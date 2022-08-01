Оккупанты захватили Государственный аграрно-экономический университет в Херсоне

Захватчики "отжали" Херсонский государственный аграрно-экономический университет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал ректор ХГАЭУ Юрий Кириллов.

Как отмечает Кириллов, 01.08.2022 года российские оккупанты захватили корпуса, общежития и материально-техническую базу университета. Также они "назначили" своего "ректора" и "администрацию", которые уже заняли кабинеты и проводят "собеседования" с сотрудниками.

Новым "ректором" Херсонского государственного аграрно-экономического университета "стала" бывшая преподавательница с агрономического факультета Елена Чернышева.

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"Но Аграрно-экономический университет остается украинским учреждением высшего образования! Мы продолжаем работать в Кропивницком и проводим вступительную кампанию. Все те, кто не мог выехать - либо работают дистанционно, либо отправлены в простой. Ни один сотрудник университета не останется без заработной платы!" , – написал Юрий Кириллов.