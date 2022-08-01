Оккупанты захватили Государственный аграрно-экономический университет в Херсоне
Захватчики "отжали" Херсонский государственный аграрно-экономический университет.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал ректор ХГАЭУ Юрий Кириллов.
Как отмечает Кириллов, 01.08.2022 года российские оккупанты захватили корпуса, общежития и материально-техническую базу университета. Также они "назначили" своего "ректора" и "администрацию", которые уже заняли кабинеты и проводят "собеседования" с сотрудниками.
Новым "ректором" Херсонского государственного аграрно-экономического университета "стала" бывшая преподавательница с агрономического факультета Елена Чернышева.
"Но Аграрно-экономический университет остается украинским учреждением высшего образования! Мы продолжаем работать в Кропивницком и проводим вступительную кампанию. Все те, кто не мог выехать - либо работают дистанционно, либо отправлены в простой. Ни один сотрудник университета не останется без заработной платы!" , – написал Юрий Кириллов.
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"Новим "ректором" Херсонського державного аграрно-економічного університету "стала" колишня викладачка з агрономічного факультету Олена Чернишова"
"Жоден співробітник університету не залишиться без заробітної плати!"
Тобто, якщо я правильно розумію подану інформацію, "новий ректор" продовжує отримувати від України зарплату? І буде отримувати, допоки бюрократична машина не відправить її "у простій". Хоча за КЗпП у нас і простій з вини роботодавця теж оплачується?
(сякається розчулено)