Главному редактору телекомпании псевдореспублики "ЛНР" объявлено подозрение
Коллаборант с 2014 работает на пропагандистском телеканале на оккупированной территории Луганщины.
Об этом сообщается на странице Офиса генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
Главный редактор сепаратистского телеканала, пропагандирующий идею "русского мира" и оправдывающий российскую агрессию против Украины, подозревается в коллаборационной деятельности (часть 6 статьи 111-1 Уголовного кодекса Украины).
По данным следствия, в 2014 году подозреваемый добровольно трудоустроился в так называемую "Государственную телевизионную и радиовещательную компанию "ЛНР". Там сделал "карьеру" - занимал должности гендиректора, главного редактора и телеведущего.
С марта 2022 года как главный редактор телекомпании псевдореспублики мужчина осуществляет информационную деятельность в региональном медиапространстве, направленную на поддержку государства-агрессора и его оккупационной администрации. А также ведет телевизионные программы антиукраинского характера.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи управлений ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
P.S.: ПРОЇХАВ СЬОГОДНІ ПО ЦЕНТРУ КИЄВА. ТАКЕ ВРАЖЕННЯ, ЩО ВІЙНИ НЕМАЄ...
Скільки у нас "відкрито справ", "оголошено підозр", "розпочато слідств" - І СКІЛЬКИ ПАСКУД БУЛО ПОСАДЖЕНО ДО В"ЯЗНИЦІ? *** ЦІЛИХ І *** ДЕСЯТИХ.
З колосального роздутого штату наших паразитів - правоохЕронців, проКУРВорів, слідчих, сбу, набу, сап - можна було би сформувати і профінансувати ще одну АРМІЮ, закупити ******* озброєння, техніку.
Бідна Україна...
А ще пошукайте зрадників на земарафоні і в самі Опі. Ближче.
А по коломойському що?
Чи інші там тільки квіточки навколо саджають?