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Головному редактору телекомпанії псевдореспубліки "ЛНР" оголошено про підозру

прокуратура

Колаборант з 2014 року працює на пропагандистському телеканалі на окупованій території Луганщини.

Про це повідомляється на сторінці Офісу генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Головного редактора сепаратистського телеканалу, що пропагує ідею "русского мира" та виправдовує російську агресію проти України, підозрюють у колабораційній діяльності (частина 6 статті 111-1 Кримінального кодексу України).

За даними слідства, у 2014 році підозрюваний добровільно працевлаштувався в так звану "Державну телевізійну та радіомовну компанію "ЛНР". Там зробив "кар’єру" - обіймав посади гендиректора, головного редактора та телеведучого.

З березня 2022 року як головний редактор телекомпанії псевдореспубліки чоловік здійснює інформаційну діяльність в регіональному медіапросторі, яка спрямована на підтримку держави-агресора та її окупаційної адміністрації. А також веде  телевізійні програми антиукраїнського характеру.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі управлінь ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

окупація (6717) пропаганда (2808) колабораціонізм (1160) Офіс Генпрокурора (3258)


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Топ коментарі
+6
Не занадто рано? Може ще почекати, поки не оголошувати?
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30.07.2022 16:24
+4
Чого рожа без рожі. Таких потрібно знати ,щоб зустрівши "привітати"
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30.07.2022 16:27
+3
Вiдкрийте йому мурсальник, хай всi бачать цю гниду , а може знагодиться момент , та й дать в ту погану пику каменюкою
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30.07.2022 16:39
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Не занадто рано? Може ще почекати, поки не оголошувати?
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30.07.2022 16:24 Відповісти
Чого рожа без рожі. Таких потрібно знати ,щоб зустрівши "привітати"
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30.07.2022 16:27 Відповісти
Закон України "Про захист персональних даних". Його ніхто не скасовував по відношенню до населення ОРДЛО. "Ето же наші люді"!

P.S.: ПРОЇХАВ СЬОГОДНІ ПО ЦЕНТРУ КИЄВА. ТАКЕ ВРАЖЕННЯ, ЩО ВІЙНИ НЕМАЄ...
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30.07.2022 17:44 Відповісти
"дедов пижмак"(с) как называет его Герман в Антизомби...
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30.07.2022 18:21 Відповісти
за такі балачки він би міг і замовкнути
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30.07.2022 16:33 Відповісти
Бояться прямо заявить "обвиняется и разыскивается "? Факт налицо -человек бандит. Но они нашли беззубый мягкий термин "подозревается".
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30.07.2022 16:37 Відповісти
Новий Дєрьмак влаштовує димову завісу для головного Дєрьмака.
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30.07.2022 16:38 Відповісти
Вiдкрийте йому мурсальник, хай всi бачать цю гниду , а може знагодиться момент , та й дать в ту погану пику каменюкою
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30.07.2022 16:39 Відповісти
А что шмары ******** замылили?тварь все должны знать в ******** шмарупуская!!!
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30.07.2022 16:42 Відповісти
весь этот роспроп можно смело, без разбора, сразу к стенке ставить, от первого до последнего, включая операторов и визажистов......
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30.07.2022 16:45 Відповісти
"Колаборант з 2014 року працює на пропагандистському..." В українській прокуратурі реакція просто блискавична, пропагандон тільки з 2014 року працює на пропагандиському каналі недореспубліки, а йому бац і підозру в 2022 році. Просто звірі.
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30.07.2022 16:46 Відповісти
А далі що? Десятки і сотні тисяч паразитів, лайдаків а то і запроданців з проКУРВАтури роками ходитимуть, збиратимуть справки, свідчення, квитанції (отримуючи при тому захмарні зарплати, пільги, пенсії), формуватимуть папки, перекидатимуть ті папки один одному зі столу-на стіл і позиратимуть на календаря від зарплати до премії. А, коли всі уже про це призабудуть - папки ... зникнуть.
Скільки у нас "відкрито справ", "оголошено підозр", "розпочато слідств" - І СКІЛЬКИ ПАСКУД БУЛО ПОСАДЖЕНО ДО В"ЯЗНИЦІ? *** ЦІЛИХ І *** ДЕСЯТИХ.
З колосального роздутого штату наших паразитів - правоохЕронців, проКУРВорів, слідчих, сбу, набу, сап - можна було би сформувати і профінансувати ще одну АРМІЮ, закупити ******* озброєння, техніку.
Бідна Україна...
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30.07.2022 16:47 Відповісти
Пыжняк уже 8 лет срёт на Украину а вы только отдуплились.....
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30.07.2022 16:50 Відповісти
мы его подозреваем, по подозрению на подозрение
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30.07.2022 17:01 Відповісти
Не пройшло і 8 років. Да, СБУ???
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30.07.2022 17:17 Відповісти
У них рахунок іде як у Православній Церкві - на сторіччя. Щоправда - зарплатня (нехіленька така), надбавки, премії, пільги, пенсії (*****.венькі такі - лікарю чи вчителю, чи інженеру і на присняться...) - регулярно, щомісячно і безперебійно.
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31.07.2022 15:10 Відповісти
Це що перший день нового прокурора?
А ще пошукайте зрадників на земарафоні і в самі Опі. Ближче.
А по коломойському що?
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30.07.2022 17:20 Відповісти
А що, він там один працює?

Чи інші там тільки квіточки навколо саджають?
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30.07.2022 17:20 Відповісти
 
 