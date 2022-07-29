Беларусь отозвала посла в Великобритании и снижает уровень дипломатических отношений
РБ решил отозвать своего посла в Великобритании из-за "недружественных шагов" Лондона и снижает уровень дипломатического представительства в стране.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил пресс-секретарь беларусского МИД Анатолий Глаз, сообщает белорусское агентство БЕЛТА.
"Введение санкций в отношении работников предприятий, белорусской экономической и финансовой системы, ограничение работы белорусских СМИ, безосновательный запрет на полеты "Белавиа", невыдача виз белорусским парламентариям на заседание Парламентской ассамблеи ОБСЕ и другие незаконные ограничительные меры на данном этапе не позволяют вести полноценный" – отметил Глаз.
Он добавил, что "отзыв посла Беларуси не означает, что мы закрываем каналы коммуникации с Лондоном".
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Мабуть чьоколядовий Глаз *****!
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Та ну, неначасі. А де ж тоді асфальт брать для дорожного схематоза, да, вова? Понімаю.