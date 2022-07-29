Білорусь відкликала посла у Британії та понижує рівень дипломатичних відносин

РБ вирішила відкликати свого посла у Великій Британії через "недружні кроки" Лондона та знижує рівень дипломатичного представництва в країні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив пресскретар білоруського МЗС Анатолій Глаз, повідомляє білоруське агентство БЕЛТА.

"Запровадження санкцій щодо працівників підприємств, білоруської економічної та фінансової системи, обмеження роботи білоруських ЗМІ, безпідставна заборона на польоти "Белавіа", невидача віз білоруським парламентаріям на засідання Парламентської асамблеї ОБСЄ та інші незаконні обмежувальні заходи на даному етапі не дозволяють вести повноцінний діалог", - зазначив Глаз.

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Він додав, що "відкликання посла Білорусі не означає, що ми закриваємо канали комунікації з Лондоном".