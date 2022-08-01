Окупанти захопили Державний аграрно-економічний університет у Херсоні

Загарбники "віджали" Херсонський державний аграрно-економічний університет.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook написав ректор ХДАЕУ Юрій Кирилов.

Як зазначає Кирилов, 01.08.2022 року російські окупанти захопили корпуси, гуртожитки і матеріально-технічну базу університету. Також вони "призначили" свого "ректора" й "адміністрацію", які вже зайняли кабінети та проводять "співбесіди" із співробітниками.

Новим "ректором" Херсонського державного аграрно-економічного університету "стала" колишня викладачка з агрономічного факультету Олена Чернишова.

Також читайте: Освітяни та учні бойкотують "російські школи" в Херсоні, – представник ОДА

"Але Аграрно-економічний університет залишається українським закладом вищої освіти! Ми продовжуємо працювати у Кропивницькому та проводимо вступну кампанію. Всі ті, хто не мав змоги виїхати - або працюють дистанційно, або відправлені у простій. Жоден співробітник університету не залишиться без заробітної плати!", - написав Юрій Кирилов.