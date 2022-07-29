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В Ливане задержали судно, перевозившее зерно из оккупированного Крыма

судно,laodicea

В ливанском порту Триполи задержали судно LAODICEA под сирийским флагом с грузом, вероятно, украинского зерна, ранее зафиксированного в морском порту оккупированной Феодосии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Посол Украины в Ливане Игорь Осташ рассказал, что украинское посольство оперативно отреагировало на появление судна с зерном в порту Триполи и теперь добивается экспертизы этого зерна.

"По подтверждению того, что это зерно украинское: конечно, для того чтобы это подтвердить, необходимо провести экспертизу, а для этого нужно, соответственно, чтобы было судебное решение, и чтобы судно было арестовано. Мы уже имеем такое судебное решение, и мы сейчас начнем, скажем так, судебный процесс. И элементом этого, конечно, будет исследование, экспертиза. Мы хотим взять образцы этого зерна на экспертизу, чтобы установить, действительно ли это зерно украинского происхождения. Другого пути на сегодняшний день нет", – сообщил дипломат.

Посол Украины в Ливане подчеркнул, что судно не может выгрузить зерно и находится в порту Триполи.

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"Сейчас судно задержано, оно не разгружается. Также есть ответная реакция посольства США в Ливане, потому что это судно находится под санкциями Соединенных Штатов. Поэтому судно пока не двигается, остается в порту, и для нас это очень важно, чтобы мы имели к нему доступ", – рассказал Осташ.

Данные о пребывании судна LAODICEA в порту Триполи подтверждает сайт Marine Traffic, показывающий историю маршрутов и местонахождение судов в реальном времени. Сообщается, что сухогруз прибыл в Триполи из турецкого порта Измир.

Автор: 

зерно (1070) Ливан (126)


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Топ комментарии
+8
Что такое суки, думали краденым будете приторговывать свободно?
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29.07.2022 19:31
+7
В Лівані є порт Тріполи. Це не столиця Лівії
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29.07.2022 19:40
+4
... команду утопить
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29.07.2022 21:32
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Что такое суки, думали краденым будете приторговывать свободно?
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29.07.2022 19:31 Ответить
так у Лівані чи в Тріполі ?

альо, ви вже визначіться нарешті
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29.07.2022 19:37 Ответить
В Лівані є порт Тріполи. Це не столиця Лівії
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29.07.2022 19:40 Ответить
ще вчора визначились, але ти тільки прокинувся
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29.07.2022 19:41 Ответить
Молодцы. Порвать им парус найух.
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29.07.2022 19:37 Ответить
Tаки в Ливане есть порт Триполи.
https://en.wikipedia.org/wiki/Tripoli,_Lebanon
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29.07.2022 19:48 Ответить
Это хорошо , Ливан не вернет зерно ,он ждет предоплаты от кацапов , все просто и понятно. У нас своя таможня дает добро за бабло...
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29.07.2022 20:44 Ответить
какой предоплаты? что ты несешь бот? если кацапы продают а не покупают
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29.07.2022 23:57 Ответить
стандартна схема москалів як з нафтою так і з зерном,
перевезли в одну точку, там перевантажили і ніби вже як нове не із параши
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29.07.2022 20:44 Ответить
Ніхто навіть не перевантажував. Змінили документи на корабель та й вантаж. Це ж набагато простіше і не потрібно гербового паперу як для грошових купюр
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29.07.2022 23:41 Ответить
Тут очень просто. Зерно выгрузить. Деньги перечислить Украине. Корабль арестовать.
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29.07.2022 21:07 Ответить
... команду утопить
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29.07.2022 21:32 Ответить
Зерно на ДНК-експертизу. Після підтвердження факту належності зерна Україні (а тут нема сумнівів) підвісити за яйця та вліпити тавро країни-мародера. Не багато країн після цього в них буде щось купувати.
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29.07.2022 22:48 Ответить
Ніякого підвішування за яяйці. Капітана зробити вічним безробітним з конфіскацією всього майна. Щоб потім думав навіщо возив крадене
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29.07.2022 23:43 Ответить
 
 