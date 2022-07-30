Головному редактору телекомпанії псевдореспубліки "ЛНР" оголошено про підозру

Колаборант з 2014 року працює на пропагандистському телеканалі на окупованій території Луганщини.

Про це повідомляється на сторінці Офісу генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Головного редактора сепаратистського телеканалу, що пропагує ідею "русского мира" та виправдовує російську агресію проти України, підозрюють у колабораційній діяльності (частина 6 статті 111-1 Кримінального кодексу України).

За даними слідства, у 2014 році підозрюваний добровільно працевлаштувався в так звану "Державну телевізійну та радіомовну компанію "ЛНР". Там зробив "кар’єру" - обіймав посади гендиректора, головного редактора та телеведучого.

З березня 2022 року як головний редактор телекомпанії псевдореспубліки чоловік здійснює інформаційну діяльність в регіональному медіапросторі, яка спрямована на підтримку держави-агресора та її окупаційної адміністрації. А також веде телевізійні програми антиукраїнського характеру.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі управлінь ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.