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Николаев (2110) обстрел (25772) Сенкевич (188)

Мощные взрывы прогремели в Николаеве, - Сенкевич

вибух,обстріл

В Николаеве раздались мощные взрывы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на мэра Николаева Александра Сенкевича.

"Мощные взрывы раздаются в Николаеве! Всем оставаться в укрытиях!" – написал он.

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В Миколаєві стабільно, без змін
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28.07.2022 06:56 Ответить
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28.07.2022 07:04 Ответить
Где то мощное наступление и "рука не дрогнет" Абдрестович п#здит о Минске-3 ,корейском сценарии , начали с зернового "перемирия, "рашистам дают время закрепится и провести фейковые референдумы⁉️
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28.07.2022 08:12 Ответить
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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28.07.2022 10:34 Ответить
 
 