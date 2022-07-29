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Новости
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Беларусь отозвала посла в Великобритании и снижает уровень дипломатических отношений

білорусь

РБ решил отозвать своего посла в Великобритании из-за "недружественных шагов" Лондона и снижает уровень дипломатического представительства в стране.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил пресс-секретарь беларусского МИД Анатолий Глаз, сообщает белорусское агентство БЕЛТА.

"Введение санкций в отношении работников предприятий, белорусской экономической и финансовой системы, ограничение работы белорусских СМИ, безосновательный запрет на полеты "Белавиа", невыдача виз белорусским парламентариям на заседание Парламентской ассамблеи ОБСЕ и другие незаконные ограничительные меры на данном этапе не позволяют вести полноценный" – отметил Глаз.

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Он добавил, что "отзыв посла Беларуси не означает, что мы закрываем каналы коммуникации с Лондоном".

Беларусь (7898) Великобритания (4976) дипломатия (1463) Лондон (364) посол (1803) Минск (1562)


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Топ комментарии
+19
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29.07.2022 13:12
+14
Бідолашна Британія! Що ж тепер буде з брітами
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29.07.2022 13:12
+9
Яке горе. Як же тепер брити житимуть без бульби?
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29.07.2022 13:13
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бєлорускій ваєний карабль-іді на *уй!
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29.07.2022 13:12 Ответить
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29.07.2022 13:12 Ответить
Ха..Ну это если красное.Если белое-разогретый беляш с того же автовокзала прекрасно оттенит букет.
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29.07.2022 13:23 Ответить
К Биомицину идут только беляши, пора бы знать
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29.07.2022 14:42 Ответить
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29.07.2022 15:53 Ответить
Бідолашна Британія! Що ж тепер буде з брітами
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29.07.2022 13:12 Ответить
Яке горе. Як же тепер брити житимуть без бульби?
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29.07.2022 13:13 Ответить
там в ирландии традиционно выращивают бульбу. когда англичани устраивали голодомор ирландцам - ирландцы выжили только на картошке, у них милионы блюд придумали из картошки, и даже пиво варят тоже из картошки. при этом если ирландуа назвать картошкоедом - от без раздумий воткнет отвертку в пузо или ********* череп табуреткой, даже сейчас.
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29.07.2022 13:41 Ответить
Лукашенко та його прихвостні при владі такі самі злочинці як рашка і її ублюдки, але честь тим білорусам, які воюють в Україні і допомагають з еміграції.
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29.07.2022 13:13 Ответить
Хитроу или Гавтик больше не увидит ливрею "Белавия"
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29.07.2022 13:14 Ответить
Ха...Чет вспомнился анекдотВот с чем ассоциируется "Бульбоавиа")
Мужик работал в аэропорту ассенизатором, друзья ему говорят, ну, Вань
понимаешь как-то неудобно, этот запах, ну..., бросай эту работу
Нет, не представляю себя без авиации.
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29.07.2022 13:33 Ответить
Що ж британці тепер робити будуть
Авжеж! Підвищувати рівень військової допомоги Україні
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29.07.2022 13:14 Ответить
Так, це суттєво похитне авторитет Британії у світі.
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29.07.2022 13:14 Ответить
👍🏼😂😂😂
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29.07.2022 13:18 Ответить
Бульбафюрер *********** , ти виродок нікому не цікавий і боятися потрібно не британців , а своєі тіні 😠
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29.07.2022 13:16 Ответить
Нахабні виродки.Убивають українців,але ображаються,коли їх мордякою тицяють у злочини
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29.07.2022 13:25 Ответить
картофельний таракан збираеться уткнути чергову куйню.......... адже рука куйла дуже глибоко, і лоскочить гланди ......
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29.07.2022 13:32 Ответить
Бульбанфюрер никогда не слышал анекдот про голую сраку и ежа?
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29.07.2022 13:36 Ответить
ідітє вслєд за сруццким военним корабльом
дорогу знаете или вам ейо указать?
прокацапські виродки
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29.07.2022 13:39 Ответить
В октябре этого года Элизабет Трасс станет новым премьером Британии...
РюZZkae быдло радуйтесь...Мистер Джонсонюк ушел в НАТО...
Стадо баранов Шариковых...
Ржунимагу с вас дебилов...
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29.07.2022 13:44 Ответить
білорусь вже країна якої не існує, це вже кацапська губернія
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29.07.2022 13:59 Ответить
а ми розірвали дипломатичні відносини з білорусією?
чи робимо вигляд що це не з бульбашів іде обстріл нашої території
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29.07.2022 14:10 Ответить
Зато мы своего там держим и в Киеве они сидят несмотря что вчера от них прилеты были.
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29.07.2022 14:29 Ответить
Для Білорусі настав час встановлювати дипломатичні відносини з дикими племенами Африки чи інших частин світу!
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29.07.2022 14:30 Ответить
На фінансових біржах сьогодні спостерігається рекордне падіння у парі фунт стерлінг / блр рубіль. Інвестори в паніці скидають фунт і закупили всі белере рублі .
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29.07.2022 14:46 Ответить
Прізвище цікаве - Глаз.
Мабуть чьоколядовий Глаз *****!
Бубдьобанда зовсім свої залишки мізків колорадському хробаку скормили.
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29.07.2022 14:50 Ответить
А хіба є така держава білорусь ? це маріонеткове утворення яке є складовою "русского мира".
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29.07.2022 15:08 Ответить
Може колись настане той чудовий момент коли і Україна відкликає свого посла з *********?
Та ну, неначасі. А де ж тоді асфальт брать для дорожного схематоза, да, вова? Понімаю.
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29.07.2022 16:07 Ответить
Нєт, нє панімаєтє. Ета другоє. Як і перевезення наших туристів через бєларусію до країн Балтії.
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29.07.2022 18:13 Ответить
 
 