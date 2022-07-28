Потужні вибухи пролунали в Миколаєві, - Сєнкевич

У Миколаєві пролунали потужні вибухи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на міського голову Миколаєва Олександра Сєнкевича.

"Потужні вибухи лунають у Миколаєві! Усім залишатись в укриттях!" - написав він.

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