівських військово-повітряних сил Британії Лейкенгіт в Англії. З неї F-22 вже перебазуються до польського міста Ласк, де дислокується 32-га тактична авіабаза польської авіації.

Зазначається, що передислокація американських винищувачів здійснюється в межах ухваленого на останньому саміті НАТО в Мадриді рішення посилити захист східного флангу Альянсу на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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"Раптор" вважається першим літаком п’ятого покоління американських ВПС. Він здатний виконувати місії як "повітря-повітря", так і "повітря-земля".

Автор: 
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Топ коментарі
+35
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27.07.2022 23:40
+21
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27.07.2022 23:42
+7
F-15 дуже дорогий в обслуговувані.Та й під F-16 потрібна інфраструктура,спеціалісти і обладнання для обслуговування.Літаки,це не ХІМАРС,танки,чи САУ.
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27.07.2022 23:46
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Досі коштують під 140 мільйонів доларів за штуку, таких нам точно не отримати, ф15 та ф16 максимум.
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27.07.2022 23:39 Відповісти
F-15 дуже дорогий в обслуговувані.Та й під F-16 потрібна інфраструктура,спеціалісти і обладнання для обслуговування.Літаки,це не ХІМАРС,танки,чи САУ.
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27.07.2022 23:46 Відповісти
ну есть Еврофа́йтер Тайфу́н или шведский Saab JAS 39 Gripen JAS 39A - первая серийная.JAS 39B - двухместная.JAS 39C - одноместная модернизированная, с возможностью дозаправки в воздухе.JAS 39D - двухместная модернизированная.JAS 39NG - демонстратор технологий.JAS 39E/F - модернизированный, нового поколения, с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%A4%D0%90%D0%A0 АФАР , новыми двигателями, увеличенной дальностью полёта и максимальной взлётной массой.
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27.07.2022 23:53 Відповісти
І всі вони гірші за американців.
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28.07.2022 00:36 Відповісти
І для них,також все що я написав потрібно.А під час повномасштабної війни,це все проблема.От якби ми раніше закупляли Гріпени,було би чудово.
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28.07.2022 01:12 Відповісти
Тільки вони. Купувати щось інше не американське - занадто дорого задоволення. Тим більше купувати щось інше це дібілізм.
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28.07.2022 00:35 Відповісти
F 22 ніхто не зможе отримати, США не продают цю модель за кордон. Звичайно продают F35
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28.07.2022 08:02 Відповісти
вкусняшки ммм облизуемся завидую в хорошем смысле нам бы А-18 Ф-15/16 про Ф 35 молчу а про Рапотор тем паче... хотя могли поклянчить у армериканцев Геркулес С-130 снабженных двумя пулеметами те знамение из фильма о Терминаторе и пушкой 75 мм если не ошибаюсь бабашат нехило фронтовые самолеты и еще на борту ракеты на пилонах и в отсеке бомбочки такое себе флакончик.... все в себе вожу сам...
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27.07.2022 23:40 Відповісти
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27.07.2022 23:40 Відповісти
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27.07.2022 23:42 Відповісти
Вже зустрілися ?!!
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27.07.2022 23:50 Відповісти
Хочби швидше це сталося та всі інші старі пітерські пердуни до них приєдналися
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28.07.2022 07:12 Відповісти
Щоб Кенінсберг гасити, і якщо треба то загасять
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27.07.2022 23:49 Відповісти
Шість винищувачів - це забагато для кацапського люмінія, який ще літає, бо українці їх основу фронтової авіації знищила, навіт ПТРК "Стугна М". Залишились тільки "тушки" і на тих багато 6 літаків високого класу. Не забуваємо, що у поляків НАТОвське ППО. Що залишається кацапу? Прикинутися, що йому Польща нпе цікава і відсидівшись погрожувати.
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27.07.2022 23:54 Відповісти
Пора уже F-22 отработать по Кремлю:
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27.07.2022 23:56 Відповісти
Було би непогано , бабахнути по кремлю такою пташкою
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28.07.2022 00:59 Відповісти
По "мавзолею"-зиккурату.
Гипер-урна для гипер-биомусора.
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28.07.2022 10:16 Відповісти
это серьезная сила......
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27.07.2022 23:59 Відповісти
Натепер нам потрібна багатоцільова універсальна авіаційна платформа на кшталт того ж F-16, до якої є(і ще довго буде) увесь спектр запчастин та озброєння(оскільки ця авіаційна система дуже широко використовується багатьма арміями світу). Основна перевага цієї системи - її універсальність та технологічна оснащенність у плані авіоніки та озброєння, основною проблемою для наших умов є необхідність підлаштування ЗПС військових аеродромів, облаштування відповідної інфраструктури для забезпечення польотів та обслуговування(так само - перепідготовка обслуговуючого персоналу та підготовка льотного складу). Але попри усі можливі "незручності" - ВОНО ТОГО ВАРТУЄ!!! Пересісти з МіГів ту Сушок на F-16 Block 70/72 - це як пересісти з Деу Ланос на Lexus LC Convertible чи Мерседес S-класу.
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28.07.2022 00:10 Відповісти
Та ще коли тобі веде розвідку F22
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28.07.2022 09:36 Відповісти
позичили б нам пару штук щоб трохи попалити русню
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28.07.2022 00:27 Відповісти
Це доволі серйозний крок.
Нехай русня почухається.
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28.07.2022 00:45 Відповісти
Пока Пентагоном разрабатывается истребитель шестого поколения как центр управления и разведки для других систем, на расее эти задачи уже решены.

"ВКС России применили в ходе спецоперации на Украине авиационный разведывательный комплекс «Сыч», который установлен на истребитель-бомбардировщик Су-34.
Су-34 является истребителем поколения 4++, но благодаря «Сычу» это, по сути, истребитель шестого поколения".

То есть, теперь на СУ-34 рядом с китайскими бытовыми GPS-датчиками, примотанными китайской же изолентой, будут прикручены стальной проволокой образцы мордоровской инженерной мысли.
Шах и мат пендосам. Пусть даже и не думают перебрасывать свой хлам с Аляски. Нет смысла.
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28.07.2022 01:00 Відповісти
F - 22 заборонено літати на Алясці, через проблеми з дихальним апаратом, які не вдалося усунути. Цьому літаку заборонено підніматися вище 6 700 метрів, щоб в разі проблеми, пілот, міг зняти маску, і знизити тиск в компресійному жилеті. Були аварії, в т.ч. з людськими жертвами. На Алясці мало аеродромів, де можна зробити екстрену посадку, тому вони там просто ржавіли. Перевели, щоб літали. Не я розумний, в інеті прочитав)))
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28.07.2022 05:06 Відповісти
Літак дуже дорогий, (411 млн$ з урахуванням розробки), але вже більше 10 років як знятий з виробництва. Як кажуть, перший млинець комом.
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28.07.2022 05:11 Відповісти
F-22 "Раптор" - это сила! Нам бы их...
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28.07.2022 06:24 Відповісти
Дурість цілковита. А може краще "Першинги", "Трайданти" , а може краще дупу лопухами не витирати? Ф-22, крім Ізраїлю, нікуди не поставляється.
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28.07.2022 06:36 Відповісти
Ізраїль теж отримує тільки F35, Раптор-нікому не постачають
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28.07.2022 08:08 Відповісти
"Раптор" даёт ******** раптом.
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28.07.2022 09:03 Відповісти
 
 