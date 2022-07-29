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У Лівані затримали судно, яке перевозило зерно з окупованого Криму

судно,laodicea

У ліванському порту Тріполі затримали судно LAODICEA під сирійським прапором із вантажем, ймовірно, українського зерна, яке раніше зафіксували у морському порті окупованої Феодосії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Посол України в Лівані Ігор Осташ розповів, що українське посольство оперативно відреагувало на появу судна із зерном у порту Тріполі, і тепер домагається експертизи цього зерна.

"Щодо підтвердження того, що це зерно українське: звичайно, для того, щоб це підтвердити, необхідно провести експертизу, а для цього потрібно, відповідно, щоб було судове рішення, і щоб судно було заарештоване. Ми вже маємо таке судове рішення, і ми зараз почнемо, скажімо так, судовий процес. І елементом цього, звісно, буде дослідження, експертиза. Ми хочемо взяти зразки цього зерна на експертизу, щоб встановити, чи справді це є зерно українського походження. Іншого шляху на сьогоднішній день немає", – повідомив дипломат.

Посол України в Лівані підкреслив, що судно не може вивантажити зерно і перебуває в порту Тріполі.

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"Зараз судно затримане, воно не розвантажується. Також є відповідна реакція посольства США в Лівані, тому що це судно перебуває під санкціями Сполучених Штатів. Тому судно поки що не рухається, залишається в порту, і для нас це дуже важливо, щоб ми мали до нього доступ", – розповів Осташ.

Дані про перебування судна LAODICEA у порту Тріполі підтверджує сайт Marine Traffic, що показує історію маршрутів і місце перебування суден у реальному часі. Повідомляється, що суховантажне судно прибуло до Тріполі з турецького порту Ізмір.

Автор: 

зерно (3121) Ліван (122)


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Топ коментарі
+8
Что такое суки, думали краденым будете приторговывать свободно?
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29.07.2022 19:31
+7
В Лівані є порт Тріполи. Це не столиця Лівії
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29.07.2022 19:40
+4
... команду утопить
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29.07.2022 21:32
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Что такое суки, думали краденым будете приторговывать свободно?
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29.07.2022 19:31 Відповісти
так у Лівані чи в Тріполі ?

альо, ви вже визначіться нарешті
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29.07.2022 19:37 Відповісти
В Лівані є порт Тріполи. Це не столиця Лівії
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29.07.2022 19:40 Відповісти
ще вчора визначились, але ти тільки прокинувся
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29.07.2022 19:41 Відповісти
Молодцы. Порвать им парус найух.
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29.07.2022 19:37 Відповісти
Tаки в Ливане есть порт Триполи.
https://en.wikipedia.org/wiki/Tripoli,_Lebanon
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29.07.2022 19:48 Відповісти
Это хорошо , Ливан не вернет зерно ,он ждет предоплаты от кацапов , все просто и понятно. У нас своя таможня дает добро за бабло...
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29.07.2022 20:44 Відповісти
какой предоплаты? что ты несешь бот? если кацапы продают а не покупают
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29.07.2022 23:57 Відповісти
стандартна схема москалів як з нафтою так і з зерном,
перевезли в одну точку, там перевантажили і ніби вже як нове не із параши
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29.07.2022 20:44 Відповісти
Ніхто навіть не перевантажував. Змінили документи на корабель та й вантаж. Це ж набагато простіше і не потрібно гербового паперу як для грошових купюр
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29.07.2022 23:41 Відповісти
Тут очень просто. Зерно выгрузить. Деньги перечислить Украине. Корабль арестовать.
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29.07.2022 21:07 Відповісти
... команду утопить
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29.07.2022 21:32 Відповісти
Зерно на ДНК-експертизу. Після підтвердження факту належності зерна Україні (а тут нема сумнівів) підвісити за яйця та вліпити тавро країни-мародера. Не багато країн після цього в них буде щось купувати.
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29.07.2022 22:48 Відповісти
Ніякого підвішування за яяйці. Капітана зробити вічним безробітним з конфіскацією всього майна. Щоб потім думав навіщо возив крадене
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29.07.2022 23:43 Відповісти
 
 