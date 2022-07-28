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Новини
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Сирійське судно з краденим українським ячменем виявлено у Лівані

зерно

У порту ліванського міста Тріполі виявлено судно під прапором Сирії, навантажене краденим українським яменем з окупованої території.

Про це заявило посольство України в Лівані, інформує Цензор.НЕТ.

Посол України Ігор Осташ підняв це питання під час зустрічі з президентом Лівану Мішелем Ауном.

"Посол звернув увагу президента на факт заходження 27.07.2022 у морський порт Тріполі сирійського судна, яке було завантажено у порту Феодосія ячменем, вивезеним з окупованих територій. Висловлено прохання вжити заходів для з’ясування обставин його перебування в ліванських територіальних водах. Також було підкреслено, що зазначений факт може нанести шкоду двостороннім відносинам", – повідомила пресслужба посольства.

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Автор: 

зерно (3121) Ліван (122) Сирія (1861)


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Топ коментарі
+6
Рашисты с помощью украденного у нас добра подкупают своих прихвостней
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29.07.2022 00:15
+5
Тріполі у Лівії, а не в Лівані
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29.07.2022 00:24
+4
В Ливане тоже Триполи есть, смотрите карту.
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29.07.2022 01:45
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ОТРАВИТЕ ИХ !!!
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29.07.2022 00:14 Відповісти
Рашисты с помощью украденного у нас добра подкупают своих прихвостней
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29.07.2022 00:15 Відповісти
Тріполі у Лівії, а не в Лівані
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29.07.2022 00:24 Відповісти
це редактори "цензора" "ворога заплутують". тут ще i не такi "перлини" бувають.
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29.07.2022 00:34 Відповісти
В Ливане тоже Триполи есть, смотрите карту.
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29.07.2022 01:45 Відповісти
дякую за пiдказку. інерція розуму спрацювала.
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29.07.2022 02:52 Відповісти
Кому это интересно
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29.07.2022 00:25 Відповісти
всем, кроме мордора и любителей краденого
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29.07.2022 03:00 Відповісти
вних кінець цілої епохи наступив
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29.07.2022 00:36 Відповісти
Є Тріполі в Лівії, є ще один - в Лівані. Гуглиться за 30 секунд.
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29.07.2022 02:03 Відповісти
Так в Лівії чи в Лівані?
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29.07.2022 02:17 Відповісти
до чого тут Лівія? чітко написано - Ліван!
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29.07.2022 02:58 Відповісти
Ігор Осташ - посол у Лівані
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29.07.2022 03:02 Відповісти
лівійського міста Тріполі
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29.07.2022 08:39 Відповісти
 
 