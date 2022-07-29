В Ливане задержали судно, перевозившее зерно из оккупированного Крыма

В ливанском порту Триполи задержали судно LAODICEA под сирийским флагом с грузом, вероятно, украинского зерна, ранее зафиксированного в морском порту оккупированной Феодосии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Посол Украины в Ливане Игорь Осташ рассказал, что украинское посольство оперативно отреагировало на появление судна с зерном в порту Триполи и теперь добивается экспертизы этого зерна.

"По подтверждению того, что это зерно украинское: конечно, для того чтобы это подтвердить, необходимо провести экспертизу, а для этого нужно, соответственно, чтобы было судебное решение, и чтобы судно было арестовано. Мы уже имеем такое судебное решение, и мы сейчас начнем, скажем так, судебный процесс. И элементом этого, конечно, будет исследование, экспертиза. Мы хотим взять образцы этого зерна на экспертизу, чтобы установить, действительно ли это зерно украинского происхождения. Другого пути на сегодняшний день нет", – сообщил дипломат.

Посол Украины в Ливане подчеркнул, что судно не может выгрузить зерно и находится в порту Триполи.

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"Сейчас судно задержано, оно не разгружается. Также есть ответная реакция посольства США в Ливане, потому что это судно находится под санкциями Соединенных Штатов. Поэтому судно пока не двигается, остается в порту, и для нас это очень важно, чтобы мы имели к нему доступ", – рассказал Осташ.

Данные о пребывании судна LAODICEA в порту Триполи подтверждает сайт Marine Traffic, показывающий историю маршрутов и местонахождение судов в реальном времени. Сообщается, что сухогруз прибыл в Триполи из турецкого порта Измир.