УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8278 відвідувачів онлайн
Новини
4 275 29

Білорусь відкликала посла у Британії та понижує рівень дипломатичних відносин

білорусь

РБ вирішила відкликати свого посла у Великій Британії через "недружні кроки" Лондона та знижує рівень дипломатичного представництва в країні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив пресскретар білоруського МЗС Анатолій Глаз, повідомляє білоруське агентство БЕЛТА.

"Запровадження санкцій щодо працівників підприємств, білоруської економічної та фінансової системи, обмеження роботи білоруських ЗМІ, безпідставна заборона на польоти "Белавіа", невидача віз білоруським парламентаріям на засідання Парламентської асамблеї ОБСЄ та інші незаконні обмежувальні заходи на даному етапі не дозволяють вести повноцінний діалог", - зазначив Глаз.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дипломатичні відносини з Білоруссю будуть розірвані, якщо її війська перетнуть кордон України, - Кулеба

Він додав, що "відкликання посла Білорусі не означає, що ми закриваємо канали комунікації з Лондоном".

Білорусь (7938) Велика Британія (5602) дипломатія (711) Лондон (400) посол (1105) Мінськ (828)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+19
показати весь коментар
29.07.2022 13:12
+14
Бідолашна Британія! Що ж тепер буде з брітами
показати весь коментар
29.07.2022 13:12
+9
Яке горе. Як же тепер брити житимуть без бульби?
показати весь коментар
29.07.2022 13:13
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
бєлорускій ваєний карабль-іді на *уй!
показати весь коментар
29.07.2022 13:12 Відповісти
показати весь коментар
29.07.2022 13:12 Відповісти
Ха..Ну это если красное.Если белое-разогретый беляш с того же автовокзала прекрасно оттенит букет.
показати весь коментар
29.07.2022 13:23 Відповісти
К Биомицину идут только беляши, пора бы знать
показати весь коментар
29.07.2022 14:42 Відповісти
показати весь коментар
29.07.2022 15:53 Відповісти
Бідолашна Британія! Що ж тепер буде з брітами
показати весь коментар
29.07.2022 13:12 Відповісти
Яке горе. Як же тепер брити житимуть без бульби?
показати весь коментар
29.07.2022 13:13 Відповісти
там в ирландии традиционно выращивают бульбу. когда англичани устраивали голодомор ирландцам - ирландцы выжили только на картошке, у них милионы блюд придумали из картошки, и даже пиво варят тоже из картошки. при этом если ирландуа назвать картошкоедом - от без раздумий воткнет отвертку в пузо или ********* череп табуреткой, даже сейчас.
показати весь коментар
29.07.2022 13:41 Відповісти
Лукашенко та його прихвостні при владі такі самі злочинці як рашка і її ублюдки, але честь тим білорусам, які воюють в Україні і допомагають з еміграції.
показати весь коментар
29.07.2022 13:13 Відповісти
Хитроу или Гавтик больше не увидит ливрею "Белавия"
показати весь коментар
29.07.2022 13:14 Відповісти
Ха...Чет вспомнился анекдотВот с чем ассоциируется "Бульбоавиа")
Мужик работал в аэропорту ассенизатором, друзья ему говорят, ну, Вань
понимаешь как-то неудобно, этот запах, ну..., бросай эту работу
Нет, не представляю себя без авиации.
показати весь коментар
29.07.2022 13:33 Відповісти
Що ж британці тепер робити будуть
Авжеж! Підвищувати рівень військової допомоги Україні
показати весь коментар
29.07.2022 13:14 Відповісти
Так, це суттєво похитне авторитет Британії у світі.
показати весь коментар
29.07.2022 13:14 Відповісти
👍🏼😂😂😂
показати весь коментар
29.07.2022 13:18 Відповісти
Бульбафюрер *********** , ти виродок нікому не цікавий і боятися потрібно не британців , а своєі тіні 😠
показати весь коментар
29.07.2022 13:16 Відповісти
Нахабні виродки.Убивають українців,але ображаються,коли їх мордякою тицяють у злочини
показати весь коментар
29.07.2022 13:25 Відповісти
картофельний таракан збираеться уткнути чергову куйню.......... адже рука куйла дуже глибоко, і лоскочить гланди ......
показати весь коментар
29.07.2022 13:32 Відповісти
Бульбанфюрер никогда не слышал анекдот про голую сраку и ежа?
показати весь коментар
29.07.2022 13:36 Відповісти
ідітє вслєд за сруццким военним корабльом
дорогу знаете или вам ейо указать?
прокацапські виродки
показати весь коментар
29.07.2022 13:39 Відповісти
В октябре этого года Элизабет Трасс станет новым премьером Британии...
РюZZkae быдло радуйтесь...Мистер Джонсонюк ушел в НАТО...
Стадо баранов Шариковых...
Ржунимагу с вас дебилов...
показати весь коментар
29.07.2022 13:44 Відповісти
білорусь вже країна якої не існує, це вже кацапська губернія
показати весь коментар
29.07.2022 13:59 Відповісти
а ми розірвали дипломатичні відносини з білорусією?
чи робимо вигляд що це не з бульбашів іде обстріл нашої території
показати весь коментар
29.07.2022 14:10 Відповісти
Зато мы своего там держим и в Киеве они сидят несмотря что вчера от них прилеты были.
показати весь коментар
29.07.2022 14:29 Відповісти
Для Білорусі настав час встановлювати дипломатичні відносини з дикими племенами Африки чи інших частин світу!
показати весь коментар
29.07.2022 14:30 Відповісти
На фінансових біржах сьогодні спостерігається рекордне падіння у парі фунт стерлінг / блр рубіль. Інвестори в паніці скидають фунт і закупили всі белере рублі .
показати весь коментар
29.07.2022 14:46 Відповісти
Прізвище цікаве - Глаз.
Мабуть чьоколядовий Глаз *****!
Бубдьобанда зовсім свої залишки мізків колорадському хробаку скормили.
показати весь коментар
29.07.2022 14:50 Відповісти
А хіба є така держава білорусь ? це маріонеткове утворення яке є складовою "русского мира".
показати весь коментар
29.07.2022 15:08 Відповісти
Може колись настане той чудовий момент коли і Україна відкликає свого посла з *********?
Та ну, неначасі. А де ж тоді асфальт брать для дорожного схематоза, да, вова? Понімаю.
показати весь коментар
29.07.2022 16:07 Відповісти
Нєт, нє панімаєтє. Ета другоє. Як і перевезення наших туристів через бєларусію до країн Балтії.
показати весь коментар
29.07.2022 18:13 Відповісти
 
 