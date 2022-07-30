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Новости Война Российская агрессия
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Главному редактору телекомпании псевдореспублики "ЛНР" объявлено подозрение

прокуратура

Коллаборант с 2014 работает на пропагандистском телеканале на оккупированной территории Луганщины.

Об этом сообщается на странице Офиса генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Главный редактор сепаратистского телеканала, пропагандирующий идею "русского мира" и оправдывающий российскую агрессию против Украины, подозревается в коллаборационной деятельности (часть 6 статьи 111-1 Уголовного кодекса Украины).

По данным следствия, в 2014 году подозреваемый добровольно трудоустроился в так называемую "Государственную телевизионную и радиовещательную компанию "ЛНР". Там сделал "карьеру" - занимал должности гендиректора, главного редактора и телеведущего.

С марта 2022 года как главный редактор телекомпании псевдореспублики мужчина осуществляет информационную деятельность в региональном медиапространстве, направленную на поддержку государства-агрессора и его оккупационной администрации. А также ведет телевизионные программы антиукраинского характера.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи управлений ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Автор: 

оккупация (10166) пропаганда (3681) коллаборационизм (872) Офис Генпрокурора (2476)


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Топ комментарии
+6
Не занадто рано? Може ще почекати, поки не оголошувати?
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30.07.2022 16:24
+4
Чого рожа без рожі. Таких потрібно знати ,щоб зустрівши "привітати"
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30.07.2022 16:27
+3
Вiдкрийте йому мурсальник, хай всi бачать цю гниду , а може знагодиться момент , та й дать в ту погану пику каменюкою
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30.07.2022 16:39
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Не занадто рано? Може ще почекати, поки не оголошувати?
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30.07.2022 16:24 Ответить
Чого рожа без рожі. Таких потрібно знати ,щоб зустрівши "привітати"
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30.07.2022 16:27 Ответить
Закон України "Про захист персональних даних". Його ніхто не скасовував по відношенню до населення ОРДЛО. "Ето же наші люді"!

P.S.: ПРОЇХАВ СЬОГОДНІ ПО ЦЕНТРУ КИЄВА. ТАКЕ ВРАЖЕННЯ, ЩО ВІЙНИ НЕМАЄ...
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30.07.2022 17:44 Ответить
"дедов пижмак"(с) как называет его Герман в Антизомби...
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30.07.2022 18:21 Ответить
за такі балачки він би міг і замовкнути
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30.07.2022 16:33 Ответить
Бояться прямо заявить "обвиняется и разыскивается "? Факт налицо -человек бандит. Но они нашли беззубый мягкий термин "подозревается".
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30.07.2022 16:37 Ответить
Новий Дєрьмак влаштовує димову завісу для головного Дєрьмака.
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30.07.2022 16:38 Ответить
Вiдкрийте йому мурсальник, хай всi бачать цю гниду , а може знагодиться момент , та й дать в ту погану пику каменюкою
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30.07.2022 16:39 Ответить
А что шмары ******** замылили?тварь все должны знать в ******** шмарупуская!!!
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30.07.2022 16:42 Ответить
весь этот роспроп можно смело, без разбора, сразу к стенке ставить, от первого до последнего, включая операторов и визажистов......
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30.07.2022 16:45 Ответить
"Колаборант з 2014 року працює на пропагандистському..." В українській прокуратурі реакція просто блискавична, пропагандон тільки з 2014 року працює на пропагандиському каналі недореспубліки, а йому бац і підозру в 2022 році. Просто звірі.
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30.07.2022 16:46 Ответить
А далі що? Десятки і сотні тисяч паразитів, лайдаків а то і запроданців з проКУРВАтури роками ходитимуть, збиратимуть справки, свідчення, квитанції (отримуючи при тому захмарні зарплати, пільги, пенсії), формуватимуть папки, перекидатимуть ті папки один одному зі столу-на стіл і позиратимуть на календаря від зарплати до премії. А, коли всі уже про це призабудуть - папки ... зникнуть.
Скільки у нас "відкрито справ", "оголошено підозр", "розпочато слідств" - І СКІЛЬКИ ПАСКУД БУЛО ПОСАДЖЕНО ДО В"ЯЗНИЦІ? *** ЦІЛИХ І *** ДЕСЯТИХ.
З колосального роздутого штату наших паразитів - правоохЕронців, проКУРВорів, слідчих, сбу, набу, сап - можна було би сформувати і профінансувати ще одну АРМІЮ, закупити ******* озброєння, техніку.
Бідна Україна...
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30.07.2022 16:47 Ответить
Пыжняк уже 8 лет срёт на Украину а вы только отдуплились.....
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30.07.2022 16:50 Ответить
мы его подозреваем, по подозрению на подозрение
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30.07.2022 17:01 Ответить
Не пройшло і 8 років. Да, СБУ???
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30.07.2022 17:17 Ответить
У них рахунок іде як у Православній Церкві - на сторіччя. Щоправда - зарплатня (нехіленька така), надбавки, премії, пільги, пенсії (*****.венькі такі - лікарю чи вчителю, чи інженеру і на присняться...) - регулярно, щомісячно і безперебійно.
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31.07.2022 15:10 Ответить
Це що перший день нового прокурора?
А ще пошукайте зрадників на земарафоні і в самі Опі. Ближче.
А по коломойському що?
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30.07.2022 17:20 Ответить
А що, він там один працює?

Чи інші там тільки квіточки навколо саджають?
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30.07.2022 17:20 Ответить
 
 