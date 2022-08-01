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Окупанти захопили Державний аграрно-економічний університет у Херсоні

херсон

Загарбники "віджали" Херсонський державний аграрно-економічний університет.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook написав ректор ХДАЕУ Юрій Кирилов.

Як зазначає Кирилов, 01.08.2022 року російські окупанти захопили корпуси, гуртожитки і матеріально-технічну базу університету. Також вони "призначили" свого "ректора" й "адміністрацію", які вже зайняли кабінети та проводять "співбесіди" із співробітниками.

Новим "ректором" Херсонського державного аграрно-економічного університету "стала" колишня викладачка з агрономічного факультету Олена Чернишова.

Також читайте: Освітяни та учні бойкотують "російські школи" в Херсоні, – представник ОДА

"Але Аграрно-економічний університет залишається українським закладом вищої освіти! Ми продовжуємо працювати у Кропивницькому та проводимо вступну кампанію. Всі ті, хто не мав змоги виїхати - або працюють дистанційно, або відправлені у простій. Жоден співробітник університету не залишиться без заробітної плати!", - написав Юрій Кирилов.

Автор: 

освіта (1308) окупація (6719) Університет (181) Херсон (3383)


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Топ коментарі
+8
" Ми би всі вмерли але не дали б захопити ... " В.О.Зеленський . Дивно але ця гнида ще жива .
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01.08.2022 19:37
+6
Лапатні дуріки подурійте ще трохи бо не довго вже вам залишилось...
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01.08.2022 19:29
+5
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01.08.2022 19:33
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удивительно
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01.08.2022 19:29 Відповісти
Лапатні дуріки подурійте ще трохи бо не довго вже вам залишилось...
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01.08.2022 19:29 Відповісти
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01.08.2022 19:33 Відповісти
А какая разница ?
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01.08.2022 19:38 Відповісти
Розраховувала на посаду міністра освіти, лише по цьому видно що ідіотка, а так хоч 500 000 зайшло.
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01.08.2022 21:02 Відповісти
" Ми би всі вмерли але не дали б захопити ... " В.О.Зеленський . Дивно але ця гнида ще жива .
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01.08.2022 19:37 Відповісти
Скільки в нас ше продажних людеи -- шо з украінцями
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01.08.2022 19:47 Відповісти
А судьи кто? Продажные,жадные существа,за большое "вознаграждение" они освободят из под стражи самого черта, деньги вне закона.
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01.08.2022 20:03 Відповісти
РАБzzeянское быдло Шариковых фюрера Труплера встают с Кален...
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01.08.2022 20:13 Відповісти
Дві цитати:
"Новим "ректором" Херсонського державного аграрно-економічного університету "стала" колишня викладачка з агрономічного факультету Олена Чернишова"

"Жоден співробітник університету не залишиться без заробітної плати!"

Тобто, якщо я правильно розумію подану інформацію, "новий ректор" продовжує отримувати від України зарплату? І буде отримувати, допоки бюрократична машина не відправить її "у простій". Хоча за КЗпП у нас і простій з вини роботодавця теж оплачується?
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01.08.2022 20:23 Відповісти
Так і депутати ВР, що перейшли на бік орків, продовжують отримувати платню.
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01.08.2022 21:07 Відповісти
Стоп, це як ? П'ять місяців він оборонявся , а сьогодні віджали??? Я хочу нагадати типу репортерам: зеленського трахають з 19-го року, а цноту він втратив тільки позавчора в порту
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01.08.2022 21:19 Відповісти
Ти ба, як рузьке вчитися хочуть!
(сякається розчулено)
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01.08.2022 21:43 Відповісти
Поспать хотят наверное
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01.08.2022 21:58 Відповісти
Маю 2-х знайомих з Херсону! Не вірять ЗСУ! Не вірять у звільнення! Всі кажуть, що їх злили путіну! І це правда! Здали Азов, віддали коридор в крим, кримський міст не знищено, понтонні переправи - не знищують!
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01.08.2022 22:14 Відповісти
валерьянка закончилась?
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02.08.2022 01:30 Відповісти
Серед особового складу російських частин та підрозділів, які дислокуються на даний момент в м. Херсон, активно розповсюджуються чутки про прибуття та розміщення на лівому березі Дніпра зразу декількох "чеченських формувань", які нібито отримали наказ "за будь-яку ціну не допустити самовільного залишення російськими військовослужбовцями своїх позицій". Що характерно, самими активними розповсюджувачими цих пліток є російські військовики, яки проходять службу у ТПУ, ППУ, пунктах ремонту та поповнення ОВТ та інших тилових об'єктахт російського угрупування військ розгорнутого на Миколаївському напрямку. За визначеною оцінкою, скоріш за все, ініціатором розповсюдження даної інформації у лавах російських військовослужбовців є органи та підрозділи ІпСО російських спеціальних служб. Очевидно, що дані плітки розповсюджуються з метою формування у особового складу російського угрупування думки про "безальтернативність його участі у бойових діях"...
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02.08.2022 01:29 Відповісти
 
 