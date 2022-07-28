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Потужні вибухи пролунали в Миколаєві, - Сєнкевич

вибух,обстріл

У Миколаєві пролунали потужні вибухи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на міського голову Миколаєва Олександра Сєнкевича.

"Потужні вибухи лунають у Миколаєві! Усім залишатись в укриттях!" - написав він.

Також дивіться: Наслідки обстрілу Миколаєва російськими окупантами: Пошкоджено близько 10 багатоповерхівок. ФОТОрепортаж

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В Миколаєві стабільно, без змін
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28.07.2022 06:56 Відповісти
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28.07.2022 07:04 Відповісти
Где то мощное наступление и "рука не дрогнет" Абдрестович п#здит о Минске-3 ,корейском сценарии , начали с зернового "перемирия, "рашистам дают время закрепится и провести фейковые референдумы⁉️
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28.07.2022 08:12 Відповісти
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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28.07.2022 10:34 Відповісти
 
 