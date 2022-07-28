Мощные взрывы прогремели в Николаеве, - Сенкевич

В Николаеве раздались мощные взрывы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на мэра Николаева Александра Сенкевича.

"Мощные взрывы раздаются в Николаеве! Всем оставаться в укрытиях!" – написал он.

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