Окупанти захопили Державний аграрно-економічний університет у Херсоні
Загарбники "віджали" Херсонський державний аграрно-економічний університет.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook написав ректор ХДАЕУ Юрій Кирилов.
Як зазначає Кирилов, 01.08.2022 року російські окупанти захопили корпуси, гуртожитки і матеріально-технічну базу університету. Також вони "призначили" свого "ректора" й "адміністрацію", які вже зайняли кабінети та проводять "співбесіди" із співробітниками.
Новим "ректором" Херсонського державного аграрно-економічного університету "стала" колишня викладачка з агрономічного факультету Олена Чернишова.
"Але Аграрно-економічний університет залишається українським закладом вищої освіти! Ми продовжуємо працювати у Кропивницькому та проводимо вступну кампанію. Всі ті, хто не мав змоги виїхати - або працюють дистанційно, або відправлені у простій. Жоден співробітник університету не залишиться без заробітної плати!", - написав Юрій Кирилов.
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"Новим "ректором" Херсонського державного аграрно-економічного університету "стала" колишня викладачка з агрономічного факультету Олена Чернишова"
"Жоден співробітник університету не залишиться без заробітної плати!"
Тобто, якщо я правильно розумію подану інформацію, "новий ректор" продовжує отримувати від України зарплату? І буде отримувати, допоки бюрократична машина не відправить її "у простій". Хоча за КЗпП у нас і простій з вини роботодавця теж оплачується?
(сякається розчулено)