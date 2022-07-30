Главному редактору телекомпании псевдореспублики "ЛНР" объявлено подозрение

Коллаборант с 2014 работает на пропагандистском телеканале на оккупированной территории Луганщины.

Об этом сообщается на странице Офиса генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Главный редактор сепаратистского телеканала, пропагандирующий идею "русского мира" и оправдывающий российскую агрессию против Украины, подозревается в коллаборационной деятельности (часть 6 статьи 111-1 Уголовного кодекса Украины).

По данным следствия, в 2014 году подозреваемый добровольно трудоустроился в так называемую "Государственную телевизионную и радиовещательную компанию "ЛНР". Там сделал "карьеру" - занимал должности гендиректора, главного редактора и телеведущего.

С марта 2022 года как главный редактор телекомпании псевдореспублики мужчина осуществляет информационную деятельность в региональном медиапространстве, направленную на поддержку государства-агрессора и его оккупационной администрации. А также ведет телевизионные программы антиукраинского характера.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи управлений ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.