Потужні вибухи пролунали в Миколаєві, - Сєнкевич
У Миколаєві пролунали потужні вибухи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на міського голову Миколаєва Олександра Сєнкевича.
"Потужні вибухи лунають у Миколаєві! Усім залишатись в укриттях!" - написав він.
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Белла Богун
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Vika Lysenko
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