РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5601 посетитель онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
5 240 17

Оккупанты захватили Государственный аграрно-экономический университет в Херсоне

херсон

Захватчики "отжали" Херсонский государственный аграрно-экономический университет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал ректор ХГАЭУ Юрий Кириллов.

Как отмечает Кириллов, 01.08.2022 года российские оккупанты захватили корпуса, общежития и материально-техническую базу университета. Также они "назначили" своего "ректора" и "администрацию", которые уже заняли кабинеты и проводят "собеседования" с сотрудниками.

Новым "ректором" Херсонского государственного аграрно-экономического университета "стала" бывшая преподавательница с агрономического факультета Елена Чернышева.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Войска РФ ударили по двум крупнейшим университетам Николаева, выпустили не менее 10 ракет, - Ким. ВИДЕО

"Но Аграрно-экономический университет остается украинским учреждением высшего образования! Мы продолжаем работать в Кропивницком и проводим вступительную кампанию. Все те, кто не мог выехать - либо работают дистанционно, либо отправлены в простой. Ни один сотрудник университета не останется без заработной платы!" , – написал Юрий Кириллов.

образование (2271) оккупация (10167) Университет (245) Херсон (2842)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+8
" Ми би всі вмерли але не дали б захопити ... " В.О.Зеленський . Дивно але ця гнида ще жива .
показать весь комментарий
01.08.2022 19:37
+6
Лапатні дуріки подурійте ще трохи бо не довго вже вам залишилось...
показать весь комментарий
01.08.2022 19:29
+5
показать весь комментарий
01.08.2022 19:33
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
удивительно
показать весь комментарий
01.08.2022 19:29 Ответить
Лапатні дуріки подурійте ще трохи бо не довго вже вам залишилось...
показать весь комментарий
01.08.2022 19:29 Ответить
показать весь комментарий
01.08.2022 19:33 Ответить
А какая разница ?
показать весь комментарий
01.08.2022 19:38 Ответить
Розраховувала на посаду міністра освіти, лише по цьому видно що ідіотка, а так хоч 500 000 зайшло.
показать весь комментарий
01.08.2022 21:02 Ответить
" Ми би всі вмерли але не дали б захопити ... " В.О.Зеленський . Дивно але ця гнида ще жива .
показать весь комментарий
01.08.2022 19:37 Ответить
Скільки в нас ше продажних людеи -- шо з украінцями
показать весь комментарий
01.08.2022 19:47 Ответить
А судьи кто? Продажные,жадные существа,за большое "вознаграждение" они освободят из под стражи самого черта, деньги вне закона.
показать весь комментарий
01.08.2022 20:03 Ответить
РАБzzeянское быдло Шариковых фюрера Труплера встают с Кален...
показать весь комментарий
01.08.2022 20:13 Ответить
Дві цитати:
"Новим "ректором" Херсонського державного аграрно-економічного університету "стала" колишня викладачка з агрономічного факультету Олена Чернишова"

"Жоден співробітник університету не залишиться без заробітної плати!"

Тобто, якщо я правильно розумію подану інформацію, "новий ректор" продовжує отримувати від України зарплату? І буде отримувати, допоки бюрократична машина не відправить її "у простій". Хоча за КЗпП у нас і простій з вини роботодавця теж оплачується?
показать весь комментарий
01.08.2022 20:23 Ответить
Так і депутати ВР, що перейшли на бік орків, продовжують отримувати платню.
показать весь комментарий
01.08.2022 21:07 Ответить
Стоп, це як ? П'ять місяців він оборонявся , а сьогодні віджали??? Я хочу нагадати типу репортерам: зеленського трахають з 19-го року, а цноту він втратив тільки позавчора в порту
показать весь комментарий
01.08.2022 21:19 Ответить
Ти ба, як рузьке вчитися хочуть!
(сякається розчулено)
показать весь комментарий
01.08.2022 21:43 Ответить
Поспать хотят наверное
показать весь комментарий
01.08.2022 21:58 Ответить
Маю 2-х знайомих з Херсону! Не вірять ЗСУ! Не вірять у звільнення! Всі кажуть, що їх злили путіну! І це правда! Здали Азов, віддали коридор в крим, кримський міст не знищено, понтонні переправи - не знищують!
показать весь комментарий
01.08.2022 22:14 Ответить
валерьянка закончилась?
показать весь комментарий
02.08.2022 01:30 Ответить
Серед особового складу російських частин та підрозділів, які дислокуються на даний момент в м. Херсон, активно розповсюджуються чутки про прибуття та розміщення на лівому березі Дніпра зразу декількох "чеченських формувань", які нібито отримали наказ "за будь-яку ціну не допустити самовільного залишення російськими військовослужбовцями своїх позицій". Що характерно, самими активними розповсюджувачими цих пліток є російські військовики, яки проходять службу у ТПУ, ППУ, пунктах ремонту та поповнення ОВТ та інших тилових об'єктахт російського угрупування військ розгорнутого на Миколаївському напрямку. За визначеною оцінкою, скоріш за все, ініціатором розповсюдження даної інформації у лавах російських військовослужбовців є органи та підрозділи ІпСО російських спеціальних служб. Очевидно, що дані плітки розповсюджуються з метою формування у особового складу російського угрупування думки про "безальтернативність його участі у бойових діях"...
показать весь комментарий
02.08.2022 01:29 Ответить
 
 