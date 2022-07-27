США перекидають до Польщі шість винищувачів F-22 "Раптор"
США перекидають до Польщі шість винищувачів п’ятого покоління F-22 "Раптор".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.
"США на тлі розширення НАТО на схід перекидають з Аляски до Польщі шість винищувачів п’ятого покоління F-22 з метою стримування росії", — йдеться у повідомленні відомчого видання Пентагону Stars and Stripes.
У ніч вівторка винищувачі прибули на базу Королівських військово-повітряних сил Британії Лейкенгіт в Англії. З неї F-22 вже перебазуються до польського міста Ласк, де дислокується 32-га тактична авіабаза польської авіації.
Зазначається, що передислокація американських винищувачів здійснюється в межах ухваленого на останньому саміті НАТО в Мадриді рішення посилити захист східного флангу Альянсу на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
"Раптор" вважається першим літаком п’ятого покоління американських ВПС. Він здатний виконувати місії як "повітря-повітря", так і "повітря-земля".
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Гипер-урна для гипер-биомусора.
Нехай русня почухається.
"ВКС России применили в ходе спецоперации на Украине авиационный разведывательный комплекс «Сыч», который установлен на истребитель-бомбардировщик Су-34.
Су-34 является истребителем поколения 4++, но благодаря «Сычу» это, по сути, истребитель шестого поколения".
То есть, теперь на СУ-34 рядом с китайскими бытовыми GPS-датчиками, примотанными китайской же изолентой, будут прикручены стальной проволокой образцы мордоровской инженерной мысли.
Шах и мат пендосам. Пусть даже и не думают перебрасывать свой хлам с Аляски. Нет смысла.