Беларусь отозвала посла в Великобритании и снижает уровень дипломатических отношений

РБ решил отозвать своего посла в Великобритании из-за "недружественных шагов" Лондона и снижает уровень дипломатического представительства в стране.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил пресс-секретарь беларусского МИД Анатолий Глаз, сообщает белорусское агентство БЕЛТА.

"Введение санкций в отношении работников предприятий, белорусской экономической и финансовой системы, ограничение работы белорусских СМИ, безосновательный запрет на полеты "Белавиа", невыдача виз белорусским парламентариям на заседание Парламентской ассамблеи ОБСЕ и другие незаконные ограничительные меры на данном этапе не позволяют вести полноценный" – отметил Глаз.

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Он добавил, что "отзыв посла Беларуси не означает, что мы закрываем каналы коммуникации с Лондоном".