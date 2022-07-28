Сирійське судно з краденим українським ячменем виявлено у Лівані

У порту ліванського міста Тріполі виявлено судно під прапором Сирії, навантажене краденим українським яменем з окупованої території.

Про це заявило посольство України в Лівані, інформує Цензор.НЕТ.

Посол України Ігор Осташ підняв це питання під час зустрічі з президентом Лівану Мішелем Ауном.

"Посол звернув увагу президента на факт заходження 27.07.2022 у морський порт Тріполі сирійського судна, яке було завантажено у порту Феодосія ячменем, вивезеним з окупованих територій. Висловлено прохання вжити заходів для з’ясування обставин його перебування в ліванських територіальних водах. Також було підкреслено, що зазначений факт може нанести шкоду двостороннім відносинам", – повідомила пресслужба посольства.

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